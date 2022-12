Deux fans réclament 5 millions de dollars à Universal pour bande-annonce mensongère

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Un juge américain vient de décider qu'il serait désormais possible de déposer une plainte si l'artiste que vous chérissez apparaît dans la bande-annonce d'un film mais pas dans la version définitive du film, nous explique The Guardian. La requête déposée par deux Américains, Peter Michael Rosza et Conor Woulfe, a en effet jugée recevable.

C'est la bande-annonce du film Yesterday, réalisé par Danny Boyle, qui est à l'origine de l'affaire. On y aperçoit l'actrice Ana de Armas, récemment célébrée pour son rôle de Marilyn Monroe dans Blonde, se tenir aux côtés du héros joué par Himesh Patel sur le plateau d'un late-show. Dans le film, Patel interprète Jack Malik, un homme qui émerge un jour dans un monde où les Beatles n'existent pas, ce dont il va profiter pour s'approprier toutes leurs chansons.

Problème: l'actrice cubaine n'apparaît pas dans le montage final du film de Danny Boyle. Les deux plaignants estiment avoir été dupés par Universal Pictures, puisqu'ils ont dépensé près de 4 dollars pour louer Yesterday sur Prime Video dans le but d'y voir leur actrice préférée.

Effectivement, à bien y regarder, Ana de Armas figure dans la bande-annonce de Yesterday. Aux alentours de 1'58", vous pourrez l'apercevoir dans deux plans, en tailleur blanc:

Demande recevable

La plainte est prise très au sérieux. Universal a demandé au juge Stephen Wilson de la rejeter en vertu du 1er amendement de la Constitution américaine, qui évoque la liberté d'expression. Mais celui-ci a rejeté la requête, estimant que la bande-annonce relève de l'objet commercial et qu'elle est donc sujette aux lois sur la publicité mensongère.

«Pour l'essentiel, une bande-annonce est une publicité conçue pour vendre un film en fournissant aux consommateurs un aperçu de celui-ci», a écrit le juge. Visiblement inconsolables (ou très malins), Peter Michael Rosza et Conor Woulfe demandent 5 millions de dollars à Universal pour leur avoir fourni un aperçu trompeur. En attendant, on leur conseille de regarder en boucle la fameuse séquence coupée, disponible en ligne.