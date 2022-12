Faut-il prévenir une amie que son partenaire est sur Tinder?

Temps de lecture: 4 min

Avec 1,7 million d'utilisateurs actifs, Tinder est aujourd'hui l'application de rencontres la plus utilisée en France. Arrivée dans le pays en mai 2012, elle fait désormais pleinement partie de la vie affective de beaucoup.

De ceux qui y trouvent ou y cherchent l'amour, bien sûr, mais aussi de ceux qui se retrouvent mis par l'algorithme dans une situation délicate: que faire si l'on tombe sur le profil du ou de la partenaire d'un ou d'une amie sur une application de rencontres?

Un dilemme

Cela semble improbable au vu du nombre total d'utilisateurs. Toutefois, par le jeu de la localisation géographique et des affinités, c'est une situation qui peut se produire. C'est ce qui est arrivé à Clara, qui vit en Savoie: «L'année dernière, j'ai croisé un pote à moi, qui sort avec une de mes amies, sur Tinder. Au début, je me dis que ça doit être un vieux compte qu'il n'a pas désactivé. Et puis je regarde les photos, et là je reconnais une image qu'il nous a montrée, de ses vacances du mois précédent, à une époque où il est déjà avec mon amie. Le lendemain, j'apprends qu'il y a des soucis dans leur couple, qu'il y a eu des histoires de tromperie. Je me dis qu'ils doivent s'être séparés et qu'il a dû se refaire un compte. Puis, deux semaines après, j'apprends en fait que non, ils sont toujours ensemble.»

Pour Hannah Bensoussan, psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes LGBT+ et des couples, cette situation peut être révélatrice de la relation qu'on entretient avec ses amis: «Cela soulève un dilemme entre différentes loyautés: une à aider son ami, et une à respecter l'intimité de chacun. En thérapie, j'essaie de voir quelles questions ça soulève. C'est une question d'exploration de valeurs, et de comment la personne voit ses relations, aux autres en général, et à cet ami en particulier.»

Pour Clara, la situation était inconfortable. «Le dilemme, c'était: quelle amitié je préserve? Dans une situation comme celle-ci, j'étais obligée de choisir quelle amitié j'allais devoir sacrifier. Cette personne menait sa compagne en bateau et risquait de lui faire beaucoup de mal, mais à côté de ça, c'était aussi un très bon ami. Ça faisait des années qu'on se connaissait, et il avait été là pour moi dans des moments très difficiles.»

Pas de réponse idéale

Faut-il alors prévenir son amie que son partenaire est sur Tinder? En parler avec la personne en question dans l'espoir de dissiper un malentendu, ou qu'elle aille l'avouer elle-même? Ne rien dire de peur de se mêler de ce qui ne nous regarde pas? Hannah Bensoussan est formelle: il n'existe pas de réponse toute faite.

C'est à chacun d'évaluer sa situation, et de décider en fonction des enjeux en place: «Il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir, ou qui préféreraient ne pas l'apprendre d'un ami. Il y a des gens qui, au contraire, se sentiraient trahis si l'ami le savait et n'avait pas partagé l'information, développe-t-elle. Tout dévoiler d'un coup, ça ne libère pas forcément. Après, de mon point de vue personnel, savoir la vérité, en général, ça aide. Mais il y a des nuances dans tout.»

Quant à la solution qui consiste à en parler à la personne vue sur Tinder, là encore, c'est au cas par cas. «Ça peut être une option, avance Hannah Bensoussan, prévenir la personne que s'il y a un secret, le secret est connu de quelqu'un. Et peut-être que ça permettra de clarifier des malentendus, ou de prendre quelqu'un la main dans le sac.»

«Si ça arrivait avec des gens dont j'étais moins proche, je sèmerais des indices pour essayer de faire prendre conscience des choses en douceur.» Clara

Clara, elle, a attendu presque un an avant de décider d'en parler à son amie, à un moment où son couple allait de nouveau mal. «Il l'a de nouveau trompée et elle nous a demandé si on savait des choses. Là, je lui ai dit: “Oui, l'année dernière je l'ai croisé sur Tinder, mais c'était l'époque où je croyais que vous étiez séparés.” Il lui avait montré son téléphone en disant: “Regarde, je n'ai même pas l'application”, donc j'ai dû lui expliquer le fonctionnement de Tinder. Si tu désinstalles juste l'application, ton profil existe toujours, et tu peux réinstaller très facilement l'application et retrouver ton compte en un claquement de doigts. Ça a fait énormément de mal à mon amie mais j'ai fait le choix qui me semblait le plus juste, d'être du côté de la personne qui s'est fait mener en bateau. Je ne voulais pas cautionner ce comportement.»

Son amie ne lui en a pas voulu de ne pas avoir abordé le sujet plus tôt. «Elle m'a dit: “Je comprends, c'est délicat de s'immiscer au milieu d'une relation de couple quand tu n'es pas tout à fait au courant et que tu es amie avec les deux. J'aurais préféré que tu m'en parles plus tôt, mais tu n'étais pas dans une position agréable.”» Toutefois, aujourd'hui, si le cas se représentait, Clara n'attendrait pas autant pour en parler: «Je me rends compte que d'avoir attendu, ça a permis à la situation de s'envenimer. Je préférerais le dire, quitte à passer pour la méchante.»

Le degré de proximité avec le couple peut également être un facteur: si elle n'avait pas été aussi proche d'eux, Clara aurait sans doute utilisé des moyens plus détournés. «Si ça arrivait avec des gens dont j'étais moins proche, je dirais les choses moins directement, je sèmerais des indices pour essayer de faire prendre conscience des choses en douceur», explique-t-elle.

Et s'il n'y avait pas de secret?

Enfin, il existe aussi le cas de figure où il n'y a pas de tromperie, et où l'on n'était tout simplement pas au courant que ses amis sont dans une relation non exclusive ou polyamoureuse. «Quand on voit quelqu'un sur Tinder, on imagine qu'il ou elle trompe probablement son ou sa partenaire. Mais peut-être qu'il y a un contrat relationnel dont on n'est pas au courant, de relation multiple», pointe Hannah Bensoussan. Selon elle, cela peut se produire, car il y a également de bonnes raisons de ne pas prévenir son entourage que l'on a ce genre de relation.

«C'est la question de tous les coming out: il y a une balance coût/bénéfice à faire. Forcément, la vie est plus simple quand tout le monde est au courant, quand on peut vivre de manière transparente, parce qu'il y a moins de vérités à détourner. Mais il peut y avoir un coût à avoir publiquement un mode de vie marginal. Donc là encore, c'est au cas par cas.» Aborder le sujet avec ses amis proches aurait en tout cas l'avantage de dissiper un malentendu, et leur éviter de se retrouver dans une situation délicate.