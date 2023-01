Économiquement, 2023 ne sera pas (non plus) une année facile

Temps de lecture: 8 min

«Un économiste n'emploie jamais le mot certitude», rappelait récemment William de Vijlder, chef économiste de BNP Paribas, devant le club du CEPII (Centre d'études prospectives et d'informations internationales). Des certitudes, il y en a pourtant quelques-unes pour 2023: il y aura encore de l'inflation, les banques centrales vont continuer à relever leurs taux et l'activité mondiale va ralentir. Mais il y a une grande incertitude sur l'intensité de ces phénomènes.

La cause principale de ces incertitudes est à rechercher du côté de Moscou et de Kiev. Bien que l'on reparle de pourparlers de paix, on ne voit pas très bien aujourd'hui sur quelles bases ceux-ci pourraient aboutir à une cessation des hostilités. Les Ukrainiens ont trop souffert et ont fait trop de sacrifices matériels et humains pour accepter de faire à la Russie la moindre concession territoriale (la violation de toutes les règles du droit international ne saurait être récompensée) et Poutine ne peut mettre un terme à son «opération spéciale» sans avoir obtenu des gains à exhiber devant son opinion publique. Donc, la guerre va durer.

Pour la Russie, cela un coût: en octobre dernier, le FMI estimait le recul de son PIB à 3,4% cette année et à 2,3% l'an prochain. Beaucoup d'économistes présentent des estimations et prévisions encore plus négatives, et la baisse de plus de 40% de la bourse de Moscou en 2022 (la plus forte des grands marchés mondiaux) ne doit guère réjouir les oligarques. Mais le coût est élevé aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale: production agricole en baisse en Ukraine et difficulté de l'acheminer sur le marché mondial, tensions sur les prix de l'énergie, etc.

Une énergie toujours chère

La hausse des prix du pétrole et du gaz avait déjà commencé en 2021, alors que l'économie mondiale redémarrait à la sortie des périodes de confinement. Un pic sur le prix du brent de mer du Nord a été atteint à plus de 124 dollars le baril au début de mars 2022, les cours s'en sont encore approchés au début juin, mais ils sont revenus au peu au-dessus de 83 dollars à la fin de l'année –très près de leur niveau du début de janvier.

Mais c'est encore un prix élevé. Le prix du gaz a suivi une évolution comparable, mais avec des niveaux encore jamais atteints au plus haut, au dessus de 345 euros le mégawatt-heure début août sur le marché néerlandais qui fait référence en Europe, avant de revenir autour de 80 euros.

Pour l'Europe, le problème majeur est celui du gaz, pour lequel elle était très dépendante de la Russie, à hauteur de 40% de ses importations, avec de fortes différences selon les pays: 100% pour la Lettonie, 66% pour l'Allemagne, 17% pour la France. Compte tenu des stocks accumulés au cours de l'année, cet hiver devrait se passer sans trop de problèmes, mais des incertitudes subsistent pour l'hiver prochain.

Deux points à signaler sur la France

Le premier, très négatif, est un recours d'une exceptionnelle intensité au gaz cette année en raison de la faible disponibilité de notre parc de centrales nucléaires. Dès la mi-décembre, le record de 2017 de consommation de gaz dans les douze centrales de ce type qui existent en France était largement battu: le recours à ces centrales est en effet inévitable pour faire face aux pointes de consommation en hiver. De ce fait, la France aura du mal cette année encore à respecter ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le second, nettement plus positif, concerne la possibilité de compenser les livraisons de gaz russe par la production de gaz renouvelables, notamment par la méthanisation des biodéchets. Ainsi que l'a expliqué Laurence Dietz, directrice générale de GRDF, le 22 décembre dernier aux membres de l'AJEF (Association des journalistes économiques et financiers), l'objectif de 10% de gaz «verts» sera largement atteint en 2030.

Au passage, on peut remarquer que c'est la seule énergie renouvelable dont la production n'a pas pris de retard en France. Dans la filière gaz, on souhaite ardemment que cet objectif de 10% de gaz renouvelables en 2030 soit porté à 20% dans la prochaine PPE (programmation pluriannuelle de l'énergie), sachant que le but est d'arriver à 100% en 2050.

Des prix en hausse et un pouvoir d'achat en baisse

La hausse des prix de l'énergie a joué un rôle déterminant dans l'indice des prix en 2022, bien qu'elle n'explique pas tout. Il est logique que le gouvernement ait fait beaucoup pour la limiter (bouclier tarifaire, remise à la pompe) ou en atténuer les effets (chèque énergie, indemnité inflation). Cette action a été utile, mais elle n'a pas permis d'éviter complètement une baisse du pouvoir d'achat entre le début de 2021 et le milieu de l'année 2022, surtout pour les ménages qui vivent hors des agglomérations et consomment beaucoup de carburant.

Au deuxième semestre, la revalorisation des retraites complémentaires, la suppression de la redevance audiovisuelle, la poursuite de la réduction de la taxe d'habitation et le chèque énergie ont permis une stabilisation. Mais, au moins pour les deux prochains trimestres (l'Insee ne fournit pas de prévisions pour l'ensemble de l'année), un ralentissement du revenu disponible brut des ménages est attendu, du fait notamment d'une situation un peu moins favorable sur le marché de l'emploi.

«L'objectif des politiques publiques à moyen terme doit être de se confronter au monde tel qu'il est et de surmonter des difficultés qui ne sont pas près de disparaître.» François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

Serait-il possible de maintenir globalement le pouvoir d'achat? Il paraît difficile de défendre cette thèse. Pour un pays comme la France qui dépend pour l'essentiel de ses importations en matière d'énergies fossiles, une hausse des prix mondiaux est un prélèvement opéré sur la richesse nationale au profit des fournisseurs étrangers.

Les estimations varient quant au montant de ce prélèvement. Les économistes de la direction générale du Trésor l'envisagent à 85 milliards d'euros. Ceux de la Banque de France estiment qu'il s'agit d'une borne haute, mais que les calculs pourraient aboutir à une borne basse de 47 milliards, avec une estimation moyenne à 60 milliards.

Des hausses dans pratiquement tous les secteurs de l'économie

Comme l'affirme François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, «il est normal que le secteur public soit intervenu en France et dans d'autres pays européens face à ce choc économique considérable. Mais soyons en même temps honnêtes avec nous-mêmes, le recours aux médications doit être temporaire. L'objectif des politiques publiques à moyen terme doit être, après une période de transition, de se confronter au monde tel qu'il est et de surmonter des difficultés qui ne sont pas près de disparaître. En fin de compte, nous devons tous partager équitablement le “prélèvement extérieur”.»

Cette analyse est difficilement contestable. Ensuite, en fonction de ses opinions politiques, on peut se demander si ce partage, tel qu'il est fait en France et dans les pays voisins, est plus ou moins équitable.

L'énergie, nous l'avons dit, n'est qu'une composante de la hausse des prix: fin novembre, sur une hausse de l'indice qui atteignait 6, 2% sur un an en France, elle ne contribue que pour 1,6 point. Au début de l'année, elle en expliquait la plus grosse part, mais depuis lors elle a provoqué des hausses dans pratiquement tous les secteurs de l'économie. Ainsi, en novembre, la contribution de l'alimentation à la hausse des prix s'est montée à 2 points, celle des services à 1,4 point et celle des produits manufacturés à 1,1 point.

Pour mesurer l'importance de ce phénomène, il faut rappeler qu'au cours des trente dernières années, de 1991 à 2021, la hausse des prix à la consommation n'a été en moyenne que de 1,5%. Elle ne reviendra pas de sitôt à ce niveau. L'Insee estime qu'elle devrait atteindre un pic à 7% cet hiver; ensuite, elle refluerait progressivement, mais atteindrait encore 5,5% en juin prochain.

Des taux d'intérêt qui montent encore

Dans ces conditions, les banques centrales devraient continuer à relever leurs taux directeurs. Cet automne, on a vu les marchés boursiers reprendre des couleurs, avec par exemple neuf semaines de hausse consécutives à Paris, parce que l'inflation donnait des signes d'affaiblissement aux États-Unis et que la Réserve fédérale allait pouvoir arrêter de durcir sa politique.

Bien évidemment, c'était prématuré; les financiers prenaient leurs désirs pour des réalités. La Réserve fédérale a certes arrêté de procéder à des hausses de 0,75 point et ne procède plus que par des mouvements de 0,50 point, il n'en demeure pas moins que le processus de relèvement des taux n'est pas terminé et que le point haut n'est pas à attendre avant le printemps.

Certains instituts de conjoncture estiment que le creux de la croissance s'est situé à la fin de 2022, d'autres qu'il sera plutôt enregistré au cours du premier trimestre 2023.

De même, la Banque centrale européenne va continuer à durcir sa politique. Ainsi, le 15 décembre dernier, le Conseil des gouverneurs a décidé «d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 50 points de base et prévoit, sur la base de la révision à la hausse significative des perspectives d'inflation, de continuer à les relever». On ne saurait être plus clair et il n'y a pas lieu de s'en étonner. Comment pourrait-on croire qu'une banque centrale responsable pourrait garder son principal taux directeur à 2,50% avec une inflation à 10% dans la zone euro et qui risque de rester encore durablement élevée?

Comme le souligne avec raison William de Vijlder, ce mouvement de hausse des taux directeurs est généralisé. Les conséquences d'un tel mouvement sont plus fortes que lorsqu'une banque centrale augmente seule ses taux. La croissance de l'activité devrait continuer à ralentir cette année: 6% de hausse du PIB mondial en 2021, 3,2% en 2022, 2,7% en 2023, selon les prévisions du FMI.

Pour la France, les prévisions oscillent entre une croissance de 0,3% cette année selon la Banque de France et 0,7% selon le FMI ou 0,6% selon l'OCDE. Certains instituts de conjoncture estiment que le creux s'est situé à la fin de 2022, d'autres qu'il sera plutôt enregistré au cours du premier trimestre 2023, mais au bout du compte, les scénarios sont assez proches.

Des craintes pour l'emploi

L'élément qui devrait être le plus marquant de l'année serait la détérioration du marché de l'emploi. Entre le quatrième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, le taux de chômage est resté pratiquement stable, entre 7,3% et 7,4% de la population active, soit un niveau inférieur à celui de la période précédant la crise sanitaire.

Cette performance plutôt satisfaisante s'explique par les mesures prises aux niveaux national et européen, mais aussi par le comportement des entreprises: face aux difficultés de recrutement observées dans de nombreux secteurs, celles-ci hésitent plus que dans le passé à réduire leurs effectifs quand la conjoncture se dégrade.

Mais le nouveau tassement de l'activité en 2023 pourrait finir par avoir un impact sur l'emploi. L'Insee estime possible une stabilisation du taux de chômage à 7,3% au premier semestre malgré un ralentissement de la hausse du nombre des emplois, du fait d'un ralentissement parallèle de la hausse de la population active. La Banque de France le voit remonter à 7,5% sur l'ensemble de l'année et continuer à monter à 8,2% en 2024.

Une moins bonne situation de l'emploi, des prix de l'énergie toujours élevés et une inflation encore forte, un contexte géo-politique toujours tendu... L'ambiance risque de ne pas être très bonne en cette année 2023. Si l'on y ajoute quelques facteurs politiques internes comme la réforme annoncée des retraites, il ne faut pas s'attendre à un climat social très calme.

La situation pourrait être beaucoup plus défavorable si l'État n'intervenait pas autant qu'il le fait. Les Français se plaignent beaucoup et semblent oublier qu'ils ont un État très protecteur, avec des dépenses publiques qui devraient encore représenter 56,6% du PIB cette année, avec une dette publique qui serait toujours à 111,2% du PIB.

Mais avec des taux d'intérêt en hausse, la maîtrise des dépenses et des déficits s'impose, précisément à un moment où la demande de nouveaux crédits se fait plus forte pour la santé, l'éducation, la justice, la défense nationale. Le débat politique risque d'être agité.