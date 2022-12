Les mouches mâles endorment les femelles pour les empêcher d'aller voir ailleurs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New Scientist

Ches les mouches drosophiles, les mâles tiennent apparemment à ce que les femelles ne multiplient pas les partenaires, et qu'elles ne s'intéressent qu'à eux. Une équipe de recherche argentine a en effet mis en lumière le fait que durant l'accouplement, le sperme n'est pas la seule substance à être transférée dans le corps des femelles, reprend New Scientist.

Il s'avère que les mâles expulsent également une peptide (protéine de petite taille) qui rend non seulement les femelles moins réceptives aux autres mâles –ce dont New Scientist avait déjà parlé–, mais va également les placer dans un état de somnolence certain. Ainsi, la possibilité d'aller explorer le monde et d'y trouver d'autres mâles à leur goût disparaît.

Cette peptide fonctionne en déréglant l'horloge biologique des femelles, qui ordinairement se réveillent avant le lever du soleil, moment où l'accouplement a lieu le plus souvent. En ratant l'heure du réveil, celles-ci loupent du même coup la période de la journée au cours de laquelle les mâles sont les plus actifs.

De précédentes études affirmaient que les mouches drosophiles (également connues sous le nom de mouches du vinaigre) se réveillaient généralement une heure ou deux avant le lever du soleil –ou, pour les mouches élevées en laboratoires, une heure ou deux avant l'allumage des premières lumières. Mais les études en question n'avaient été réalisées que sur des mâles, explique l'Argentine Lorena Franco, du National Scientific and Technical Research Council (Conicet).

Before sunrise

C'est justement en se focalisant sur les femelles, très souvent laissées de côté, que chercheurs et chercheuses ont réalisé de nouvelles découvertes. Observant leur rythme en laboratoire grâce à des webcams, l'équipe a réalisé avec surprise que les seules drosophiles femelles capables de se réveiller avant l'aube étaient celles qui n'avaient encore jamais connu d'acte sexuel. Les autres ne sortaient du sommeil qu'une fois les premiers rayons de lumière arrivés.

En fait, les mouches mâles n'utilisent pas leur peptide spéciale par jalousie, mais pour maximiser leurs chances de voir leur sperme venir féconder une femelle. Celle-ci a en effet la possibilité d'avoir un acte sexuel avec de nombreux mâles, et de stocker les différentes semences reçues. L'empêcher de pouvoir faire d'autres rencontres serait donc le seul moyen qu'aurait trouvé le mâle pour s'assurer d'avoir une descendance.