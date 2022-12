Les terrifiantes prédictions de Nostradamus pour 2023

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Tout comme l'année 2022, 2023 n'échappera pas aux terribles prédictions de Nostradamus. Conflagration, désastre planétaire: une fois encore, les prophéties de cet homme nous vendent du rêve. À quelques jours du 1er janvier, le New York Post a jugé qu'il était temps de jeter un coup d'œil au cataclysme qui nous attend. Un conseil: attachez votre ceinture.

Prédiction du Grand Incendie de Londres, arrivée au pouvoir d'Hitler, attentats du 11 septembre 2001, pandémie du Covid-19: la réputation de cet astrologue du XVIe siècle n'est plus à faire. Avec la publication de son célèbre ouvrage Les Prophéties en 1555, Nostradamus a offert aux générations futures la possibilité de savoir à quelle sauce elles pourront être mangées. Quelle chance.

Alors, quel malheur s'abattra sur nous en 2023? Selon l'astrologue, nous finirons par nous manger les uns les autres, pour une raison tout à fait rationnelle. «Comme le soleil, la tête fouillera la mer brillante. Les poissons vivants de la mer Noire ne feront que bouillir», peut-on lire dans Les Prophéties. En d'autres termes (plus compréhensibles), le réchauffement climatique sera si intense que l'annihilation marine sera imminente.

L'une des principales sources d'alimentation de l'humanité sera donc en péril, et nous pourrions potentiellement devenir cannibales. Malheureusement, cette prédiction est loin d'être démesurée. De récentes recherches indiquent en effet que le réchauffement climatique menace d'extinction de nombreuses espèces de poissons, notamment les plus consommées.

Et puisqu'un malheur ne vient jamais seul, Nostradamus a également prédit que 2023 verrait «le feu céleste sur l'édifice royal». Pris au pied de la lettre, cela pourrait signifier qu'un météore se dirige droit sur Buckingham Palace. Mais d'un point de vue plus métaphorique, cela concorderait avec les récentes révélations faites par le prince Harry et Meghan Markle dans le documentaire Netflix qui leur est consacré. Cette année, la cohésion au sein de la famille royale britannique a plus que jamais été mise en péril. Et en 2023, la bombe posée par le couple pourrait bien continuer de nuire à la réputation de cette monarchie.

Un an supplémentaire de conflits internationaux

Pour affronter 2023, la patience sera de mise. Un traité de paix international n'est sûrement pas pour demain. Nostradamus écrit d'ailleurs que cette année verra le monde embarqué dans «sept mois de la Grande Guerre», avec à la clé «des gens morts de malfaisance». Cela pourrait s'appliquer au conflit dévastateur en Ukraine, qui jusqu'à présent a été marqué par des crimes de guerre et un lourd bilan civil. La prophétie prévoit d'ailleurs que l'hostilité dégénérera en une guerre à grande échelle dans l'année à venir. Et compte tenu des arsenaux nucléaires en jeu, cela pourrait bien entraîner une destruction apocalyptique.

Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, il y a encore pire. «L'Antéchrist anéantit très rapidement les trois. Sa guerre durera vingt-sept ans. Les infidèles sont morts, captifs, exilés. Le sang et les corps humains recouvrent la terre», écrit l'astrologue. Sans surprise, l'Antéchrist est un homme qui a soif de sang et de pouvoir, et pourrait bien se cacher derrière la cravate d'un responsable politique de haut rang. Et avec la mention d'un tel conflit, force est de constater que ce personnage pourrait bien être Vladimir Poutine. Mais seul l'avenir détient la clé de la vérité. Alors, qui vivra verra.

Et surtout, bonne année 2023.