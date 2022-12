Ne jetez plus vos peaux de banane: mangez-les

Temps de lecture: 2 min

À moins que vous ne soyez un lecteur assidu des blogs de cuisine végétalienne, vous n'avez probablement jamais envisagé d'utiliser une peau de banane comme ingrédient. Et pourtant, chaque fois que vous épluchez ce fruit et que vous jetez sa pelure, vous gaspillez un composant nutritif extrêmement savoureux.

Une étude relayée par ScienceAlert a récemment montré qu'une fois les peaux de bananes blanchies, séchées et moulues en farine, elles pouvaient être transformées en produits de boulangerie. Qui plus est, ces gourmandises seraient tout aussi bonnes que celles à base de blé, si ce n'est meilleures.

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont préparé des cookies en substituant 7,5%, 10%, 12,5% et 15% de farine de blé par de la farine de peau de banane (FBP). En évaluant l'effet de cette incorporation sur les propriétés nutritionnelles et antioxydantes des cookies, les auteurs de l'étude ont fait de drôles de découvertes. Ces innovants gâteaux se sont avérés être plus riches en protéines, en fibres, en magnésium et en potassium que les collations traditionnelles. En plus, la farine de banane est composée de nombreux nutriments anticancéreux.

Attention, toutefois, les scientifiques conseillent de ne pas mettre plus de 7,5% de cette nouvelle farine dans la préparation. En effet, l'ajout d'une trop grande quantité de FBP durcit les cookies. L'abondance de fibres alimentaires en serait la cause.

D'innombrables propriétés

Outre leurs propriétés nutritives et gustatives, nous pouvons tirer de nombreux bénéfices des peaux de banane. Elles pourraient notamment prolonger la durée de conservation de certains produits, grâce à leurs vertus antioxydantes et antimicrobiennes. L'étude a d'ailleurs révélé que les cookies à base de FBP pouvaient être conservés trois mois à température ambiante. Ce qui serait également valable pour les pains, les gâteaux, et tout autre produit à base de pâte.

Et si vous n'aimez pas la pâtisserie, la cuisinière et présentatrice britannique Nigella Lawson a récemment prouvé que l'on pouvait aussi utiliser la peau de banane dans une recette de curry. Une démonstration qui laisse sans voix . Mais ce n'est pas tout: des blogueurs végétaliens ont même réussi à populariser l'idée d'un «bacon» de pelure de banane. Et apparemment, le goût a de quoi ravir les viandards.

En plus, la peau de ce fruit constitue 40% de son poids. Outre le fait d'être une alternative saine et durable, cela contribue à réduire le gaspillage alimentaire.