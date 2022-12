Un artiste peut-il réussir sans TikTok aujourd'hui?

Temps de lecture: 6 min

Il aura suffi d'une vidéo postée par un utilisateur de TikTok pour dépoussiérer une chanson vieille de plus de dix ans: «Bloody Mary», huitième titre de l'album Born This Way de Lady Gaga. En 2011, il n'était pas sorti en single, passant alors inaperçu auprès du grand public. C'est pourtant bien cette musique qui vient de cartonner sur la plateforme, à la faveur d'une vidéo éditée dans laquelle Mercredi –le personnage de la série éponyme réalisée par Tim Burton et diffusée sur Netflix– danse sur une version accélérée de Bloody Mary.

À l'image de Kim Kardashian avec sa fille de 9 ans, tout le monde s'essaye désormais à cette danse devenue un nouvel élément de la culture pop. Et depuis ce buzz dont TikTok a le secret, les compteurs s'affolent pour la chanson de Lady Gaga. Sur Spotify, plus de 2 millions d'écoutes ont été nouvellement recensées. Le titre est également devenu le plus recherché sur Shazam. Cerise sur le gâteau, les radios ont décidé de le diffuser sur leurs antennes.

«C'est l'un des gros points positifs de TikTok: certaines chansons anciennes peuvent revenir dans les charts par pur succès organique», explique Khal Ali, créateur de contenus et fin observateur de l'industrie musicale. «Il suffit d'un montage, d'une vidéo, et la chanson devient virale. On a eu plein d'exemples comme celui-là. Ce qui s'est passé avec “Running Up that Hill” de Kate Bush était assez dingue. C'est une chanson vieille de presque quarante ans qui a quand même réussi à revenir à la première place des charts!»

Un passage (presque) obligé pour les artistes

La puissance virale de TikTok est incontestable. Pour les artistes, exister sur ce réseau social semble être un passage obligé. Parfois malgré eux, ils doivent ainsi se plier au jeu de cette plateforme qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs. «Je ne dirais pas qu'il est impossible pour un artiste de se passer de TikTok, mais ça peut être très difficile de s'imposer dans l'industrie musicale sans l'utiliser», estime Khal Ali. «Par exemple, certains artistes comme Charlie Puth s'en sont clairement servi pour redonner un coup d'éclat à leur carrière.»

Les artistes peuvent-ils se permettre de ne pas jouer le jeu de la plateforme chinoise? «Si t'es un artiste et que t'es pas sur TikTok, les labels vont clairement te pousser à t'y inscrire et à poster des vidéos», explique Sarah Gaessler, membre de la Guilde des artistes de la musique (GAM), une association qui accompagne des artistes dans leur stratégie digitale.

«Avant de te faire signer, on va regarder si tu as des abonnés ou si tu as déjà fait un titre qui a fait parler de lui sur la plateforme.» Sarah Gaessler, membre de la Guilde des artistes de la musique

Aujourd'hui, les labels sont bien conscients de l'incroyable pouvoir de TikTok et n'hésitent pas à le faire savoir à leurs artistes. «Ils vont généralement essayer de créer tout un storytelling autour de leur artiste, souvent avec des vidéos filmées “à l'arrache” mais dont l'esthétique est finalement assez travaillée», souligne Khal Ali.

Les artistes déjà installés sont ainsi régulièrement poussés à produire toujours plus de vidéos. Ed Sheeran ou Florence Welch n'ont pour le coup pas hésité à faire part de leurs réticences face à l'insistance de leurs labels respectifs. En revanche, pour celles et ceux qui doivent encore se faire connaître, TikTok est quasiment devenu un passage obligé.

«Aujourd'hui, avant de te faire signer, on va clairement regarder si tu as des abonnés ou si tu as déjà fait un titre qui a fait parler de lui sur la plateforme», explique Sarah Gaessler. «On va finalement juger les artistes sur des statistiques plutôt que sur leur art en tant que tel. Et ça devient aussi une manière pour les labels de minimiser le risque qu'ils prennent sur un artiste.»

Un pouvoir sans conteste sur l'industrie musicale

À de multiples reprises, la plateforme a démontré sa puissance en propulsant un titre au plus haut des charts. Pour des artistes émergents, TikTok devient une opportunité formidable de se faire une place dans l'industrie musicale, sans passer par les structures classiques.

«Moi, je suis très à l'aise sur les réseaux et je sais que c'est une chance», explique St Graal, un artiste dont la carrière a explosé avec le réseau social. Pendant le confinement, il publiait régulièrement du contenu sur le réseau social, jusqu'à ce que l'une de ses chansons, «Les Dauphins», fasse soudainement le buzz. «J'ai tapé dans le million de vues en une seule journée! C'était dingue car je n'avais pas du tout prévu de sortir cette musique. Il y a eu énormément d'intérêt autour de ce titre.» L'engouement est tel que plusieurs labels de musique le contactent dans la foulée.

«Pour moi, après ce succès-là, il fallait absolument que je choisisse un label ne cherchant pas seulement quelqu'un qui fonctionne sur TikTok.» Sur la plateforme, St Graal compte aujourd'hui près de 6 millions de vues et plus de 200.000 abonnés. «C'était important pour moi de continuer à produire mes vidéos tout seul, pour ne pas abimer la relation que je peux avoir avec ma communauté d'abonnés.»

Spontanéité 2.0

Si la spontanéité est le maître-mot sur TikTok, le réseau social n'est pas étranger au marketing, dont les ficelles sont parfois tellement visibles que certains utilisateurs n'hésitent pas à les pointer du doigt. Dans l'une de ses vidéos, Sarah Gaessler décortique par exemple la communication de la chanteuse Angèle autour de l'un de ses titres.

En moins d'un mois, l'artiste belge a posté une vidéo exposant son envie de créer un titre, a ensuite enregistré le morceau, a réalisé le clip… et a même développé du merchandising autour de la chanson. «Angèle joue sur la proximité avec ses abonnés, leur faisant penser qu'elle veut les inclure dans son processus créatif. Mais pour moi, il s'agit purement et simplement d'une stratégie marketing», commente Sarah Gaessler.«Je trouve ça extrêmement compliqué de faire tout cela en si peu de temps, et quand comme moi on le fait remarquer aux fans, ça peut parfois les froisser.»

Quand bien même le succès tape à la porte sur TikTok, le travail ne fait que commencer.

La plateforme chinoise aurait également pour effet de formater les musiques. «L'artiste dans le studio est clairement impacté par TikTok, qui régule et fait évoluer la structure même des chansons qui fonctionnent», explique Khal Ali. «Sur TikTok, on estime que le temps d'attention d'un utilisateur est de huit secondes, comparé à d'autres plateformes où il peut être de treize secondes.»

De nombreux titres –à l'instar de celui de Lady Gaga– sont ainsi remixés en version «sped up», des versions accélérées des musiques où les BPM s'affolent et dont les utilisateurs raffolent. «On va avoir des chansons de plus en plus courtes –maximum deux minutes trente sur TikTok– et des artistes qui n'hésitent plus à sortir des albums de moins de trente minutes.»

Du succès sur TikTok au succès dans les salles

Au jeu de TikTok, les artistes doivent faire preuve d'intelligence pour ne pas s'enfermer dans leur image et réussir à remettre leur création artistique au premier plan. «À un moment donné, on me prenait pour un influenceur», explique St Graal. «Je faisais beaucoup d'humour au début et j'ai délaissé ça pour faire des choses plus sérieuses et mettre en valeur ma musique.»

Selon Khal Ali, la pression des labels explique aussi cette nécessité pour les artistes de vendre leur image. «À force de vouloir créer des succès de manière organique, les labels ne créent plus des artistes mais des influenceurs.» Pour les artistes, la charge de travail des publications sur TikTok peut même parfois devenir tellement lourde qu'elle prend le pas sur la création.

«Il est recommandé de poster un TikTok par jour quand t'es artiste», explique Sarah Gaesser. «Cela peut, à un moment, freiner ta créativité car ça demande tellement de travail… Il y a aussi un effet pervers lorsque les artistes jouent le jeu, publient régulièrement, et ne réussissent pas à percer. Ça peut créer chez eux cette impression qu'on ne comprend pas leur art ou que leur musique n'est pas assez bonne. Ils peuvent vraiment être déstabilisés.»

Malgré les très faibles revenus générés par le nombre de vues sur le réseau social, les artistes s'y bousculent toujours, espérant devenir la prochaine «trend» (tendance) autour de laquelle les utilisateurs s'engagent. Mais quand bien même le succès tape à la porte sur TikTok, le travail ne fait que commencer. Car la viralité du réseau social ne se transforme pas toujours en écoutes sur les plateformes de streaming, et encore moins en ventes de places de concert.

«Pour ma part, le succès s'est ensuite ressenti sur les écoutes en streaming, ce qui est une chance énorme», explique St Graal. «Mais maintenant, j'espère bien réussir à remplir la salle de mon prochain concert!» Pour l'artiste, son passage prévu le 17 janvier à la Boule Noire à Paris sera une sorte de baptême du feu. Et une première rencontre avec son public, sans écran cette fois.