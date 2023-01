Trois minutes pour répondre: l'Espagne s'attaque aux lenteurs des services clients

Temps de lecture: 6 min

«Nous prenons votre appel dans un instant, nous vous prions de patienter», indique une voix électronique à l'autre bout du fil, avant que ne se lance une musique d'attente. Originaire de Séville (Espagne), Pilar vient d'arriver à l'aéroport de Milan Malpensa, où elle et son petit ami doivent récupérer une voiture, louée pour se rendre dans les Alpes italiennes. Coût: 219 euros. Enfin, ça, c'était sans compter un détail passé inaperçu: pour retirer le véhicule, le client doit présenter une carte de crédit (et pas de débit).

En Espagne comme en France, on a tendance à nommer, à tort, la carte bancaire classique «carte de crédit», alors qu'en réalité, il s'agit d'une carte de débit. Pilar et son compagnon n'ont donc pas pris garde à cette précision. Problème: aucun d'eux n'a de carte de crédit. C'est là que les ennuis commencent. Puisqu'ils n'ont pas la bonne carte, le coût additionnel est de 200 euros.

Tous deux souhaitent donc abandonner leur réservation. Mais on leur indique qu'il est impossible de faire cela sur place, et que toute réclamation doit être adressée à l'entreprise espagnole à travers laquelle la location a été faite en ligne. «Après une dispute avec l'agent derrière le guichet, on a essayé d'appeler cette entreprise, raconte Pilar. Au bout d'une demi-heure, sans réponses, on a fini par payer.»

Trois minutes pour répondre

Cette scène, malheureusement banale, ne devrait bientôt plus pouvoir se produire concernant les entreprises espagnoles. Le Parlement du pays doit en effet se prononcer sur un projet de loi qui compte obliger les entreprises de plus de plus de 250 employés ou générant un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions d'euros à répondre au téléphone à leurs clients en moins de trois minutes. «Il est prévu que le texte soit définitivement approuvé dans les premiers mois de 2023», indique le ministère espagnol de la Consommation, à l'initiative du projet de loi.

Si la loi passe, les consommateurs auraient aussi le droit d'exiger que le service à la clientèle soit effectué par une personne. Mieux: les réclamations devraient être traitées en quinze jours ouvrables au maximum. En cas d'incident, les entreprises fournissant des services essentiels (eau, gaz, électricité, etc.) devraient quant à elles informer leurs usagers de sa raison et rétablir la normalité en deux heures tout au plus. Elles devraient également assurer un accueil téléphonique permanent. Si ces règles ne sont pas observées, des amendes allant de 150 à 100.000 euros pourraient être imposées aux contrevenants.

Le ministère de la Communication s'attaque là à un problème que l'immense majorité d'entre nous a connu au moins une fois dans sa vie, et qui est considéré par l'ONG de défense des droits des consommateurs Facua comme une véritable «maltraitance des clients». C'est d'autant plus le cas durant les fêtes, puisque le pic de consommation qui accompagne la période s'étendant du «Black Friday» à la fête des Rois mages (très importante en Espagne), en passant par Noël et le Nouvel An, fait exploser les sollicitations des services clients.

Des clients forcés de «faire des pieds et des mains»

«Je me suis sentie arnaquée. Et impuissante. Il n'y avait aucune manière de résoudre cette situation. Au guichet, l'employé rejetait la faute sur l'entreprise à travers laquelle la location avait été effectuée. Cette dernière ne répondait pas et, finalement, j'ai dû payer beaucoup plus cher que ce qui était convenu», résume Pilar.

Comme elle, dans ce type de situation, la majorité des gens se résignent. Et ce ne serait pas un hasard. «La frustration que ressentent les consommateurs dans leurs contacts avec les services clients aide les sociétés à payer moins en remboursements», estime Anthony Duke, professeur de marketing à la Marshall School of Business de l'université de Californie du Sud. Avec Yi Zhu, professeur assistant de marketing à la Carlson School of Management de l'université du Minnesota, il a mené une étude qui tente de répondre à cette question: «Pourquoi les entreprises organisent-elles leurs services clients de manière à systématiquement créer de la frustration chez leurs clients?»

«Une riche littérature universitaire signale que, en raison du volume des appels et du caractère aléatoire de leur arrivée, éliminer toutes les difficultés [rencontrées par le client au moment d'une réclamation] ne se justifierait pas en matière de coûts opérationnels», note le document. «Nos résultats [...] suggèrent qu'il peut être plus intéressant pour les entreprises de dresser des obstacles face à leurs clients mécontents [qui demandent réparation].»

Selon les deux chercheurs, les entreprises organisent leurs services clients sur plusieurs niveaux. Les agents du premier niveau, ceux qu'il est le moins difficile de joindre, n'ont qu'une marge de manœuvre très limitée. Passer au niveau supérieur nécessite de dépasser des obstacles supplémentaires, d'y passer du temps et d'effectuer des démarches plus complexes. Et ainsi de suite.

En somme, ils estiment que les entreprises forcent les mécontents à «faire des pieds et des mains» pour obtenir satisfaction. Une stratégie qui fonctionne: le «coût en difficultés» est trop élevé pour nombre de clients, qui abandonnent ou se contentent de réparations très basses. Les deux chercheurs notent, par ailleurs, que les minorités reçoivent en moyenne moins de compensations que les autres. Certes, l'étude a été réalisée aux États-Unis, mais, selon Anthony Duke, les tendances observées sont extrapolables à l'Espagne.

Une satisfaction en demi-teinte

«Les entreprises s'en mettent plein les poches en maltraitant leurs clients. Surtout les grandes boîtes de télécommunication, de l'énergie, les banques, les assurances et les compagnies aériennes», dénonce ainsi Rúben Sánchez, secrétaire général de l'ONG Facua. «Ne pas répondre ou rejeter les réclamations leur fait gagner beaucoup d'argent. Et elles ne veulent pas que ça change.»

D'autant qu'un mauvais service client coûte moins cher qu'une assistance de qualité. Au regard des énormes investissements déployés par les firmes pour faire la promotion de leurs produits ou de leurs marques, cet arbitrage dit beaucoup du modèle qu'elles choisissent de développer. Dans l'environnement économique actuel «il y a plus d'incitations à concentrer ses efforts sur la vente et moins sur le service client en cas de malfaçon ou d'insatisfaction», reconnaît Anthony Duke.

Mais pour Rúben Sánchez, cela ne fait aucun doute: une régulation adaptée pourrait mettre fin à ces pratiques. Facua fait pression depuis plus de dix ans pour qu'une telle norme soit adoptée et l'ONG a été une actrice clé dans le lancement de l'initiative législative par l'actuel gouvernement de gauche. «Mais ce texte ne sera pas une grande avancée dans la protection des consommateurs. Très light, il contient beaucoup de carences et n'affectera les entreprises que de façon très légère», regrette le secrétaire général de Facua.

Il regrette notamment que le projet de loi n'envisage pas d'imposer des normes aux petites et moyennes entreprises, fussent-elles plus souples que pour les grandes, et critique les délais excessifs de résolution des demandes. D'après lui, sept jours seraient convenables, moins pour certains services.

Il dénonce également le fait que les compagnies téléphoniques soient exemptées de l'obligation de paralyser le paiement d'une somme contestée jusqu'au règlement du litige. Et souligne enfin que le texte n'exige une réponse en moins de trois minutes que dans 95% des cas. «Cela ouvre la porte à ce que, si elle répond en dix minutes, l'entreprise prétende qu'il s'agit des 5% restants.» Et difficile de prouver que c'est faux.

«Les entreprises savent qu'il n'y aura pas de conséquences»

Rúben Sánchez rêve surtout d'une obligation, pour l'entreprise, de dédommager un client dont les droits ne seraient pas respectés. «Imaginons: si une entreprise ne répondait pas à ma demande dans le délai imposé, elle serait tenue de m'indemniser pour le temps et l'énergie que j'ai dépensés, parce que je suis victime d'un problème dont elle est responsable.» Cela reviendrait à compenser les «coûts en difficultés» que les services clients dressent face aux consommateurs mécontents.

«Dans le cas contraire, à quoi qu'est-ce que j'ai si l'entreprise ne respecte pas mes droits? Je peux déposer plainte, elle aura peut-être une amende. Mais moi, j'aurai perdu mon temps et mon énergie. Les entreprises savent qu'il n'y aura pas de conséquences, car un pourcentage élevé de clients maltraités ne font pas appel aux administrations compétentes.» Mais selon lui, le ministère de la Consommation n'a pas souhaité inclure cette revendication à son projet de loi.

«Pour moi, une telle loi serait une bonne chose. Dans notre cas, on aurait pu parler avec l'entreprise par laquelle nous avions réservé le véhicule de location à Milan pour régler le problème. Ou au moins pour savoir de quoi il en retournait», estime tout de même Pilar. Car rien ne dit que l'intermédiaire aurait accepté d'annuler la réservation et de reconnaître que les conditions de la vente n'étaient pas claires. Pour ça, peut-être faudrait-il également réguler les pratiques commerciales destinées à perturber le client.