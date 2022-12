Nos dix podcasts préférés de 2022

Temps de lecture: 4 min

Ayant passé plus de neuf-cent-soixante-trois heures à écouter 2.765 épisodes de podcasts en 2022 –je suis ce qu'on pourrait appeler une «auditrice professionnelle»–, n'en sélectionner que dix n'était pas chose aisée.

Mais après avoir épluché toutes mes listes d'écoute et m'être imposé des critères tout à fait arbitraires –comme ne parler que de podcasts dont le premier épisode est sorti après le 1er janvier 2022, ou ne sélectionner qu'un seul podcast par producteur–, j'ai tout de même réussi à dresser une liste de dix podcasts qu'il ne fallait pas louper cette année. Une version audio de ce top 10 existe également dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres.

«La Dernière Nuit d'Anne Bonny»

Arte Radio, neuf épisodes de vingt minutes.



Une fiction dans laquelle Anne Bonny, femme pirate du XVIIIe siècle, se replonge dans ses souvenirs au dernier soir de sa vie. Grâce à son casting prestigieux (Catherine Hiegel, Alice Belaïdi), à ses chansons originales et à sa réalisation immersive, le podcast de Claire Richard installe Arte Radio dans la cour des grands de la production de fiction sonore. La Dernière Nuit d'Anne Bonny, digne d'une superproduction hollywoodienne, a même été adapté dans une seconde version destinée aux enfants: Anne Bonny, la reine des pirates.

«13-Novembre: trois voix

pour un procès»

France Inter, douze épisodes d'une quinzaine de minutes.

Pendant les dix mois du procès «V13», nom donné aux attentats du 13 novembre 2015, une reporter de France Inter, une victime du Bataclan et un avocat de la défense se sont échangé des messages vocaux sur WhatsApp. La journaliste Charlotte Piret en a tiré un journal de bord sonore: 13-Novembre: trois voix pour un procès. Grâce au dispositif sonore de ces vocaux, ce podcast montre le coût émotionnel d'un tel procès depuis trois endroits différents de la salle d'audience. Un documentaire bouleversant sur la justice et l'envers de l'information.

«Armand Vaquerin,

la dernière tournée»

Atelier Frissonne, deux épisodes d'une quarantaine de minutes.

Dans cette suite de Canon sur la tempe (Nouvelles Écoutes, 2018), le journaliste Alexandre Mognol tente d'avoir le fin mot sur la mort du rugbyman Armand Vaquerin dans un bar de Béziers en 1993. Accident de roulette russe ou suicide? Grâce au dossier d'enquête, cette suite intitulée Armand Vaquerin, la dernière tournée et produite de façon indépendante par le journaliste apporte enfin des réponses. Elle brille surtout par sa réalisation et sa narration, tout simplement excellentes.

«Après les murs»

RTBF, dix épisodes d'une quinzaine de minutes.

Serge a passé vingt-sept ans de sa vie en prison pour vols, braquages et évasion. Au micro d'Ambre Ciselet, il raconte sa vie de criminel dans Après les murs, produit par la RTBF, le service public belge francophone. Finement mis en son, ce podcast de témoignage interroge le fonctionnement de la justice, en Belgique comme ailleurs, et la notion d'inclusion à la société. Un feuilleton addictif à la fin lumineuse.

«On ne court pas au bord

du bassin»

Make Some Noise, cinq épisodes d'une quinzaine de minutes.

Dans ce podcast complètement farfelu sorti de l'imagination de l'architecte Jacob Durand, un inspecteur du Bureau d'enquêtes architecturales et urbaines, le BEAU, enquête sur des piscines disparues. Véritable ovni sonore de 2022, On ne court pas au bord du bassin réinvente le docu-fiction et parvient à rendre l'architecture et l'urbanisme captivants.

«Club Citrouillade»

Studio Brune, douze épisodes d'une dizaine de minutes.

Vean-Pierre le vampire, Pacôme le fantôme, Momo la momie et leurs amis vivent des aventures dans leur petit village. En plus d'être un bon podcast pour les tout petits (entre 2 et 6 ans), Club Citrouillade de Romain Baousson est aussi une merveilleuse mine de chansons originales à entonner en famille. Attention cependant: elles restent toutes dans la tête, façon «Libérée, délivrée».

«En eaux troubles»

Spotify Original, six épisodes de vingt-cinq minutes.

En 2004, le chalutier breton Bugaled Breizh a coulé au large des côtes britanniques, en quelques minutes à peine, causant la mort de cinq pêcheurs expérimentés. Dans En eaux troubles (disponible uniquement sur Spotify), les journalistes Emilie Denètre et Adèle Humbert refont l'enquête pour savoir s'il s'agit d'un simple accident de pêche ou d'une affaire plus compliquée, impliquant un sous-marin. Une bonne production sonore qui plaira à tous les fans de true crime.

«La Chamade»

Samia Basille, des épisodes d'environ cinquante minutes.

Dans chaque épisode, accompagnée d'invités, Samia Basille raconte une histoire d'amour qui a vraiment eu lieu dans La Chamade. Ensemble, ils commentent les différentes étapes de cette histoire (souvent croustillante) et partagent leur vision du couple et de l'amour. Un podcast feel-good qui donne la sensation de laisser traîner une oreille à la terrasse d'un café et d'écouter le débrief amoureux de la table d'à côté.

«Fragments d'Algérie»

Paradiso Media, six épisodes d'environ trente-cinq minutes.

Au milieu de la vague de podcasts autour de la guerre d'Algérie publiés en début d'année, il y en a un qui sort un peu du lot: Fragments d'Algérie, de Paradiso Media. La journaliste Adèle Salmon y recueille les témoignages de descendants de belligérants, qu'ils aient été membres de l'armée française, du Front de libération nationale (FLN), de l'Organisation de l'armée secrète (OAS) ou harkis. Une formidable galerie de portraits sur le silence qui a entouré ce conflit au sein des familles qui l'ont vécu, et sur les cicatrices qu'il a laissé des décennies plus tard.

«Votre cerveau, avec

Albert Moukheiber»

France Culture, six épisodes de dix minutes.

Dans ces petites chroniques sur notre cerveau, le docteur en neurosciences Albert Moukheiber joue avec le son de manière astucieuse pour démontrer nos biais cognitifs (ils sont multiples) par l'exemple plutôt que par la théorie. Votre cerveau, avec Albert Moukheiber parvient à rendre les sciences cognitives ludiques en faisant de l'auditeur un acteur à part entière du podcast. Rien que pour ça, il méritait sa place dans ce top 10.