Les professions les plus chanceuses au Loto

En 2022, 375 joueurs sont devenus millionnaires grâce à la National Lottery britannique (l'équivalent de notre Loto), se partageant ainsi 1,3 milliard de livres sterling (soit environ 1,5 milliard d'euros). Mais remporter le jackpot tant convoité n'est pas uniquement une question de chance. Selon Camelot, la société organisant ce jeu de hasard, plusieurs professions et signes astrologiques seraient avantagés. Sans parler du palmarès de certains numéros.

Le 19 juillet dernier, le plus grand gagnant de l'histoire de la Grande-Bretagne était désigné, rappelle The Independent. Un joueur anonyme venait de remporter l'époustouflant gain EuroMillions de 195.707.000 livres (soit 221.305.475 euros). «2022 a non seulement été la plus riche en matière de création de millionnaires, mais elle a également fait naître les plus grands gagnants que nous n'ayons jamais connus», déclare Andy Carter, conseiller à la National Lottery de Camelot.

Mais quelles sont les professions qui ont vu éclore le plus d'heureux vainqueurs? Visiblement, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour la énième fois, le métier de travailleur du bâtiment arrive en tête de ce classement. Fonction suivie de très près par les enseignants, les chauffeurs et les détaillants. Le personnel administratif est le cinquième le plus susceptible de décrocher le jackpot insaisissable.

Le combo gagnant

La réputation du numéro 39 n'est plus à faire. Avec dix-sept apparitions dans des combinaisons gagnantes, cette boule de loterie a été élue la plus chanceuse de 2022. Derrière elle, le 21, le 13, le 50 et le 58 ont aussi grandement contribué à l'obtention du gros lot. Toutefois, il était plus sage d'éviter le numéro 8. Ce dernier n'a été tiré qu'à cinq reprises, faisant de lui le moins verni de cette année.

Et si l'astrologie vous intéresse, sachez que les Cancer ont manifestement le toucher de Midas. Arrivant en tête des signes astrologiques gagnants, les personnes nées entre le 21 juin et le 22 juillet ont été heureuses en jeu cette année. Camelot a aussi annoncé que les Lion et les Bélier étaient au coude-à-coude pour tenter de leur ravir la première place.

Si vous cochez toutes ces cases mais que 2022 ne vous a pas permis de rejoindre le club des millionaires, prenez votre mal en patience. Votre probabilité de remporter le pactole de l'EuroMillions n'est que d'une chance sur 139 millions. Tout vient à point à qui sait (vraiment) attendre.