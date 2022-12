Un coach en dating, le cadeau que certains adultes risquent de trouver sous le sapin

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Wall Street Journal

Nous avons tous et toutes des histoires de cadeaux inappropriés, impersonnels ou en tout cas totalement foireux, généralement reçus pour Noël ou un anniversaire. Mais il se pourrait qu'on n'ait jamais fait aussi gênant que ce cadeau-là: imaginez recevoir sous le sapin un bon pour... des séances de coaching afin de faire des progrès en dating.

Le Wall Street Journal s'intéresse à ce qui est en train de devenir une véritable tendance, en tout cas aux États-Unis: en 2022, des parents quinquagénaires ou sexagénaires se disent que leurs enfants, devenus des adultes, n'ont pas d'autre besoin dans l'existence que celui d'écouter quelqu'un leur expliquer comment réussir leur vie amoureuse.

C'est le cas de Kelli Kaku, professeure des écoles installée en Californie. Il y a deux ans, à sa grande surprise, sa mère lui a offert un coffret intitulé «Fall in Love by Christmas», d'une valeur de 797 dollars (747 euros). Parce qu'elle ne voulait pas que sa chère maman ait dépensé tant d'argent pour rien, la jeune femme, âgée de 34 ans, a bel et bien suivi l'ensemble des cours en ligne inclus dans le pack.

Au programme, quelques cours d'ordre général, mais aussi un suivi personnalisé avec la psychologue et coach Christie Kederian, qui lui a notamment donné ces deux conseils: premièrement, discuter avec sa mère afin de fixer avec elle ses propres limites, et deuxièmement, tenter de se montrer plus ouverte aux partenaires potentiels.

Hasard ou non? Après quelques mois, Kelli Kaku commencé à discuter sur l'appli Bumble avec un inconnu qu'elle avait précédemment ignoré, et il est désormais question de mariage. «Ça valait totalement le coup que je dépense mon argent», commente la mère de l'intéressée.

Comme un prof de maths

Les histoires de ce type sont désormais légion, avec un point commun assez inattendu: dans chacun des cas, les coaches intègrent à leurs enseignements des réflexions sur les limites à ne pas dépasser par les parents. C'est visiblement clair pour tout le monde: si vos parents vous offrent un tel cadeau, alors c'est qu'ils vont déjà trop loin, et qu'il est temps de les remettre à leur place.

Les seuls qui ne voient pas le problème, ce sont eux, qui pensent qu'on ne peut atteindre le bonheur qu'en couple, et qui espèrent –souvent très explicitement– qu'une fois la bague au doigt, leur enfant pour qui ils ont tant donné va enfin leur fabriquer des petits-enfants. «C'est comme offrir des cours particuliers de n'importe quoi. Comme si elle avait besoin d'un prof de maths», commente une mère qui a été prête à débourser plus de 1.000 dollars (937 euros) pour que sa fille suive des cours de dating.