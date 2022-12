Une sélection de dix-sept restaurants parisiens pour le réveillon de la Saint-Sylvestre

Temps de lecture: 11 min

Pour un 31 décembre mémorable, ces dix-sept restaurants parisiens nous offrent des menus imaginés à l'occasion de cette Saint-Sylvestre. Au programme: élégance, valeurs sûres, et un respect des traditions qui n'empêche pas les expérimentations.

La Brasserie Lazare

Au cœur de la gare Saint-Lazare, cette élégante brasserie «ferroviaire» très animée est pilotée par Éric Frechon, trois étoiles au Bristol. Le menu du réveillon est à 115 euros avec une entrée, un plat et un dessert au choix ou à la carte: l'entrée à 39 euros, le plat à 65 euros et le dessert à 19 euros.

Les entrées:

Le poireau cuit au feu de bois, tartare d'huîtres au citron et ciboulette

Les ballottines de poule faisane au foie gras à la truffe noire

Le saumon fumé au bois de hêtre, crème acidulée et blinis tièdes

Les escargots de Bourgogne gratinés au beurre d'ail et persil, tomates confites

Le fin velouté de potimarron, aux éclats de noisettes et de châtaignes

Les plats:

Le boudin de homard et morilles, beurre battu au citron et cerfeuil

Les noix de Saint-Jacques poêlées, jus de cresson et gnocchi

La tourte au gibier à plumes, foie gras de canard et truffes, salade maraîchère

Les noisettes de biche poêlées au genièvre, mousseline de céleri rave, sauce Grand Veneur

Le filet de bœuf poêlé, purée de pomme de terre, jus truffé

Les desserts:

Le brie de Meaux affiné aux noix, mesclun de salade

Le millefeuille à la vanille Bourbon, caramel au beurre salé

La tarte au chocolat grand cru et noisette, glace café

La meringue soufflée aux éclats de marron glacé, sorbet poire, crème légère aux châtaignes

Le carpaccio d'ananas au poivre du Sichuan, sorbet mojito

Parvis de la gare Saint-Lazare, rue Intérieure, 75008 Paris. Tél.: 01 44 90 80 80. Réservation: [email protected]

L'Ambassade d'Auvergne

À deux pas de Beaubourg, au cœur du Paris historique, cette Ambassade propose des repas traditionnels et généreux: c'est le temple de la cuisine auvergnate. Menu en cinq services à 119 euros, 159 euros avec les boissons.

Apéritif:

Deux verres de vins choisis en accord avec les mets, eau minérale, boisson chaude ou shot de verveine du Velay.

En guise d'amuse-bouche:

Velouté de châtaignes en cappuccino, chèvre frais, cromesquis d'aligot au tourteau de noisettes.

La suite:

Le duo de poissons fumés, cabillaud crème à l'ail noir de Billom, truite, crème à la moutarde sur une gaufre à la farine de lentilles; ou le pâté en croûte au canard colvert, foie gras des plaines de Limagne, pistaches et morilles, pickles de saison; ou la cassolette lutée d'escargots du Velay, crémeux de cappuccino et lentins de chêne

le pâté en croûte au canard colvert, foie gras des plaines de Limagne, pistaches et morilles, pickles de saison; la cassolette lutée d'escargots du Velay, crémeux de cappuccino et lentins de chêne Le quasi de veau fermier cuit en basse température, crème d'ail noir, purée de châtaigne; ou le lièvre à la royale, farce au foie gras et truffes (supplément 25 euros)

le lièvre à la royale, farce au foie gras et truffes (supplément 25 euros) La nage de Saint-Jacques, palet de butternut, salicornes et tuile de pain, jus serré aux cèpes

Fromage:

La tomme de Montbrison au lait de brebis, chutney de fruits secs.

Desserts:

La fameuse mousse au chocolat; ou la crêpe Ginette flambée à la gentiane, pamplemousse; ou les fruits du réveillon, kumquat et ananas confits sur un biscuit de noisette et pistache, crème diplomate au safran.

22, rue du Grenier Saint-Lazare, 75003 Paris. Réservation impérative au 01 42 72 31 22.

Le Bistrot Flaubert

Le chef Flavio Lucarini signe la carte du restaurant et propose une cuisine revisitée des grands classiques français délicatement twistés par les origines du chef. Voilà un bistrot gourmand et vineux à redécouvrir. Menu du réveillon de la Saint-Sylvestre en six temps à 150 euros hors boissons.

Les canapés

L'huître chaude, velouté d'oignons au miso, algue et caviar de la maison Petrossian

Les Saint-Jacques rôties X-O, coriandre, topinambour

Les raviolis de tourteau, consommé de racines, kosho de bergamote

La lotte aux trois citrons

La volaille rôtie, radicchio farci aux 4 épices, truffe noire et satsuma

Le chocolat, chocolat

Les mignardises

10, rue Gustave Flaubert, 75017 Paris. Tél.: 01 42 67 05 81. Voiturier. [email protected].

Le Procope

Ce restaurant mythique depuis 1686 est un lieu chargé d'histoire où les plus grands écrivains et intellectuels s'attablaient pour déjeuner ou dîner. Menu du Nouvel An à 199 euros.

La coupe de champagne Jacquart Mosaïque Brut (12 cl)

Les amuse-bouche

Le foie gras de canard mi-cuit au poivre de Sarawak, chutney de coing et gingembre, brioche toastée

Les noix de Saint-Jacques juste poêlées, sauce homardine, légumes d'hiver façon risotto

Le granité de pomme verte au Calvados

Le tournedos de bœuf aux morilles, jus de veau à la truffe noire, fondant de pommes

Le brie de Meaux fermier au lait cru à la truffe noire, confiture de figues noires

L'entremet tout chocolat, cœur fondant caramel, coulis de fruits rouges

Café ou thé et mignardises

Un demi-litre d'eau plate ou gazeuse

Un quart de Chablis La Pierrelée La Chablisienne (blanc); ou un quart de Crozes-Hermitage Cuvée L du Domaine Combier (rouge)

13, rue de l'Ancienne Comédie, 75006 Paris. Réservation au 01 40 46 79 00.

Ladurée Champs-Élysées

On connaît la maison Ladurée pour ses célèbres macarons et sa pâtisserie de luxe, moins pour son beau restaurant aux salons de style Napoléon III. Le menu de la Saint-Sylvestre est à 240 euros. Soirée dansante avec animation musicale.

Amuse-bouche:

Les noix de Saint-Jacques rôties, beurre noisette, émulsion de parmesan.

Entrée:

La langoustine au caviar osciètre, crème infusée au basilic et coriandre, citronnelle et gingembre; ou le foie gras de canard confit, cognac et porto, chutney de figues et figue rôtie, purée de pistache, pain brioché.

Plat:

Le demi-homard breton, bisque infusée à l'estragon, légumes de saison rôtis; ou le vol-au-vent de volaille jaune fermière, petits oignons, sauce aux morilles et vin jaune, râpé de truffe noire.

Fromage:

Le gouda affiné 18 mois, salade d'herbes fraîches.

Dessert:

Signature Julien Alvarez (grand pâtissier).

Boisson:

Une coupe de champagne Ladurée millésimé 2011 brut ou rosé au choix.

75, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. Réservation au 01 40 75 08 75.

À l'Hôtel Monsieur Georges, le Galanga

Thomas Danigo propose des assiettes raffinées et exécutées pour certaines avec le barbecue japonais Konro où sont grillés les viandes et les poissons. Menu pour le Nouvel An à 240 euros.

L'oignon de Roscoff confit, dashi, anguille fumée et caviar osciètre

Le poireau brûlé, guanciale, pecorino, sabayon fumé et truffe noire

Le homard bleu au binchotan (charbon de bois), courge fermentée, émulsion des têtes au curry rouge

Le pigeon de Racan rôti sur le coffre, topinambours confits et jus à l'échalote noire

Le brie de Meaux en crémeux léger, noisettes du Piémont et truffe noire

La mousse chaude au chocolat Grand Cru Araguani, crème glacée au miso et vanille de Madagascar

17, rue de Washington, 75008 Paris. Tél.: 01 87 89 48 48. Réservation: [email protected]

Alan Geaam

Ses recettes originales inspirées par son enfance et son histoire marient le patrimoine français et des influences libanaises avec une grande maîtrise des saveurs (étoilé Michelin). Menu à 280 euros ou 450 euros boissons comprises.

Les mezzés revisités

Le carpaccio de Saint-Jacques, corail

La raviole de homard, homardine à la cardamome

Le pithiviers à la truffe noire, légumes d'hiver

Le Brillat-Savarin truffé

La fraîcheur d'agrumes

Le chocolat et caviar de la Saint-Sylvestre

Les douceurs libanaises

19, rue Lauriston, 75116 Paris. Tél.: 01 45 01 72 97. Réservation sur le site: alangeaam.fr

La Table du Lancaster

Le restaurant Monsieur à la Table du Lancaster fait courir tous les fins becs de la capitale. La carte est conçue et réalisée par le chef Sébastien Giroud qui a travaillé chez Baumanière aux Baux-de-Provence, chez Stéphanie Le Quellec et Éric Frechon. Menu du réveillon à 290 euros, 440 euros avec accord mets et vins.

La coupe de Champagne Amour de Deutz blanc de blancs

Les canapés festifs

Le King crabe, mayonnaise à l'estragon et chou chinois

La terrine de foie gras mi-cuit aux agrumes et pain d'épices

Les noix de Saint-Jacques à la périgourdine et endives braisées

La sole de petit bateau, coquillages, salicorne, sauce au champagne

Le dos de chevreuil au sautoir, cerfeuil tubéreux, sauce Grand Veneur

La patience glacée, grenade et amandes

Le croustillant aux noix de pécan, déclinaison de citron et ganache de pin

Monsieur Restaurant - Hôtel Lancaster, 7, rue de Berri, 75008 Paris. Réservation : [email protected] ou par téléphone au 01 40 76 40 18.

Le restaurant Bellefeuille à l'Hôtel Saint-James par Julien Dumas

Érigé en 1892, cet hôtel particulier a des airs de véritable petit château environné de verdure en plein cœur de Paris. Le chef étoilé (ex-Lucas Carton) propose une cuisine végétale et marine d'une grande qualité. Menu du réveillon hors boissons à 290 euros.

Amuse-bouche

En pleine terre: topinambour et truffe noire

Entre deux eaux: Saint-Jacques et algues

Les bassins d'Aquitaine: caviar et oignon rosé

Remontée de casier: homard breton et pommes de mer

Haute mer: turbot et jeune poireau

Retour par les terres de Touraine: poularde, foin, truffe noire

Gourmandises, rose et cédrat: vanille de Tahiti et truffe noire, chocolat noir d'Équateur et poivre sauvage

5, place du Chancelier Adenauer, 75116 Paris. Tél.: 01 44 05 81 88. Réservation: [email protected]

À l'Hôtel Shangri-La, La Bauhinia

Inspirée par la fleur du même nom, La Bauhinia rappelle les origines nippones du groupe Shangri-La. Le chef Christophe Moret et le pâtissier Maxence Barbot proposent une carte de plats et desserts français à inspiration sud-est asiatique. Menu du Nouvel An à 350 euros hors boissons.

Les sashimis de Saint-Jacques et mangue

Les langoustines, gelée d'agrume et algues

Le dos de bar, mousseline de potimarron truffée

La volaille de Bresse sauce Albuféra

Les agrumes frais et confits

La fleur de Bourbon vanillée par Maxence Barbot

Le café et les mignardises

8, avenue d'Iéna, 75116 Paris. Tél.: 01 53 67 19 91. Réservation: [email protected]

Maison Rostang

Le chef deux étoiles Nicolas Beaumann perpétue avec enthousiasme la tradition du goût pratiquée depuis toujours dans cette maison emblématique. Menu en 8 temps à 390 euros hors boissons.

La raviole de céleri et truffe, tartare de langoustines, consommé corsé de bœuf en demi gelée

La Saint-Jacques rôtie, flambée au vieil Armagnac, betterave fumée et truffe noire

Le homard confit au gingembre, butternut rôti, jus de butternut corsé et agrumes

Le moelleux de pommes de terre et caviar osciètre de la maison Petrossian

Le turbot poché dans un bouillon d'herbes et truffes, topinambour cuit en croûte et coulis de persil

Le suprême de volaille de Bresse masqué de truffe noire, artichauts braisés et sabayon truffé

L'agrume pour se rafraîchir

Le dessert de l'An Neuf

20, rue Rennequin, 75017 Paris. Tél.: 01 47 63 40 77. [email protected]

La Pagode de Cos

Ouvert sur une cour discrète, ce salon-boudoir intimiste à la vaste cheminée de marbre porte le nom du second vin du Cos d'Estournel: un pur bonheur d'y dîner grâce à la cuisine élégante et raffinée de Jérôme Banctel. Menu à 395 euros.

Le caviar Kristal, blinis vapeur, blanc manger de haddock

Le homard bleu de Bretagne, praliné de courge, butternut aux épices vinette

Le bar de ligne vapeur, carotte, gingembre et ciboulette

Le filet de chevreuil juste saisi, chou rouge et pomme fermentée, coque au tamarin

Le fromage Mont d'or aux truffes

La vanille de Tahiti autour de différentes textures

42, avenue Gabriel, 75008 Paris. Tél.: 01 58 36 60 50. Réservation: [email protected]

Le restaurant Camelia à l'Hôtel Mandarin Oriental

En cuisine, le chef Thierry Marx (deux étoiles au Sur Mesure dans le même établissement) aux multiples talents, généreux, jouant la transmission et le partage, aidant les défavorisés, fou de cuisine, repositionne son restaurant Camelia qui est désormais à 80% végétal. Menu du réveillon à 438 euros avec une coupe de champagne Ruinart blanc de blancs.

Le bar mariné au fenouil, caviar osciètre

Le marbré de foie gras au vin rouge, poire et hibiscus

Le homard bleu, topinambour et miso rouge

Les Saint-Jacques rôtie, fregola sarda et poutargue

La volaille Culoiselle, champignons de bois, truffe noire et sauce poulette au vin jaune

Le coulommiers truffé

Le Nouvel An parfait

251, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Tél.: 01 70 98 74 00. Réservation par mail: [email protected]

Nobu Matsuhisa au Royal Monceau

Nobu possède un style unique mêlant avec originalité les codes de la gastronomie japonaise à l'exotisme des saveurs et techniques inspirées par ses nombreux voyages. Aujourd'hui, il est à la tête de soixante-trois restaurants. Menu Omakase à 450 euros avec une coupe de champagne.

Amuse-bouche:

Le cornet d'Otoro aux truffes et cocktail de saké Matsuhisa Paris.

Plats:

Le sashimi d'Otoro, sauce à la betterave, réduction balsamique

Le sashimi Santen mori à la façon Nobu

Le temaki sushi à composer soir-même

Le crabe royal Harumaki, ponzu au wasabi

La lotte poêlée, sauce au poivre, yuzu

Le filet de Wagyu cuit lentement, panais glacé au miso

Et les desserts

37, avenue Hoche, 75008 Paris. Tél.: 01 42 99 88 16. Réservation: [email protected]

Ducasse sur Seine

Embarquement pour un réveillon du 31 décembre inédit: un dîner agréablement rythmé par une croisière au cœur de Paris. Départ à 20h30. Parcours sur la Seine: deux heures. Menu à 520 euros.

La royale de céleri et tartufi di Alba

Les langoustines des côtes françaises marinées à cru, citron et piment doux

Le petit pâté chaud de gibier et foie gras de canard

Le turbot au champagne, caviar gold

Le filet de bœuf, salsifis et truffe noire, sauce poivrade

Le brie de Meaux truffé

La composition d'agrumes, sorbet aux herbes fraîches.

L'étoile tout chocolat et pistaches torréfiées

Port Debilly, 75016 Paris. Tél.: 01 58 00 22 08. reservation.ducasse-seine.com

Il Carpaccio au Royal Monceau

Dans un décor d'inspiration sicilienne, on découvre une gastronomie italienne inspirée par les plus grands cuisiniers transalpins. Menu en neuf services à 550 euros concocté par les chefs Alessandra Del Favero et Oliver Piras étoilés.

La salade de seiche, orge croustillant et jus de concombre; servie avec un champagne Krug Grande Cuvée 170 e édition

édition Le carpaccio de bœuf à la truffe blanche; servi avec un Volnay Premier Cru Domaine des Comtes Lafon Santenots du Milieu 2015

Le gnocco farci à la Fontina et truffe blanche; servi avec un Langhe Bianco DOC Roagna Solea 2013

Les linguine aux palourdes et caviar; servies avec un Pouilly-Fumé Michel Redde Barre à Mine 2020

Le bar, chou et mayonnaise de bergamote; servi avec un Alsace Domaine Trimbach Clos Sainte Hune 2011

Le canard au thym citronné et bouillon de pommes de terre rôties; servi avec un Brunello Di Montalcino SOCG Poggio di Sotto 2014

Le pré-dessert stracciatella chocolat et caviar

L'arlequin de légumes; servi avec un Moscato d'Asti DOCG La Spinetta 2019

37, avenue Hoche, 75008 Paris. Tél.: 01 42 99 88 12. Réservation: [email protected]

Le George au Four Seasons

Dans le décor chic du prestigieux hôtel Four Seasons George V, magistral lustre Baccarat et délicates compositions florales, le chef étoilé du George, Simone Zanoni, propose une cuisine italienne qui mise toujours sur la légèreté et les petites portions. Menu du réveillon à 900 euros.

Le crudo de Saint-Jacques, caviar, citron d'Amalfi

Les arancini de thon rouge, truffe blanche d'Alba

La fraîcheur de King Crab, mayonnaise au citron caviar

La grosse langoustine au feu de bois, sauce béarnaise au basilic

Les caramelle (pâtes) au homard, bisque à la verveine

Le duo de Black Angus, braisé et rôti, légumes du potager

La scarpetta di gorgonzola dolce latte

Les agrumes crus et confits, riz au lait de cardamome verte, jus perlé à la marjolaine

Le panettone au citron et thym frais

31, avenue George V, 75008 Paris. Réservation au 01 49 52 72 09 ou par mail: [email protected]