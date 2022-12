Manger trop salé fait augmenter le stress

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Sans assaisonnement suffisant, la vie serait quelque peu ennuyeuse. Le tout est de doser correctement, car trop de sel, on le sait bien, c'est mauvais pour la santé. Les risques de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral sont notamment plus élevés, car le sel contribue à l'augmentation de la tension.

Mais ce n'est pas tout, prévient Wired, puisque la communauté scientifique commence à s'intéresser aux effets qu'aurait une nourriture trop salée sur notre stress. Le sujet n'avait quasiment pas été exploré jusqu'à tout récemment, l'impact de la consommation de sel n'étant pas un sujet facile à analyser.

Des chercheurs et chercheuses de l'université d'Édimbourg ont déterminé que les rats qui suivaient un régime plus salé présentaient des niveaux de cortisol plus élevé. Or cette hormone, fabriquée par nos glandes surrénales, est aussi appelée «hormone du stress»: l'organisme la libère dans les situations de tension afin de nous aider à hausser notre niveau d'énergie. Il suffirait qu'une personne suive un régime trop élevé en sel pendant quelques semaines pour que le stress commence à monter chez elle.

De son côté, un spécialiste en neurosciences comportementales a mené des travaux au sein de l'université d'Ohio pour établir le lien entre la consommation de sel et un phénomène intitulé «généralisation de la peur contextuelle» (GPC). Celui-ci se produit lorsque des réponses à des peurs spécifiques, dues à des expériences négatives vécues par le passé, finissent par devenir également les réponses à des stimuli n'étant normalement pas facteurs de stress ou d'anxiété.

Différences genrées

Les recherches, menées sur des rats, ont donné des résultats différents en fonction du sexe de celles-ci: la consommation de sel aurait tendance à faire augmenter la GPC chez les femelles, et à la faire diminuer chez les mâles. Une différence qui a d'abord étonné le scientifique, lequel a ensuite réalisé que les études précédentes n'avaient toutes été menées que sur des mâles.

Tous ces résultats obtenus à l'aide d'expérimentations menées sur des rongeurs peuvent-ils être étendus aux êtres humains? Oui, affirment ces scientifiques, même si c'est à vérifier, car entre des rats qu'on fournit en nourriture salée sur une courte durée et des humains dont c'est le régime habituel depuis des décennies, il peut y avoir d'immenses fossés.

Seulement voilà: pour des questions éthiques, les expert·es rechignent à utiliser des cobayes humains et à leur faire consommer plus de sel que la moyenne pendant un certain temps, car les conséquences sur la santé peuvent être désastreuses. Et pas que sur le niveau de stress...