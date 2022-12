La France est l'une des reines des sports collectifs, et c'est grâce à sa politique

Temps de lecture: 3 min

Il suffit de faire la liste pour s'en rendre compte. Chez les hommes, la France est actuellement vice-championne du monde de football, victorieuse du Tournoi des Six Nations en rugby, championne olympique de volley et de handball, vice-championne olympique de basket. Chez les femmes, le palmarès est tout aussi prestigieux: en rugby, la France est vice-championne d'Europe et troisième aux championnats du monde, et en handball, elle est championne olympique et vice-championne du monde.

Ce constat ne laisse pas l'ombre d'un doute. La France apparaît comme l'une des meilleures nations du monde en sports collectifs, ce qu'a récemment tenu à rappeler le basketteur Evan Fournier. Lors de la finale de la Coupe du monde de football opposant la France à l'Argentine, l'arrière des New York Knicks s'interrogeait: «À quel moment on va parler de la France comme étant le meilleur pays de sport [collectif]?»

On a beau critiquer les échecs du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ou les déboires des athlètes aux derniers championnats du monde d'athlétisme, l'absence de titre français à Roland-Garros depuis 1983 ou au Tour de France depuis 1985, on a beau célébrer les flops et les revers cuisants, notamment à travers le compte de la Fédération française de la Lose, nous n'en restons pas moins une nation puissante.

Sur le toit de l'Europe

Un outil permet d'ailleurs de mieux s'en rendre compte: le Greatest Sporting Nation Index. Créé par Dan Thompson en 2008, cet indicateur synthétique récolte toutes les performances internationales dans plus de quatre-vingts disciplines, olympiques ou non, pondérées par le poids des compétitions, qu'il s'agisse de championnats du monde ou de coupes continentales, et fixe un classement global.

En 2022, la France se classe tout simplement à la deuxième place, derrière les États-Unis mais devant la Chine, la Grande-Bretagne, l'Italie ou le Canada. Le pays était troisième en 2021, quatrième en 2020, cinquième en 2019 et deuxième en 2018. La France a quasiment toujours fait partie des cinq premiers pays depuis 2008, et se positionne comme la meilleure nation européenne.

Contrairement à ce que nos bilans teintés de pessimisme ou de défaitisme pourraient laisser croire, nous sommes bel et bien une nation sportive, capable de se montrer performante dans plus d'une quarantaine de disciplines, et ce de façon continue et constante. Cela découle d'une volonté politique affichée depuis les années 1960, sous l'impulsion du général de Gaulle, après l'échec du pays (une piteuse vingt-cinquième place) aux Jeux olympiques de Rome.

Une impulsion politique

Comme l'explique l'historien Laurent Turcot dans son livre Sports et loisirs, c'est à partir de cette date que l'État français lance un grand mouvement pour démocratiser le sport et favoriser l'émergence d'une élite compétitive et performante. Alors que précédemment, c'était le ministère de l'Éducation nationale qui se chargeait de la formation sportive de la jeunesse, et l'armée qui prenait en charge l'élite sportive non-professionnelle, tout est révolutionné.

Les postes de directeur technique national (DTN) et conseiller technique national (CTN), chargés de conduire des plans de performance et de cadrer la formation, sont créés au sein des fédérations. Ces dernières acquièrent une délégation de service public avec tous les soutiens financiers qui en découlent. La dotation du ministère des Sports est revalorisée, et une partie des gains de la Française des jeux, jusque-là consacrée intégralement aux anciens combattants, est allouée au financement du sport –avant que l'intégralité de la taxe, avec un plafond fixé à 71,8 millions d'euros pour 2023, soit redistribuée en faveur du sport.

Il n'y a pas que le tennis ou le cyclisme dans la vie.

Le Centre national du développement du sport (CNDS) était chargé de flécher les sommes récoltées et d'organiser les plans de démocratisation du sport et de formation des sportives et des sportifs. Aujourd'hui, c'est le rôle de l'Agence nationale du sport, avec un budget estimé à 451 millions d'euros, qui soutient et finance les 15.000 sportifs et sportives de haut niveau que recense le ministère des Sports.

Selon Manuel Schotté, professeur de sociologue à l'université de Lille, c'est cette construction de l'offre sportive qui explique en partie la réussite internationale de nos athlètes nationaux («un pays qui présente un intérêt marqué pour tel ou tel sport concentre l'action de ses pouvoirs publics sur la détection des athlètes et la performance sportive», pouvait-on lire dans cet article de 2020). Les pouvoirs publics ont intensifié la détection et la quête de la performance, ce qui a assuré au pays un maintien et une pérennisation de ses résultats, dans de nombreuses disciplines différentes.

En conséquence, nous nous retrouvons à des niveaux équivalents à ceux des géants américain, chinois ou russe. La France brille à l'international, quelles que soient nos considérations ou nos préjugés, nos moqueries ou nos marques de condescendance. Certes, nous n'avons pas gagné Roland-Garros ou le Tour de France depuis plus de trente-cinq ans, mais il n'y a pas que le tennis ou le cyclisme dans la vie. Le pays brille dans plus d'une trentaine d'autres disciplines, il serait quand même temps de s'en rappeler.