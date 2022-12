La Corée du Sud, le pays qui a oublié ses retraités

Temps de lecture: 5 min

À Séoul (Corée du Sud).

Kim Soonja pose sa brouette remplie de cartons sur la balance en métal de la déchèterie, dans le centre-ville de Séoul. Le compteur affiche 210 kilos. Le gérant de la décharge lui tend quelques billets, l'équivalent d'une petite vingtaine d'euros. Comme beaucoup d'autres retraités, Kim Soonja est une «pyeji sugeo noin», une ramasseuse de cartons et autres déchets. Chaque jour depuis cinq ans, accompagnée de sa brouette, elle arpente les rues de son quartier pour glaner des ordures. «On trouve de tout et n'importe quoi dans les poubelles, il y a toujours une petite surprise», s'amuse-t-elle.

À 80 ans, elle fait partie des 66% de retraités sud-coréens qui continuent de travailler. «Ma retraite ne me suffit pas pour vivre, j'ai besoin de ce travail pour manger», explique Kim Soonja. Si elle bénéficie du minimum vieillesse garanti par l'État, celui-ci (218 euros) est bien trop faible par rapport au coût de la vie en Corée du Sud. «C'est encore plus difficile maintenant: les prix augmentent [l'inflation a atteint, en juin dernier, son plus haut niveau depuis la crise financière asiatique de 1998, ndlr], pas comme ma retraite», désespère-t-elle.

«Ma retraite ne me suffit pas, j'ai besoin de ce travail pour manger», explique Kim Soonja, 80 ans. | Célio Fioretti

Un sérieux manque de préparation

En Corée du Sud, la pauvreté frappe avant tout les personnes âgées. Dans un rapport publié en septembre 2022, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estimait que 52% des Sud-Coréens de 66 ans et plus y vivent sous le seuil de pauvreté (60 % du niveau de vie médian de la population). Un chiffre trois fois supérieur à la moyenne des autres pays développés.

Cette situation s'explique par de nombreuses raisons. «Tout d'abord, il y a un manque de préparation, avance Kim Wonshik, professeur d'économie et de finances publiques à l'université Konkuk de Séoul. Nous sommes passés d'une famille traditionnelle où les enfants s'occupent des parents, à une famille moderne où les enfants vivent loin du foyer et s'occupent d'eux-mêmes. Les retraités actuels ne se sont pas préparés à un tel changement.» Mais ce n'est pas tout. Selon de nombreux économistes, le système salarial sud-coréen pousse les personnes âgées vers la précarité.

«Le salaire dépend du nombre d'années passées dans l'entreprise, explique l'économiste. Lorsqu'un employé arrive vers la fin de la cinquantaine, beaucoup d'entreprises décident de s'en séparer, car son salaire est trop élevé.» D'après le rapport de l'OCDE, seul un quart des travailleurs ayant entre 55 et 59 ans sont ainsi employés dans la même entreprise qu'auparavant. Ce départ forcé plonge les seniors dans une situation compliquée: trop âgés pour retrouver un travail, pas assez pour bénéficier des aides de la retraite à 65 ans.

«J'ai commencé récemment à ramasser des cartons après avoir perdu mon emploi, c'est le seul moyen pour moi de gagner de l'argent en travaillant.» Hwang Seongha, 57 ans

Pour combler ce manque, la plupart d'entre eux se tournent vers des petits boulots mal payés ou dépensent leurs économies pour survivre. D'après l'OCDE, arrivé à l'âge de la retraite, le revenu moyen d'un senior est inférieur de 30% à celui de la population. «J'ai récemment commencé à ramasser des cartons après avoir perdu mon emploi, c'est le seul moyen pour moi de gagner de l'argent en travaillant», décrit notamment Hwang Seongha, âgé de 57 ans. «Mais ce n'est pas facile, poursuit-il. J'ai un petit handicap au niveau du bassin, je suis vieux et traîner ce chariot me fait affreusement mal.»

Établi en 1988, bien après la majorité des pays développés, le système de retraite sud-coréen est très jeune. Sa conception s'inscrivait dans un contexte de miracle économique qui a fait passer la Corée du Sud d'un pays du tiers-monde, sortant d'une guerre douloureuse, à la dixième économie mondiale. Trente-cinq ans plus tard, l'économie sud-coréenne déchante et rien ne semble avoir été pensé pour y faire face.

«Ce n'est pas tenable»

Au cours des prochaines années, la population du pays va, de plus, diminuer. Son pic de 53 millions d'habitants vient d'être atteint et le faible taux de natalité (0,81 enfant par femme en 2022), ne va pas inverser la courbe. D'ici à 2050, selon les calculs l'OCDE, la population du pays devrait se réduire de près de 5 millions d'individus. Cette même année, il devrait y avoir trois fois plus de sexagénaires que de jeunes dans leur vingtaine.

«C'est le plus grand défi de notre pays, assure Kim Wonshik. Ce bouleversement démographique va mettre une pression énorme sur toute notre société et, évidemment, sur notre système de retraite.» En plus de la faible natalité, s'ajoute un vieillissement inédit de la population. «En 1988, quand le système de retraite a été pensé, on vivait jusqu'à 70 ans. Aujourd'hui, on vit jusqu'à 85 ans», ajoute l'économiste. Un gain de presque quinze années d'espérance de vie en moins de quarante ans, du jamais-vu. Mais cela signifie également que les retraites s'allongent et deviennent de plus en plus coûteuses.

Une brouette de 210 kilos de carton ramenée à la décharge rapporte une vingtaine d'euros. | Célio Fioretti

Selon l'économiste, si la situation avait été anticipée par les démographes depuis des décennies, les politiques ne s'y sont pas suffisamment intéressés. «Toutes ces questions, l'espérance de vie, la retraite, la démographie, c'est du long, très long terme, donc c'est passé à la trappe pendant des années.» «Si rien ne change, en 2050, étant donné le faible nombre d'actifs, la cotisation retraite devra représenter 30% du salaire d'un travailleur pour qu'il espère vivre correctement jusqu'à sa mort. Ce n'est pas tenable», prévient-il.

Économistes, sociologues, politiques, tous semblent s'accorder sur un point: le système de retraite sud-coréen, déjà mis en difficulté par la croissance ralentie, ne pourra survivre guère plus longtemps. Il faut donc réformer, et vite.

Le bouleversement

démographique qui vient

La conclusion du rapport de l'OCDE est alarmante. L'organisation avance toutefois plusieurs pistes d'amélioration pour faire face à la précarité des seniors. Parmi les solutions proposées: l'abandon du salaire lié à l'ancienneté, l'augmentation du minimum vieillesse et des cotisations ainsi que le recul de l'âge de départ à la retraite.

«Il y a beaucoup d'options sur la table, du bon et du moins bon», reconnaît Kim Wonshik, qui ajoute à cette liste l'idée, assez impopulaire selon lui, de créer un nouvel impôt pour financer le système de retraite. «Nous serons forcés de reculer l'âge de départ à la retraite, même si cela ferme des emplois aux jeunes, car il n'y en aura plus assez de main-d'œuvre pour que tous les postes soient pourvus dans quelques années», analyse l'économiste.

Ces mesures visent à maintenir le système de retraite, mais face au bouleversement démographique qui vient, la Corée du Sud recherche aussi des solutions pour contrer le déclin de sa population. Favoriser la natalité ou bien recourir aux travailleurs étrangers, le débat anime la société depuis plusieurs mois.

Demain, dès l'aube, ils repartiront

Cet été, le Parlement a lancé une commission spéciale pour établir un projet de réforme des retraites, qui devrait voir le jour en 2023. «Le temps presse, insiste Kim Wonshik. Plus on attend, plus les générations futures vont payer le prix de ce retard.» Mais le consensus semble difficile à trouver. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement tente une réforme, en vain. «Je pense qu'un tel projet doit s'appuyer sur un référendum, les citoyens doivent pouvoir participer à l'élaboration de cette réforme», poursuit l'économiste.

Après une petite pause pour souffler, Kim Soonja prépare son chariot. Elle s'apprête à repartir arpenter les rues du quartier de Hyewha à la recherche de cartons. La question des retraites est loin d'être résolue à l'Assemblée et demain, dès l'aube, des milliers de retraités continueront à ramasser des ordures pour vivre. «C'est comme ça», soupire Kim Soonja avant de s'éloigner.