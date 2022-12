Ces adultes qui achètent des jouets pour eux-mêmes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNBC

Lorsque viennent les fêtes de fin d'année, l'industrie du jouet se frotte les mains. Des millions d'adultes se ruent dans les magasins et en ressortent les bras chargés de cadeaux. Présents qu'ils offrent à leurs enfants, à leurs proches, mais aussi à eux-mêmes, comme le rapporte CNBC. Responsable d'un quart des ventes annuelles de jouets, ce groupe de consommateurs appelé «kidults» (ce que l'on pourrait traduire par «adultenfants») maintient l'industrie à flot.

Selon l'entreprise américaine NPD Group, spécialisée dans les études de marché, ce sont en effet les personnes âgée de 12 ans et plus qui sont le principal moteur de croissance du secteur. Dessins animés, Star Wars, Lego, aucun objet de collection ne leur échappe. Ces dernières années, les fabricants de jouets ont même créé des gammes d'articles exclusivement dédiées à ces consommateurs. Et ce n'est pas sans poser question.

Comment expliquer un tel engouement? «La définition de l'âge adulte a définitivement évolué. Auparavant, on se devait d'être un membre très droit et sérieux de la société. Et on devait le démontrer de toutes les façons possibles, que ce soit intellectuellement ou émotionnellement parlant. Aujourd'hui les mœurs ont changé, on se sent beaucoup plus libres d'assumer que notre fandom fasse partie intégrante de notre vie d'adulte», expose Jeremy Padawer, responsable chez la société de jouets Jazwares.

Ces dépenses n'ont cessé d'augmenter, dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Au fil des journées passées confinés entre quatre murs, beaucoup ont dû réinventer leur quotidien. Et à l'occasion, nombreux sont ceux à avoir redécouvert le plaisir du jeu. Un retour en enfance qui n'a pas été pour déplaire aux magasins de jouets.

Un phénomène qui ne date

pas d'hier

Dans les années 1970 et 1980, l'industrie a fait le choix d'arrêter de mettre au point des articles toujours plus innovants. À la place, elle s'est mise en quête de produits basés sur des franchises liées au divertissement. De quoi ravir les adultes aux âmes d'enfants.

«En 1977, Star Wars sort dans les salles. On commence enfin à voir des produits sous licence chez les détaillants. La génération née dans les années 1970 et 1980 est la première à avoir disposé d'un nombre aussi important d'articles dérivés», informe Jeremy Padawer. Bien sûr, avant cette période, les magasins commercialisaient déjà des jouets basés sur des films et des émissions télévisées, mais c'est à cet instant-ci que la tendance est passée à la vitesse supérieure.

La cible visée à l'époque, c'était les enfants. C'est donc sans véritable surprise que ces bambins qui ont maintenant la trentaine ou la quarantaine continuent à faire preuve d'un tel engouement. Certains fabricants ont même commencé à créer leur propre contenu télévisuel et cinématographique afin de soutenir la commercialisation des jouets destinés à ce public.

Mattel s'apprête ainsi à sortir son film Barbie en juillet 2023 (avec Greta Gerwig, Margot Robbie ou encore Ryan Gosling), quand du côté d'Hasbro, l'adaptation du célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons au cinéma, Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs, doit sortir sur les écrans en mars de la même année. Ces films, non conçus pour des jeunes enfants, s'adressent plutôt à ces kidults, amateurs de jouets.

Si cette cible est tant privilégiée par l'industrie, ce n'est pas par hasard. Les adultes sont en effet généralement prêts à dépenser (beaucoup) plus pour des jouets, qui plus est s'ils leur sont destinés. Tout est bien souvent question d'argent.