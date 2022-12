Des jeunes enfants dans votre avion? Faites une bonne action de Noël

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur The Atlantic

Embarquer dans un avion avec un bébé ou un jeune enfant, c'est créer aussitôt une dynamique bien différente dans l'appareil. D'un côté, il y a les voyageurs et voyageuses sans enfants (parce qu'ils n'en ont pas ou parce qu'ils s'en sont temporairement débarrassés avant de partir), qui aspiraient à vivre un voyage tranquille. Et de l'autre, il y a les parents des enfants en question, qui savent à quel point les heures de voyage à venir vont être une galère.

Bref, la tension est palpable avant même le départ, et il est rare que tout le monde ressorte de là avec un grand sourire apaisé parce que tout s'est bien déroulé. Les un·es se plaindront d'avoir croisé des parents indignes avec des mômes insupportables, et les autres regretteront d'avoir passé leur voyage avec des personnes dépourvues d'empathie et de solidarité.

La grande question qui se pose aux gens voyageant sans enfant est la suivante, résume The Atlantic: que devez-vous à un enfant que vous ne connaissez pas? Faut-il fournir des efforts pour permettre à des familles que vous ne reverrez jamais de vivre un voyage supportable tandis que le vôtre aura été irrémédiablement altéré? Après tout, ils ont décidé de voyager avec leurs enfants, donc c'est leur problème, et pas le vôtre.

Limiter la casse

En même temps, reprend le site américain, que peuvent faire des parents dans un espace clos, capable de créer de violentes angoisses y compris chez certains adultes, si ce n'est limiter la casse? Ils doivent tout faire pour occuper leur progéniture avec beaucoup d'imagination, peu de matériel et une endurance folle. Et il ne leur est pas possible d'aller prendre l'air avec leur bambin –dans le train, en cas de crise, on peut au moins se balader un peu, et faire une pause sur une plateforme située entre deux voitures afin de laisser son enfant se défouler si ça lui chante, sans peur qu'on vous fusille du regard.

Conséquence: «Dans les airs, écrit la journaliste Stéphanie H. Murray, on doit faire face au fait que les enfants de tout le monde deviennent le problème de tout le monde –et observer à quel point les choses peuvent devenir étranges quand nous faisons comme si ça n'était pas le cas.» Les gens –particulièrement ceux qui n'ont pas d'enfants, ou qui ne se sont jamais occupé des leurs– pensent que de bons parents doivent être capables de contrôler leurs enfants comme des marionnettes, ajoute-t-elle. Or, on peut avoir de l'autorité et savoir dire «non», sans pour autant pouvoir dompter son jeune enfant durant six heures d'avion consécutives.

Bien sûr, certaines personnes vous diront que c'est faux, que les enfants d'avant savaient se tenir, et qu'il est possible de contrôler le comportement de sa marmaille à condition d'avoir mis le paquet niveau éducation. En conséquence, les parents se retrouvent bien souvent à livrer une représentation d'autorité dont ils savent bien qu'elle ne mènera nulle part, mais qui leur permettra d'acheter une forme de paix sociale avec les autres passagers adultes de l'appareil. Faire la leçon à voix haute, punir même lorsqu'on ne pratique guère cet art habituellement: tout devient possible.

La stratégie du moins pire

Lorsque l'envie vous vient de juger les parents qui voyagent avec vous, lorsque leurs décisions vous semblent décidément trop molles, dites-vous qu'ils n'ont souvent pas d'autre choix que de pratiquer le compromis. Dites-vous que l'enfant qui sautille sur son siège ou écoute un podcast sans écouteurs serait sans doute en train de hurler ou de tout défoncer si ses parents le lui avaient interdit .

En résumé, ayez la certitude que presque tous les parents –bien sûr, il y a des exceptions– font de leur mieux. Souvenez-vous que leur voyage est pire que le vôtre –même si, on l'a bien compris, vous avez payé le même prix qu'eux et que personne ne les a obligés à se reproduire. Et, si cette année ô combien épuisante vous a laissé un soupçon d'énergie, ayez même le déclic de proposer un peu d'aide, même pour dix ou vingt minutes: cela pourra leur laisser le temps de souffler quelques instants et de réfléchir à la suite.

Dans un téléfilm de Noël, votre geste bienveillant entraînerait des réactions similaires chez d'autres passagers, et tout le monde sortirait de l'avion certes un peu fourbu, mais également galvanisé par la bonne action collective qui vient d'être réalisée. L'«esprit de Noël» arrêterait enfin d'être une expression vide de sens.