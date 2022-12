Que faire si vous passez le jour de Noël seul?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Quelque soit la raison de votre solitude à Noël, cela ne doit pas forcément être synonyme d'une soirée morose. Passer les fêtes de fin d'année seul peut être une expérience agréable, voire relaxante. Après tout, s'organiser un marathon de ses films préférés et cuisiner un bon repas n'a, sur le papier, rien d'un moment désagréable.

Pour la plupart des gens, décembre est le mois le plus chargé de l'année. Il ne laisse aucun instant de répit, pas même le temps de lever le pied. Et pourtant, comme le suggère Newsweek, rien de tel qu'un moment en tête-à-tête avec soi-même pour attaquer la nouvelle année avec un regain d'énergie. Alors, «si vous célébrez Noël en solitaire, pensez à prendre soin de vous. La pression accumulée au cours de cette période peut vous laisser un sentiment de stress, d'accablement et d'épuisement», conseille Mark Debus, responsable d'une équipe de santé comportementale.

Par exemple, vous pouvez mettre votre temps libre à profit pour rattraper les heures de sommeil manquées. Ou bien réaliser des activités qui vous font plaisir. Enchaîner des films de Noël, faire de l'exercice, ou s'offrir un petit plaisir avec une cuisine gourmande: à chacun son péché mignon.

Pour les fins gourmets, Vincenzo Della Polla, chef et instructeur à l'école de cuisine du Pritikin Longevity Center, à Miami, a même partagé ses suggestions pour un dîner festif en solitaire: «Si vous n'avez jamais essayé de saisir à la poêle des coquilles Saint-Jacques, sortez de votre zone de confort et tentez! Vous pouvez également cuisiner du poisson avec un accompagnement facile, comme des asperges ou des broccolinis sautés. En dessert, un chausson aux pommes croustillant sera parfait.»

Aider les autres

Ce combo gagnant vous permettra non seulement de profiter des fêtes de fin d'année, mais aussi d'avoir un état d'esprit positif. En plus, quoi de mieux que de cuisiner pour soi, sans le devoir de satisfaire les papilles de toute une tablée? De toute façon, «la meilleure compagnie que l'on puisse avoir, c'est soi-même. Nous nous tournons toujours vers des sources extérieures pour trouver notre bonheur, mais apprécier sa propre présence est la clé de la béatitude au quotidien», selon Chris Freer, thérapeute cognitivo-comportementaliste.

Et même si vous avez l'impression d'être seul, il est important de se rappeler que ce n'est pas le cas: il y a de fortes chances pour que quelqu'un de votre entourage proche ou éloigné fête également Noël en solitaire. Alors si vous ne supportez pas la solitude, n'hésitez pas à vous réunir pour partager du bon temps.

Autre geste possible: tendre la main aux personnes dans le besoin. «Faites des actions qui vous donneront un immense sentiment d'accomplissement», recommande Chris Feer. Être bénévole dans une soupe populaire, participer à un évènement caritatif ou rendre visite à des personnes âgées pourra vous aider à oublier vos propres préoccupations. En plus, cela contribuera au bonheur de quelqu'un d'autre.