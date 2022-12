Pourquoi mange-t-on des huîtres à Noël?

Temps de lecture: 5 min

Entre l'Hexagone et ses mollusques, c'est une véritable histoire d'amour. Dès le paléolithique, les hommes préhistoriques qui vivaient sur les côtes consommaient des huîtres, comme l'attestent des millions d'amas coquilliers retrouvés par des archéologues. Cette pratique alimentaire a ensuite perduré pendant l'Antiquité et le Moyen Âge, puis jusqu'à aujourd'hui, tantôt réservée aux plus riches, tantôt denrée populaire.

«Auparavant, la consommation était surtout réservée aux puissants, aux élites. C'était un marqueur de richesse, mais pas encore un marqueur de Noël», démystifie Éric Birlouez, spécialiste en histoire de l'alimentation. «L'huître est à la fois consommée par les plus modestes sur les littoraux et par les plus fortunés dans les villes de l'arrière-pays, à Paris notamment», complète Loïc Bienassis, chercheur à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation de l'université de Tours.

En effet, l'huître est un animal fragile et sujet aux contaminations bactériennes, surtout si la chaîne du froid est rompue. Plus son transport est long, plus le risque d'intoxication est grand. «Il faut les manger rapidement, donc le coût était absolument phénoménal, explique Éric Birlouez. Pour les amener très vite, on voyageait à bride abattue, on remplaçait régulièrement les chevaux. C'était un privilège réservé aux plus riches.»

Voyage en première classe

La dégustation du mollusque change de dimension quand émergent les premiers progrès en matière de transports, notamment avec l'apparition des moyens de locomotion frigorifiques: le fruit de mer pouvant plus facilement être acheminé vers l'intérieur des terres, il s'est démocratisé dans les grandes métropoles comme Paris.

«Dès les chemins de fer au milieu du XIXe siècle, il y a eu une amélioration. On amenait alors les huîtres dans les villes, pour la bourgeoisie, ceux qui avaient les moyens, raconte Éric Birlouez. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, la consommation est restée élitiste. Ce n'était pas une consommation quotidienne, même si elle n'était pas exceptionnelle non plus: elle restait concentrée sur de grandes occasions, quand on invitait ou que l'on sortait.»

Mais selon Martin Bruegel, directeur de recherches au sein de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), les classes plus populaires pouvaient également se permettre d'en déguster: «À cette époque, les huîtres étaient plutôt un “populuxe”. Le peuple –les travailleurs manuels– pouvait s'en payer de temps à autre, par exemple après avoir reçu la paie. Il y avait beaucoup d'écaillères dans les grandes villes et plus particulièrement à Paris.»

Apanage des élites ou petit plaisir occasionnel pour les moins fortunés, l'huître est dans tous les cas un produit noble dégusté lors d'un événement particulier, afin de marquer le coup. C'est l'une des clés de compréhension de sa présence sur nos tables de fête aujourd'hui, comme l'analyse l'historien Loïc Bienassis: «L'huître est traditionnellement un mets de luxe sans association particulière avec Noël, mais elle compte parmi les produits fins et chers, qui connaissent un pic de consommation au moment des fêtes, justement parce que Noël est le moment où l'on se permet cette dépense exceptionnelle.»

Un fruit de mer des mois en «r»

Un autre facteur justifiant la démocratisation de ces bivalves sur les tables françaises réside dans la production ostréicole. «Elle prend une tournure “quasi industrielle” vers 1860, retrace l'historien de l'alimentation Martin Bruegel. Une nouvelle manière de produire permet alors d'augmenter la récolte dans des dimensions étonnantes. En résumé, les huîtres sont devenues le troupeau de la mer.»

Les fruits de mer étant plus nombreux, les prix ont baissé, la consommation a augmenté et s'est étalée sur l'année. Malgré tout, les fêtes de fin d'année concentrent l'essentiel de leur dégustation. «Il est délicat de déterminer avec précision comment l'huître est devenu un plat de Noël, estime Loïc Bienassis. Mais le fait est que l'huître est un mets d'hiver: l'habitude, venue de l'Ancien Régime est de les consommer lors des mois en “r”, de septembre à avril.» Le mois de décembre et les fêtes qui le ponctuent tombent ainsi en plein milieu de cette saison des huîtres, qui sont alors disponibles en abondance pour les réjouissances de fin d'année.

Outre le transport et la conservation, facilités par les températures basses, la qualité des mollusques atteint surtout son paroxysme à la période hivernale. «L'été est le moment de reproduction des huîtres, elles sont alors laiteuses et ne sont pas appréciées pour leur goût. Ce sont donc des raisons sanitaires [éviter la chaleur afin de conserver la fraîcheur du produit, ndlr] et gastronomique qui expliquent que l'on consommait des huîtres en hiver», souligne l'ingénieur-agronome Éric Birlouez.

«Pourquoi Noël plus particulièrement? Parce que l'on veut faire un repas festif, qui marque une rupture avec le quotidien: on veut manger plus, des mets plus raffinés, plus riches, plus coûteux, ce que l'on n'achète pas habituellement.»

Tradition religieuse et repas maigre

Si Noël constitue bien un moment de célébration où les festivités vont bon train, l'événement n'en reste pas moins une tradition religieuse. Or, la veille de la naissance du Christ était censée être un moment de pénitence, marqué par un repas maigre le 24 au soir, suivi d'un repas gras au retour de la messe de minuit, le 25 décembre.

Cela tombe bien: les huîtres, considérées comme des aliments maigres, entrent pleinement dans ces règles. «L'Église interdisait la consommation de viande pendant l'Avent. On mangeait donc du poisson et des mollusques, comme des huîtres», rappelle Éric Birlouez.

Pour autant, ces coquillages n'ont pas attendu la bénédiction de l'Église pour s'immiscer dans les assiettes: ils étaient appréciés bien avant l'instauration de la célèbre fête religieuse et ne sont ainsi pas historiquement associés à Noël. En réalité, «la consommation des huîtres en France en quantité et dans presque toutes les classes sociales est assez récente», constate le spécialiste. C'est à la faveur de tous ces facteurs (économiques, sanitaires, gastronomiques ou encore religieux) que le bivalve a conquis sa place sur nos tables de fête, sans y être prédestiné.

L'huître de Noël en péril?

Peut-on dès lors parler de tradition? Selon Éric Birlouez, «l'huître fait vraiment partie des incontournables pour une majorité de Français qui veulent un repas traditionnel à Noël, c'est un repère et un marqueur des fêtes». La France est en effet le premier pays producteur et consommateur d'huîtres en Europe, avec quelque 100.000 tonnes produites tous les ans, d'après le Comité national de la conchyliculture. C'est au moment des fêtes de fin d'année que le volume est le plus important, avec 70.000 tonnes.

Si les Français en raffolent aujourd'hui, Loïc Bienassis rappelle que la consommation d'huîtres à Noël ne s'ancre pas dans une tradition millénaire: «Une habitude récente mais bien installée peut certes disparaître, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. En outre, il y a un vrai goût français pour les huîtres. Ce qui pourrait modifier cette consommation festive, ce serait sans doute une crise de l'offre et une augmentation des prix, ou encore une crise de la demande: les goûts changent, rien n'est gravé dans le marbre. Encore une fois, les “classiques” de la table de Noël en France sont des incontournables récents pour la plupart.»

Selon l'historien Martin Bruegel, ce sont en fait les industries agroalimentaires qui ont mis en avant certains produits, comme l'huître, afin d'inventer une tradition de Noël: «Leur succès est de réunir des mets dans le festin de Noël, de le présenter comme un héritage, un patrimoine, alors qu'il s'est assemblé relativement récemment.»