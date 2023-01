Levons le tabou autour du fantasme de la fessée

Temps de lecture: 5 min

Dès que le sujet du fantasme de la fessée est abordé, des mâchoires se crispent en même temps que des esprits s'excitent. Car elle est paradoxale, cette fessée administrée dans le cadre de jeux érotiques. Sur le papier, elle peut être considérée comme quelque chose de dégradant et d'infantilisant, issu d'une longue tradition de représentations érotiques hétéropatriarcales où le consentement et le respect mutuel n'existent tout simplement pas.

«Le malaise éventuel autour de la fessée peut provenir pour partie de la pornographie accessible gratuitement. Celle-ci est encore très patriarcale et met majoritairement en scène des femmes soumises», signale Noémie Gmür, autrice de podcasts et sexothérapeute. «On peut également être négativement marqué par des représentations cinématographiques qui valorisent les relations entre des hommes âgés et des femmes-enfants et on peut voir l'acte comme infantilisant», note-t-elle.

À cela, Zoé Blanc-Scuderi, sexologue et fondatrice de Sexopraxis ajoute: «Dans une conception cis-hétéro-normative de la sexualité, ce qui sort du génital est moins valorisé, et est supposé être moins bien.» Selon elle, «la gêne éventuelle autour du fantasme de la fessée peut venir de son aspect transgressif. Il y a quelque chose qui relève de l'interdit dans le fait de désirer avoir mal et se soumettre ou de désirer faire mal et dominer. C'est d'autant plus vrai lorsque cette fessée est ritualisée, formalisée dans le cadre d'un jeu de pouvoir.»

«On peut être féministe et fantasmer sur la fessée»

Alors, pour beaucoup, et en particulier pour les femmes cisgenres hétérosexuelles engagées dans une entreprise de déconstruction de stéréotypes de genre, la crainte d'une relation qui perpétuerait les codes de la domination masculine et où risquerait de se développer une forme d'emprise n'est jamais très loin. Dès lors, désirer la fessée et parler de cette envie peut être jugé comme quelque chose de contradictoire.

Pourtant, Zoé Blanc-Scuderi dédramatise. «Il ne faut pas voir le fantasme comme quelque chose de significatif sur qui est une personne au premier degré. Nous sommes éduqués pour avoir certains fantasmes, ils sont conditionnés par des composantes sociales et culturelles. [...] On peut être féministe et fantasmer sur la fessée et des situations de soumission, cela n'invalide en rien l'engagement militant et politique», insiste-t-elle.

En outre, il existe de vraies différences entre la fessée administrée dans les pornos old school et celle donnée dans le cadre de jeux érotiques entre partenaires investis dans une relation sexuelle et/ou amoureuse: le respect de l'agentivité et du consentement et le dialogue. Et évidemment, ça change tout!

Une règle, toujours la même: il est nécessaire de communiquer

Tout d'abord, comme le souligne Ludi Demol, chercheureuse en sciences de l'information et de la communication et spécialiste de la consommation pornographique chez les jeunes, le désir de fessée s'inscrit dans une exploration de sa sexualité: «Toute pratique sexuelle s'inscrit dans une continuité de choses que la personne découvre progressivement. C'est assez rare de se dire un jour: “Oh tiens, si je me prenais un gros coup sur les fesses?” Cela vient plutôt petit à petit.»

Ensuite, la fessée se discute et s'explore avec son ou sa partenaire. Pour ce faire, Noémie Gmür invite à en parler avant: «Pendant l'acte en lui-même, c'est compliqué: sur le moment, l'excitation peut amener à faire des choses que l'on regrette ensuite.» «Toute fessée, même celle donnée brièvement pendant une levrette, peut être vécue comme une violence, comme une agression. Il est donc très important d'en parler avant avec son ou sa partenaire même dans un contexte de sexualité vanille», poursuit Zoé Blanc-Scuderi.

Elle invite donc à prendre le temps d'instaurer un dialogue sécuritaire, «de créer un espace de parole safe avec son ou sa partenaire, de demander à l'autre ce dont il ou elle a envie, sans émettre de jugement de valeur. [...] Dans le fait de ne pas oser dire à l'autre ses fantasmes et ses désirs, il y a la peur d'être jugé sinon d'être rejeté, la peur que ces fantasmes impactent l'estime et l'amour de l'autre», précise-t-elle.

La sexologue détaille la forme que pourra prendre le dialogue ainsi noué: «Dans cet espace de discussion, chaque partenaire doit pouvoir demander à l'autre ce qu'il ou elle veut, ce qui l'excite dans la fessée. Les sensations? L'aspect jeu de rôle? La position? Les objets? Les mots? Décortiquer le fantasme permet d'être sur la même longueur d'onde pour le réaliser.»

«Celui ou celle qui détient le pouvoir, c'est celui ou celle qui est en position de soumission, car il ou elle détient le consentement et module la violence.» Zoé Blanc-Scuderi, sexologue

Tout ce travail sur le consentement et la compréhension du désir de l'autre est très inspiré du fonctionnement des jeux BDSM auxquels chacun et chacune gagnerait sans doute à s'intéresser sur le fond, quels que soient ses désirs.

Selon Zoé Blanc-Scuderi, «le BDSM peut libérer certaines personnes qui se sentent coincées dans leur sexualité. Il ne faut pas oublier que dans ce cadre, celui ou celle qui détient le pouvoir, c'est celui ou celle qui est en position de soumission, car il ou elle détient le consentement et module la violence.»

«Lorsque ses règles sont bien respectées, le BDSM donne un cadre assez parfait pour toutes les formes de sexualités en matière de consentement, avance-t-elle. Il fournit en effet une structure consensuelle pour conscientiser les enjeux de pouvoir et les envies de transgression. C'est une voie de liberté, de libération pour explorer ses envies dans le respect des envies et du consentement de l'autre.»

Plaisir, douleur et attente

Maintenant que le cadre est posé, intéressons-nous aussi à pourquoi cette fessée est un objet de fantasmes, d'excitation et de plaisir. À cela, plusieurs explications.

Tout d'abord, qui dit fessée dit fesses, «un attribut sexuel très mis en avant, qui capte le regard et qui est, aussi, chez certaines personnes, une zone érogène», note Zoé Blanc-Scuderi. Ludi Demol ajoute: «Il y a souvent une forte charge érotique autour des fesses. Certains et certaines aiment que cette partie du corps soient touchée, prise en main, caressée… et la fessée peut être vue comme le cran au-dessus de la caresse.»

Il existe d'ailleurs une certaine proximité sensorielle entre le plaisir et la douleur, les deux se nourrissant l'un l'autre, d'autant que la fessée survient dans un cadre de stimulation plus large. «Ce ne sont pas juste des claques sur les fesses. Il y a le bruit que cela fait, mais aussi parfois des accessoires ainsi que des caresses et stimulations d'autres zones érogènes, explique ainsi Zoé Blanc-Scuderi. Et des mouvements de suspension du temps qui jouent sur l'excitation. Se crée alors une alternance qui suscite de l'excitation.»

C'est aussi ce mécanisme reposant sur l'alternance des sensations et sur l'attente qui peut rendre la fessée désirable, puisque «se développe un jeu sur l'anticipation, sur le fait de savoir ou ne pas savoir ce qui va se passer ensuite», note la sexologue.

De la claque en levrette à l'acte ritualisé et conscientisé

Il y a aussi quelque chose qui relève de l'abandon et du lâcher-prise et, par extension, une forme de soumission consentie et désirée. «Les personnes qui érotisent les rapports de pouvoir –et elles sont nombreuses– peuvent être stimulées par le jeu de rôle autour de la mise en scène de la fessée et pourront être excitées par l'idée de mettre en scène une punition, relève Zoé Blanc-Scuderi. Il y a différentes manières de réaliser cette fessée, de la claque sur les fesses pendant une levrette à quelque chose de davantage ritualisé et conscientisé.»

Alors, si l'envie est là et que le sujet a pu être mis en amont sur la table avec son, sa ou ses partenaires qui y auront consenti, la fessée érotique a toute sa place dans une sexualité épanouie où les désirs savent s'affirmer sans crainte du jugement.