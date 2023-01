Twitter est-il devenu une addiction comme les autres?

Temps de lecture: 5 min

Dans le nouvel épisode de la saga Twitter... L'arrivée d'Elon Musk a suscité commentaires et peurs... Tout le monde –et d'abord ses utilisateurs les plus envoûtés qui se prennent des rêves de grandeur à interpeller le nouveau propriétaire– réagit, surréagit... Un ministre, en réaction aux emportements de Musk, «suspend toute activité sur Twitter jusqu'à nouvel ordre»...

On voudrait démontrer par la satire que le gouvernement n'existe pas, on ne s'y prendrait pas autrement. On s'inquiète de la vie du réseau social davantage que si la loi martiale était envisagée pour notre pays. Le 2.0 en politique avait fonction d'organiser online des communautés agissant offline. En termes simples, utiliser les écrans pour opérer des campagnes de terrain. Avec Twitter, le constat est devenu inverse. L'exhibition de soi, de ses opinions, pousse à une forme d'isolement sous le regard d'un public toujours croissant.

Twitter addictif?

L'addiction est toujours la rencontre d'un individu, d'un contexte personnel et social, et d'un produit. Ici le produit n'est pas une molécule mais un site de micro-blogging. Une addiction est un attachement nocif à une molécule ou une activité. En l'espèce, postulons que la nocivité l'est également pour le débat public et la démocratie.

Le dérisoire devient une terre brûlée de la vie politique.

Désormais, les troubles addictifs aux jeux vidéo sont suivis médicalement. Il en est de même depuis longtemps pour les addictions au jeu. L'addiction à Twitter a rencontré avec Donald J. Trump un sujet formidablement intéressant. Journalistes et politistes ont resitué le contexte de ses tweets, souvent en rafale. On sait notamment qu'il tweete beaucoup le matin, après son lever et devant la télévision. Le bannissement du réseau social est vécu comme une atteinte grave à la liberté de chacun.

On se souvient de la «crise» (avec beaucoup de guillemets) relative au bannissement de Jean Messiha de ce réseau. Le bannissement correspond peu ou prou dans l'esprit de beaucoup à une tentative d'annihilation sociale. Preuve que Twitter est addictif, Jean Messiha a replongé dès que les choses l'ont rendu possible!

Comment vivre sans tweeter?

Twitter n'est donc pas un média «normal». Ce n'est ni un journal ni une télé. Ce n'est pas un réseau social type Instagram (où on diffuse des photos), bref un 2.0 «normal». Twitter est à part. Il pousse à la réaction instantanée, «avant réflexion». Il y a bien une forme de brutalisation évidente inhérente à Twitter. Alain Bauer, le célèbre criminologue, disait à propos des agressions au couteau: «Désormais, on plante comme on tweete.» Un raptus, un flash, une opinion fulgurante et –hop!– un tweet.

L'émission d'un tweet –à n'importe quel propos– est (dans l'esprit de celui qui tweete plus que de celui qui le lit) preuve de son existence sociale. Toute la journée et même la nuit, il faut au twitto de la politique matière à soulager sa propre angoisse existentielle. Tout sujet est bon pour communiquer. Évidemment un attentat (#JeSuisPetaouchnok) ou la mort d'une personnalité (#RIPJohnny) permet d'exister dans le flot des tweets. Y ajouter une petite originalité pour se distinguer est de mise, et parfois une réticence exprimée dans l'heure peut départager le tweet des autres. L'addiction à Twitter fait tomber les défenses immunitaires de l'amour-propre.

Twitter réussit à faire croire à l'utilisateur qu'il existe médiatiquement, politiquement.

Lors de la campagne des primaires de 2011-2012, les «twittos» se sont imposés sur la scène politique. Souvent anonymes bien que n'ayant que rarement à craindre professionnellement de leurs engagements, très fréquemment sans photo d'eux sur leur profil bien que pas tous affligés de physiques disgracieux à l'excès, certains étaient devenus de véritables personnalités. Chaque équipe s'excitait à produire un maximum de tweets pour défendre son candidat devant un public quasi exclusivement composé des salles de rédaction de la presse parisienne.

On commente l'opinion de l'instant d'un élu, très rarement son bilan ou sa vision politique. Le dérisoire devient une terre brûlée de la vie politique.

Si Twitter est une application addictive, très addictive et très destructrice, elle présente quelques traits similaires à un produit, le crack. Aussi vite que ce dernier désocialise un individu, Twitter qui socialiserait à outrance les faits, dires, gestes et arrière-pensées de tout un chacun, paradoxalement arrache sa victime au lien social réel. Une existence parallèle faite de recherche de shoots médiatiques, de reconnaissance par «gazouillis» nuit à la personne concernée et, par réplication dans le tissu politique et social, à la démocratie.

Twitter réussit à faire croire à l'utilisateur qu'il existe médiatiquement, politiquement; c'est un puissant booster existentiel du quotidien et surtout du quotidien qui cherche un sens. Ceci dit, il y a bien une communauté Twitter, et effectivement, la quitter a un coût initial apparent.

C'est aussi une forme d'aliénation politique et d'abdication devant la marche du monde.

L'inventaire des tweets de nos parlementaires (toutes tendances confondues) est saisissant: un bric-à-brac de condoléances, de réactions à chaud en séance, de marques de solidarité avec la cause du jour, de considérations ou comparaisons invraisemblables. Ceux qui s'essayent à dissuader un politique ou un journaliste de trop tweeter se cassent les dents en se heurtant au discours d'un accro (au loto sportif ou à n'importe quoi d'autre).

Il y a un besoin existentiel du twitto de faire un tweet pour donner son avis: combien félicitent Joe Biden à son élection ou rédigent 280 signes ampoulés pour adresser leurs condoléances aux Windsor? Les thèmes d'intervention sur Twitter suivent les tendances. Quel responsable politique peut réagir à une catastrophe humaine par un tweet de 200 signes sans avoir l'impression de frôler l'indécence? La plupart en fait.

Auto-intoxication

Twitter fait croire que le nombre d'abonnés est un capital. Abandonner 10.000 followers serait abandonner un magot politique. S'exprimer en 280 signes ou en 140 sur n'importe quel sujet trahit un cheminement intérieur vers l'abandon de la nuance et la progressive brutalisation de ses écrits et de sa pensée. C'est aussi une forme d'aliénation politique et d'abdication devant la marche du monde.

La démocratie gagnerait à ce qu'on aborde le sujet Twitter et pas Musk-à-la-tête-de-Twitter.

La brutalisation sur Twitter est online mais ne peut qu'imbiber le offline. Impossible à faire comprendre à nos ravis de la cage: les twitts narquois («Untel en PLS» et ainsi de suite) ou les harcèlements insultants ne se traduiraient jamais physiquement. Si Twitter était une simple réédition des Tamagotchi, on pourrait considérer que rien de néfaste ne se profile. Deux réalités cohabitent donc en Twitter: d'une part l'insignifiance croissante de son adepte compulsif, d'autre part sa propension à aller vers toujours plus de brutalité dans ses expressions.

Quitter Twitter quand on a 10.000 ou 20.000 followers n'a rien d'une épreuve de survie. La vie ne change pas. Il suffit de réaliser que son action publique (si elle doit être) est plus solide en écrivant des textes qu'en agressant la terre entière par des déclarations péremptoires, ineptes et mal écrites. Même pour un élu, il n'y a aucune «obligation à être sur Twitter». Penser qu'il faut à tout prix être sur Twitter pour faire de la politique est une erreur.

Ce qu'induit Twitter dans la tête de nos politiques les amène à un usage compulsif et destructeur. La démocratie gagnerait à ce qu'on aborde le sujet Twitter et pas Musk-à-la-tête-de-Twitter. Comble de la supercherie du marchand de sable: provoquer un référendum sur la direction de Twitter et faire croire à l'usager qu'il détient le pouvoir.