La chasse en France peut-elle devenir éthique?

Temps de lecture: 5 min

Le 29 novembre 2022, un groupe de vingt député·es (EELV) mené par Charles Fournier a présenté une proposition de loi «pour une chasse plus respectueuse de la nature et de ses usages». Derrière cet intitulé, la sempiternelle question de la chasse comme tradition à défendre face à ses méfaits environnementaux, animaux et humains.

Au micro de BFMTV, le député de Tours se défend de vouloir interdire la chasse, pointant que ce n'est juste pas un loisir compatible avec les promenades dans la nature le week-end. Il cible aussi dans son texte les pratiques de chasse les plus cruelles, comme la chasse à courre, déjà interdite dans plusieurs pays voisins, et ses équivalents, ainsi que la chasse en enclos et plusieurs techniques traditionnelles de chasse aux oiseaux. Quels sont les compromis envisageables? Faut-il tout simplement interdire cette activité jugée par beaucoup de personnes comme cruelle et inutile?

Quatre-vingts accidents en une saison

L'exposé des motifs débute par huit titres d'articles publiés entre le 9 et le 19 octobre 2022, traitant d'accidents parfois mortels. Des tirs à proximité d'une école ou de jardins privés, des promeneurs blessés dont des enfants, un cueilleur de champignons «confondu avec un sanglier», une femme mortellement touchée par son mari lors d'une battue. «Il est de notre responsabilité de répondre à l'inquiétude et l'insécurité ressenties par les familles, promeneurs, randonneurs, cueilleurs, cyclistes, qui craignent pour leur sécurité en période de chasse. Il est de notre devoir de mieux réguler un loisir qui tue.»

Ces exemples ne sont pas des cas isolés. L'Office français de la biodiversité (OFB) a recensé quatre-vingts accidents de chasse durant la saison 2020-2021. Sept ont été mortels. La faute au «non-respect des règles essentielles de sécurité» de la part des chasseurs, dont ils sont régulièrement les premières victimes: sur les sept accidents mortels de cette saison, trois sont des auto-accidents.

Si le nombre d'accidents mortels de chasse a baissé ces vingt dernières années, pour les incidents, c'est l'inverse. Ceux-ci désignent les tirs envers les habitations et les véhicules –et leurs habitants. C'est par exemple le récent décès de Schweppes, chat au petit corps criblé de plomb dans le Var, dans un certain climat d'impunité.

«C'est tout un système qui pose problème», soutient Léa Jaillard, amie de Morgan Keane, mort dans son jardin lors d'une battue aux sangliers en décembre 2020 dans le Lot. Le procès de Julien Féral, auteur du tir mortel, et de Laurent Lapergues, directeur de la battue, en novembre 2022, fut l'occasion d'exiger de nouveau des personnes pratiquant la chasse de prendre leurs responsabilités.

Le collectif Un jour un chasseur, fondé par quatre amies d'enfance de Morgan Keane après son décès, collecte les témoignages de personnes confrontées aux comportements dangereux de chasseurs à travers la France. Beaucoup n'osent pas porter plainte par peur de représailles. Pour le collectif, aucun aménagement ne rendra la chasse plus respectueuse puisqu'elle reste «une activité dangereuse et meurtrière qui génère une violence que notre société ne devrait plus tolérer».

Une partie loin d'être gagnée

Charles Fournier et son groupe sont lucides. Face à un million de personnes détentrices du permis de chasse en France –sur une population totale de 67,5 millions d'habitants–, dur d'espérer rallier les voix à l'Assemblée autour d'une interdiction totale de la chasse.

Les méthodes de chasses dites traditionnelles sont largement rejetées, comme la chasse à courre, déjà contestée par la députée Claire O'Petit (LREM) en mars 2022. Selon le groupe de député·es, même Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), pourtant pas connu pour son progressisme sur le sujet, la conteste. Vraiment?

«Les voilà donc, ces pratiques “diaboliques” qui rendent fous les anti-tout, et qui font l'objet de procédures juridiques incessantes [...]» Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs

Certes, il rejette la chasse privée en enclos, mais justifie son existence ainsi: «Vu comment on se fait insulter, cracher dessus par des gens comme Jadot, menacer de mort … Faut voir ce qu'on subit. Après qui ne clôture pas son jardin?» Il a récemment déploré «la morale écolo-animaliste» qui fait que «les chasseurs sont les premiers pris pour cible car nous incarnons “le mal” absolu» par des «misanthropes» menaçant le «vivre ensemble». Et pas touche aux chasses traditionnelles, telles que la chasse à la glu (déclarée illégale en juin 2021), la tenderie aux grives, alouettes et vanneaux (elle aussi jugée illégale depuis peu).

«Les voilà donc ces pratiques “diaboliques” qui rendent fous les anti-tout, et qui font l'objet de procédures juridiques incessantes de la part de ces gens qui ne supportent plus qu'une poignée de ruraux s'adonnent avec passion à quelques pratiques ancestrales qui leur ont été transmises oralement», peut-on lire, écrit de sa plume, sur le site de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France (Unapaf).

Les traditions ont la peau dure

La chasse fait partie de façon indéniable du patrimoine français. Si on ne devait en retenir qu'une preuve, l'existence du musée de la Chasse et de la Nature, fondé par François et Jacqueline Sommer à Paris, ayant pour mission d'exposer «le rapport de l'homme à l'animal à travers les âges (de l'Antiquité à nos jours)» à travers ses collections de grande qualité d'œuvres et d'objets d'art, d'armes anciennes et d'animaux naturalisés.

D'un point de vue politique, elle est soutenue par le président Emmanuel Macron et par une partie non négligeable des membres du gouvernement. «On a un souci en France, c'est celui du lobby cynégétique jusqu'au sommet de l'État, en particulièrement au Sénat», déclare Yves Verilhac, directeur général de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Ce même Sénat avait voté la création du délit d'entrave à la chasse afin de sanctionner plus sévèrement toute opposition à un acte de chasse au nom de l'exercice des libertés.

«La tauromachie, c'est notre identité, une culture vivante. Qu'on nous laisse vivre avec nos traditions.» Julien Dubois, maire de Dax

La proposition d'interdire toute chasse durant les week-ends et vacances scolaires ne fait déjà pas l'unanimité au sein de l'Assemblée, à l'image de la réaction d'Aurore Bergé (Renaissance): «C'est purement et simplement interdire la chasse! Il faut qu'ils aient l'honnêteté de le dire au lieu de tenter une dissimulation.» Pour André Chassaigne (PCF), «c'est une très mauvaise idée».

Bien que tout ne soit pas encore joué, il faudra probablement bien du courage au groupe écologiste pour faire entendre ses arguments et trouver un compromis entre les revendications des chasseurs, très attachés à leur pratique et sa culture, et celles des personnes militant pour la fin de la chasse, responsable de trop de blessés, de morts et d'intimidations au quotidien. Les traditions ont la peau dure en France, même les plus cruelles.

Il n'y a qu'à constater les résistances auxquelles s'est confronté le député Aymeric Caron pendant la défense de sa proposition de loi en faveur de l'interdiction de la corrida en novembre. «La tauromachie, c'est notre identité, une culture vivante. Qu'on nous laisse vivre avec nos traditions», réclame Julien Dubois, maire de Dax. Mais le propre d'une culture vivante n'est-elle pas d'évoluer au gré des changements de mentalité? Pour citer l'opposant le plus populaire à la corrida: «Est-ce que ce monde est sérieux?»