Pourquoi vous n'avez plus la notion du temps à la fin de l'année

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Le mois de décembre est passé à vitesse grand V. Pourtant, il contient exactement le même nombre de jours que mai, qui lui, défile terriblement lentement. Alors, pourquoi la fin de l'année rend-elle confuses de nombreuses personnes? Les festivités, les journées de travail intensives et le changement d'heure pourraient bien y être pour quelque chose.

Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans l'urgence d'acheter des cadeaux la veille de Noël parce que novembre et décembre vous ont échappé. Même si cela devient sûrement une habitude au fil des années, le HuffPost vous a trouvé des excuses.

Tout au long de l'année, les tâches que vous devez accomplir rendent vos journées floues et votre vie trépidante. Or, «cela devient encore plus prononcé au mois de décembre lorsque notre attention est divisée entre le travail, la maison, la famille, les amis, les vacances et les festivités», déclare Debra Kawahara, doyenne académique de l'école de psychologie de l'Alliant International University. Alors, vu que nous avons tendance à mettre l'accent sur la productivité et les résultats, nous pouvons très rapidement perdre la notion du temps.

En plus des nombreuses tâches à effectuer, beaucoup de personnes ressentent une pression sociétale à cette période de l'année. Et le simple fait de penser à cette anxiété peut être épuisant pour votre corps. Au point d'en oublier la notion du temps. «Tout ce stress supplémentaire fait que notre cerveau est dépassé par les événements et ne pense pas aussi clairement», explique Jessica Cisneros, responsable du développement clinique de l'association Family Houston.

Fini le train-train quotidien

Lorsque la fin de l'année approche, votre emploi du temps est plus rempli que jamais. Votre routine quotidienne s'adapte donc à ces mois trépidants. Par conséquent, vos habitudes changent et le jour de la semaine n'est pas toujours évident à déterminer. Par exemple, vous ne pourrez peut-être pas dire: «J'ai eu mon cours de zumba hier soir, donc aujourd'hui c'est mardi.»

En plus, il est difficile d'ignorer qu'à partir de 17h, le soleil est inexistant dans de nombreuses régions. Cela donne donc l'impression que votre journée est terminée alors qu'elle ne l'est pas. Ainsi, vous avez le sentiment que le temps passe plus vite et êtes probablement moins productif. «Notre corps écoute l'horloge biologique que nous réglons en fonction du lever et du coucher du soleil. Mais lorsqu'elle est perturbée pendant les mois d'hiver, nous avons tendance à nous enliser», confirme Caitlin Opland, assistante sociale.

Bien que perdre la notion du temps est une belle opportunité pour créer une rupture dans notre train-train quotidien, certaines personnes peuvent se sentir complètement déboussolées. Alors, si vous souhaitez vous remettre sur les rails une bonne fois pour toutes, Jessica Cisneros a quelques conseils à vous donner: «Se concentrer sur une seule tâche à la fois, prendre des moments pour soi et relativiser lorsque vos journées sont surbookées.» Et pour couronner le tout, établir un échéancier en fonction de l'importance de vos missions vous épargnera une bonne dose de stress quotidienne. De quoi remettre les pendules à l'heure.