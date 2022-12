Pourquoi l'arc-en-ciel ne contient pas de marron, de gris ni de noir

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet. Il peut parfois être compliqué d'énumérer les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais une chose est sûre, si l'on vous pose la question, ne citez pas le noir, le marron ou le gris: ce phénomène optique n'en contiendra jamais.

Tout est une question de réfraction. Lorsque nous regardons le Soleil, la lumière qui en provient nous semble blanche. En réalité, cette dernière est constituée d'une multitude de couleurs. Comme l'explique The Conversation, lorsque les rayons de l'astre traversent une goutte d'eau, ces nuances peuvent se séparer, formant alors un arc-en-ciel.

Bien que généralement associé à sept teintes (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet), ce phénomène optique en contient beaucoup plus. Les différentes couleurs se fondent les unes dans les autres et il devient difficile, voire impossible, de dire où un ton se termine et où un autre commence. Par exemple, étant donné que le turquoise est un mélange entre le bleu et le vert, et que ces deux couleurs sont proches dans le spectre visible, nous savons qu'un arc-en-ciel en contient.

Pour cette raison, le marron ne peut pas être présent: il est constitué de bleu, de rouge et de jaune, qui ne sont pas voisines dans le spectre. Ces couleurs-ci ne peuvent donc pas se chevaucher et former de marron. Il en va de même pour de nombreuses autres teintes issues de mélanges.

Le noir et le blanc sont également absents de ce phénomène optique pour une bonne raison. Tout d'abord, le noir est une absence de couleur: c'est ce que nous voyons lorsqu'il n'y a pas de lumière. Un arc-en-ciel étant la réfraction d'une onde lumineuse, il ne peut pas contenir de noir.

Le blanc, au contraire, est une combinaison de l'ensemble des teintes. Mais lorsque les rayons du Soleil sont réfractés par les gouttes de pluie, la lumière blanche est séparée. Cette nuance n'est donc plus visible.

De ce fait, le gris, qui est un mélange des deux, ne peut pas non plus être perçu.

L'ordre des couleurs

Connaître les couleurs d'un arc-en-ciel est une chose, savoir leur ordre en est une autre. Et avant de pouvoir frimer en repas de famille, mieux vaut d'abord avoir conscience des longueurs d'onde propres à chaque nuance.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais la lumière se déplace par vagues, exactement comme celles de l'océan. Et la distance entre deux vagues (ondes) est différente en fonction des teintes. Les couleurs vont du violet avec la mesure la plus courte, au rouge qui a la plus longue. Leur place dans l'arc-en-ciel dépend entièrement de cette variante.

Mais ce n'est pas tout. La longueur d'onde définit aussi l'ordre dans lequel elles apparaissent. Étant donné que les gouttes de pluie ressemblent davantage à de petites boules qu'à celles que nous dessinons habituellement, chacune des longueurs d'onde est réfractée à un degré différent. Leur apparition sera donc légèrement différée. Et même si vous avez de très bons yeux, cette distinction peut être compliquée à observer.