Quand la ville de Londres était submergée par un tsunami de bière

De tous les quartiers malfamés de Londres, celui de St. Giles, dans le West End, est peut-être le pire. En 1814, il est habité par des rebuts et des marginaux, «une population bruyante et tapageuse, friande de bagarres de rue», rapporte le journaliste anglais Henry Mayhew dans Old and New London. Chômeurs, mendiants, vagabonds assommés au gin, voleurs, prostituées, immigrés irlandais sans le sou, estropiés, malades, orphelins ramasseurs de mégots… Près de 30.000 miséreux s'y entassent dans des taudis balayés par la vermine, le choléra et la tuberculose. Une verrue qui défigure Londres.

Dans ce quartier que le reste des Londoniens évite comme la peste, les habitants font ce qu'ils font de mieux: ils diluent leur désespoir dans la boisson. Justement, une brasserie locale, la Horse Shoe Brewery, vient de mettre à fermenter la bière brune qui fait sa réputation.

Au coin de Great Russell Street et de Tottenham Court Road, la petite fabrique en abrite près d'un million de litres, dormant dans des cuves de six mètres et demi de haut scellées par de larges ceintures de fer. Le brassage de la bière dite «porter», amère et riche, exige douze mois de fermentation pour libérer ses arômes torréfiés.

George Crick, l'un des employés de la brasserie, avait constaté qu'un anneau de fer enserrant une cuve s'était brisé. | Domaine public via Wikimedia Commons

La pression monte

Le lundi 17 octobre 1814, au milieu de l'après-midi, George Crick, l'un des employés de la brasserie, constate que l'un des anneaux en fer qui enserre la vasque principale s'est brisé. Son patron le rassure: il n'y a pas matière à s'inquiéter, on se chargera des réparations le lendemain. Rien ne semble presser, et pourtant, la cuve de sept mètres a été remplie du précieux liquide jusqu'à dix centimètres du bord.

À peine une heure plus tard, soumis à une pression intense, le contenant explose, faisant éclater les tonneaux voisins. En une poignée de secondes, mille mètres cubes de bière brune sont libérés dans la fabrique, formant un raz de marée alcoolisé de cinq mètres de haut. Le vacarme, paraît-il, porte jusqu'aux oreilles des Londoniens à huit kilomètres de là.

Tout est sens dessus dessous. Les employés de la brasserie sont envoyés dans le décor; les riverains sont fauchés par la vague brune, écumeuse comme une mâchoire enragée. «Tout à coup, je me suis retrouvé projeté à grande vitesse par un torrent qui m'est tombé dessus si soudainement qu'il m'a presque coupé le souffle, racontera une victime. Le fracas des bâtiments effondrés, ainsi que des fumées suffocantes, obstruaient mes oreilles et mes narines. […] Parmi les foules qui se formaient dans les passages étroits émergea bientôt le râle des blessés.»

À l'arrière du bâtiment, le torrent de bière fracasse un mur de vingt-cinq mètres de haut et submerge New Street, démolissant les deux maisons voisines. Dans la première, une jeune femme prenait le thé avec sa fille de 4 ans; dans la seconde se tenait une veillée funèbre pour un garçon irlandais décédé la veille. En tout et pour tout, on tire huit cadavres des gravats empestant le houblon tiède.

De la peur et du malt

Le lendemain, le quartier de St. Giles se réveille avec une mauvaise gueule de bois. Le décor est méconnaissable, aplani par le tsunami alcoolisé: «une scène de désolation d'apparence horrible et terrifiante, équivalente aux dégâts occasionnés par un incendie ou un tremblement de terre», observe le Morning Post dans son édition du 19 octobre.

Les caves sont encore pleines de bière. Y flottent rats morts, mobilier fracassé et ordures –il faudra plusieurs semaines pour les en purger entièrement. Quant à l'odeur entêtante du malt, elle ne quittera pas le West End avant plusieurs mois, laissant les pavés inégaux troués de flaques de mousse.

Une rumeur dit que des badauds se seraient attroupés sur le site inondé pour boire la bière à même la rue, ralentissant l'arrivée des secours. On ajoute même un neuvième nom à la liste des victimes, celle-ci ayant succombé à un empoisonnement à l'alcool frelaté. En réalité, l'inondation de 1814 a été accueillie avec solennité et recueillement par la communauté de St. Giles, et les journaux d'époque témoignent de l'obséquieuse consternation qui a affecté ce quartier de misère.

«Un acte de Dieu»

Dans la foulée de l'accident, la brasserie boit la tasse: la compagnie estime la perte sèche à près de 23.000 livres (1,25 million de livres aujourd'hui, soit 1,4 million d'euros). Étant donné qu'elle n'a pas été reconnue coupable de négligence –l'événement étant attribué à «un acte de Dieu» par les tribunaux–, l'entreprise est sauvée de la noyade par le Parlement britannique, qui l'indemnise copieusement. Les proches des victimes et ceux dont les maisons furent balayées, en revanche, ne reçoivent rien en compensation de leurs malheurs.

Enfin, presque rien –seulement la pitié des badauds qui s'attroupent autour des corps. Dans les cours détrempées de New Street, où les semelles accrochent le pavé collant, on a allongé huit dépouilles –uniquement des femmes et des enfants. On espère ainsi compter sur la générosité des Londoniens, venus en masse observer les dégâts, pour monnayer leur mise en bière.