Le dossier de la dette étudiante, un nouveau couac en perspective pour Joe Biden

2023 s'annonce d'ores et déjà comme une année difficile pour Joe Biden: point majeur de son programme politique, l'annulation partielle de la dette étudiante est désormais suspendue et pourrait être invalidée par la Cour suprême l'an prochain.

Il y a un an, nous affirmions ici que le président démocrate avait les mains libres pour agir sans qu'une nouvelle loi soit nécessaire. Si l'exécutif a bien agi en ce sens, permettant d'obtenir une annulation partielle de dette s'élevant jusqu'à 20.000 dollars (18.800 euros), les recours judiciaires n'ont pas tardé, et la justice ne s'est pas montrée particulièrement clémente à l'égard de l'administration du 46e président des États-Unis.

En effet, les cours d'appel pour les huitième et onzième circuits ont toutes deux abouti à la suspension de ce programme d'annulation de dette. À la demande du gouvernement fédéral, la Cour suprême a accepté de se saisir de ces deux affaires, lesquelles seront entendues en février prochain. Pour autant, les chances de voir la plus haute juridiction fédérale valider ce programme paraissent particulièrement minces. Serait-ce déjà la fin de cet ambitieux projet à 400 milliards de dollars (environ 376 milliards d'euros)? C'est fort possible. La raison s'appelle la «major questions doctrine».

Une doctrine hostile à l'État administratif

Apparue à la fin du XXe siècle, l'expression n'a été employée par la Cour que depuis juin dernier, à l'occasion de la décision West Virginia v. EPA relative au Clean Power Plan, un programme de lutte contre le réchauffement climatique. Cette «doctrine des questions majeures» entrave considérablement le pouvoir des agences fédérales puisqu'elle n'admet pas que ces dernières puissent agir sur des sujets à «vaste signification économique ou politique» sans délégation claire du Congrès. En résumé: la loi doit expressément autoriser l'exécutif à agir lorsque ce dernier souhaite mettre en œuvre une politique de grande envergure.

Depuis sa prise de fonction en janvier 2021, le président Biden a été régulièrement la cible des estocades judiciaires motivées par cette doctrine: en pleine crise du Covid-19, la Cour suprême a invalidé le moratoire sur les expulsions de logement, le mandat vaccinal obligatoire dans les entreprises ou encore le Clean Power Plan susmentionné.

L'objectif de l'administration Biden-Harris était précisément de soulager financièrement une population en proie à une inflation galopante.

Vue comme «un outil important dans l'arsenal anti-réglementaire de la Cour», cette doctrine est de plus en plus invoquée par les plaignants comme le souligne Ronald Levin, enseignant à la Washington University de St. Louis. Les juges non plus ne manquent pas de l'invoquer: dans l'affaire Brown, dont vient de se saisir la Cour suprême, le juge de district Mark Pitman s'était appuyé sur cette doctrine pour aboutir à la conclusion que les États-Unis ne sont pas «dirigés par un exécutif tout-puissant avec un stylo et un téléphone» –et en conséquence invalider le programme.

Ainsi, si la Cour suprême venait à invalider l'annulation partielle de la dette étudiante, cela constituerait un nouveau coup d'arrêt à l'action du pouvoir exécutif et un coup de massue sur la tête de millions d'Américains pour qui ce programme était un bol d'air financier alors que l'inflation peine à ralentir et affecte lourdement le budget des ménages.

Des remboursements de prêts en pause, faute de mieux

Dans l'attente d'un démêlé judiciaire, l'administration Biden a prolongé la suspension des remboursements des prêts. Pour les bénéficiaires, la déception est immense: dans un portrait réalisé par NBC News, Joy Morales-Bartlett évoque le «découragement» provoqué par la mise à l'arrêt du programme. Âgée de 46 ans, l'ex-professeure doit encore rembourser 19.000 des 108.000 dollars qu'elle avait empruntés il y a trente ans: l'annulation du restant de sa dette représentait pour elle un soulagement plus que bienvenu en raison de ses problèmes de santé.

L'objectif de l'administration Biden-Harris était précisément d'alléger financièrement une population en proie à une inflation galopante: outre l'augmentation considérable des biens de consommation courante, les États-Unis ont vu les prix de l'immobilier exploser.

«Dans un monde sans Chevron, très peu de choses changeraient –sauf peut-être les choses les plus importantes.» Neil Gorsuch, juge assesseur de la Cour suprême

Enfin, le Center for American Progress souligne que le coût des prêts étudiants lui-même a évolué plus rapidement que les salaires: pour ce think tank proche du Parti démocrate, «[l]'annulation ciblée de la dette étudiante d'au moins 10.000 dollars aidera des millions d'Américains à mieux gérer leur budget, à se constituer un patrimoine et à réduire l'écart de richesse raciale, ce qui améliorera immédiatement la sécurité financière et jettera les bases d'une mobilité économique ascendante plus rapide».

De l'autre côté du spectre politique, l'ambition démocrate est perçue comme une fausse bonne idée, car créatrice d'inflation supplémentaire à un moment où cette dernière demeure élevée (7,0% en novembre). Pour le libertarien Cato Institute, l'annulation de la dette, en plus d'être inconstitutionnelle à plus d'un titre, provoquera une hausse substantielle des frais scolaires.

D'après un article publié par la Federal Reserve Bank of Richmond, l'inflation supplémentaire serait comprise entre 1,2 et 1,7% par mois selon les modèles étudiés. Enfin, pour le Committee for a Responsible Federal Budget, un think tank transpartisan, la réserve fédérale devrait augmenter à nouveau ses taux directeurs pour juguler l'inflation que provoquerait l'annulation partielle de la dette étudiante.

Outre l'épineuse question de la dette étudiante, l'importance accordée par la Cour suprême à la «major questions doctrine» pose également la question de l'interprétation des textes par les agences fédérales: l'animadversion de la majorité de la Cour à l'égard de l'État administratif pourrait avoir des conséquences considérables sur d'autres sujets, parmi lesquels l'avortement.

L'IVG, prochaine victime de la «MQD»?

Dans un récent article consacré à la «MQD» et publié par Leah Litman et Daniel Deacon de la Michigan Law School, les deux universitaires reviennent sur l'Amérique «post-Dobbs»: bousculé par le renversement de l'arrêt Roe v. Wade, le gouvernement fédéral a envisagé différentes options destinées à protéger au mieux l'accès à l'IVG sur l'ensemble du territoire des États-Unis. «Les réponses possibles […] reposent sur des délégations légales aux agences. Ces réponses des agences peuvent être évaluées en vertu de la doctrine des questions majeures, d'où l'importance de comprendre ce qu'est cette doctrine et comment elle pourrait être appliquée.»

En effet, le camp «pro-life» met tous ses espoirs dans l'animosité de la Cour à l'égard de la «déférence Chevron». Derrière ce nom abscons se cache une doctrine selon laquelle l'interprétation d'une loi ambiguë par une agence fédérale prévaut lorsque cette interprétation est jugée «raisonnable». Défendue par le très conservateur juge Antonin Scalia (décédé en 2016), notamment dans un article publié en 1989, cette doctrine est aujourd'hui très critiquée.

Neil Gorsuch, nommé par le président Trump en 2017 en remplacement d'Antonin Scalia, ne cache pas son désamour vis-à-vis de la «déférence Chevron». Dans son livre A Republic If You Can Keep It (2019), le magistrat abonde: «Nous avons réussi à vivre avec l'État administratif avant Chevron. Nous pourrions le faire à nouveau. En termes simples, il me semble que dans un monde sans Chevron, très peu de choses changeraient –sauf peut-être les choses les plus importantes.»

Récemment, l'organisation Students for Life a adressé un courrier à la Food and Drug Administration en instrumentalisant une réglementation environnementale: l'objectif est de parvenir à faire interdire les médicaments abortifs que sont la mifepristone et le misoprostol.

Dans les colonnes de Politico, la professeure Mary Ziegler, spécialiste des droits reproductifs, ne cache pas ses inquiétudes: «La Cour ne s'est pas montrée susceptible de s'en remettre aux agences fédérales. […] Vous travaillez avec une Cour [qui] est sceptique à l'égard de l'État administratif d'une manière qui peut leur être utile.» La «MQD» a encore de beaux jours devant elle.