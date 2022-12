La meilleure résolution pour 2023? Renoncer à son objectif

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Encore une année supplémentaire où l'une de vos résolutions prises le 1er janvier n'aura pas été tenue. Arrêter de fumer, reprendre le sport, obtenir un diplôme, trouver le grand amour, devenir propriétaire... Rien ne sert de s'obstiner. Le plus important reste de savoir abandonner vos ambitions lorsqu'elles nuisent à votre santé mentale ou que leur faisabilité s'effondre. Alors voici la seule résolution à prendre en 2023: ne plus se fixer d'objectifs inatteignables.

Depuis le XIXe siècle, les scientifiques s'intéressent à ce qui nous pousse à persévérer malgré les difficultés rencontrées. Selon la psychologue Cathleen Kappes, tout est une question de mœurs: «Les préjugés culturels occidentaux célèbrent l'obstination et la réussite, de sorte que l'abandon des objectifs est considéré comme un échec», rapporte Scientific American. Ainsi, étant donné les sacrifices et les efforts que nécessite l'accomplissement d'un projet, la satisfaction n'en est que plus grande.

Mais parfois, la volonté ne suffit pas et s'obstiner à atteindre un objectif ne fait que nuire à notre santé mentale. Nous sommes alors tiraillés entre l'envie de nous accrocher et celle de lâcher prise. Là-dessus, les experts sont unanimes: bien que cette décision soit difficile à prendre, il est parfois plus sain de renoncer à nos aspirations les plus chères et se fixer de nouveaux objectifs.

Des bienfaits pour l'organisme

Dans le cadre de diverses études, les scientifiques ont constaté que se désengager d'un objectif contribuait à notre bien-être. D'un point de vue psychologique, «lâcher prise permet d'éviter les échecs répétés, réduire le niveau de cortisol [hormone de stress], la dépression et les pensées intrusives. En plus, cela optimise le fonctionnement des systèmes endocrinien et immunitaire. Avoir de nouvelles ambitions donne un sens à la vie et réduit le sentiment de défaite», explique Carsten Wrosch, professeur de psychologie à l'Université Concordia.

Une autre analyse a suivi 135 adultes âgés de 64 à 90 ans durant six ans. Ce panel est précieux aux yeux des scientifiques, qui estiment que c'est une période de la vie où le déclin physique rend généralement impossible la poursuite de certaines activités souhaitées. Chez les personnes ayant obtenu un score élevé en matière de capacité de désengagement, les symptômes dépressifs étaient peu présents. Celles ayant obtenu un faible résultat sont devenues dépressives au fil du temps. Et à la fin de la période observée, ces dernières ont atteint un niveau de dépression justifiant une évaluation clinique –voire une intervention.

Alors, lorsque les dés sont jetés, rien ne sert de ruminer. Et pour se désengager complètement d'un objectif sur le plan émotionnel, la méthode WOOP est là pour vous. Créée par la psychologue Gabriele Oettingen, cette stratégie permet d'appréhender les obstacles auxquels un projet peut venir se heurter.

WOOP fonctionne de la façon suivante: commencez par identifier un souhait pour votre futur; par exemple, devenir médecin. Ensuite, imaginez le meilleur résultat possible; cela pourrait être de sauver des patients atteints de cancer. Puis, envisagez un obstacle; dans le cas présent, cela pourrait correspondre à des notes médiocres en sciences. Enfin, trouvez un moyen de surmonter cette difficulté; prendre des cours particuliers, par exemple.

Si malgré les mesures mises en places, vous ne parvenez pas à atteindre votre but, la méthode WOOP vous aidera à revoir vos ambitions. Mais au moins, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas essayé.