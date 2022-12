Si vous avez la gueule de bois, ce n'est pas uniquement parce que vous avez trop bu la veille

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Après une soirée arrosée, force est de constater que nous ne sommes (malheureusement) pas tous égaux. Si le lendemain, certains sont accoudés aux toilettes, d'autres sont complètement revigorés. Et d'après les chercheurs, avoir la gueule de bois n'est pas seulement la conséquence d'un grand nombre de verres enchaînés: la génétique et la personnalité jouent aussi un rôle important.

Lorsque nous buvons, l'alcool déshydrogénase (enzyme responsable du métabolisme de l'alcool) décompose le liquide en acétaldéhyde (composé chimique jouant un rôle dans l'apparition des symptômes de la gueule de bois). Seulement, comme l'explique The Conversation, certaines personnes présentent une variation du gène ALDH2 diminuant l'activité de l'enzyme aldéhyde déshydrogénase 2. Les individus concernés seront donc plus marqués par les effets de l'alcool.

Mais il ne faut pas tenir la génétique pour seule responsable. En effet, l'âge peut également avoir une influence sur la façon dont la gueule de bois est vécue. Selon une enquête en ligne menée auprès de 761 consommateurs néerlandais, l'intensité des symptômes diminuerait ainsi avec les années. Incroyable, et pourtant vrai.

Les inégalités ne s'arrêtent pas en si bon chemin: les buveurs et buveuses sont aussi affectés différemment selon leur sexe. Les auteurs de l'étude révèlent notamment que les hommes de 18 à 25 ans sont davantage enclins aux gueules de bois sévères que les jeunes femmes. Des différences qui restent pour le moment inexpliquées.

Le négatif amplifié

Certains traits psychologiques tels que l'anxiété, la dépression et le stress peuvent toutefois justifier nos inégalités face aux effets de l'alcool. Chacun de ces troubles impacte foncièrement le moral, et boire ne fait qu'exacerber cette négativité. Les breuvages alcoolisés intensifient en effet généralement vos émotions, et cela même après une (courte) nuit de sommeil. Par conséquent, si vous avez l'habitude de tout voir en noir, le lendemain de soirée risque d'être plus compliqué pour vous.

Au même titre, les individus enclins à la catastrophisation –forme d'anxiété imposant à notre cerveau des scénarios désastreux– sont particulièrement mal en point après plusieurs verres. Et ce, pour une raison très simple: ils se concentrent sur les symptômes négatifs, ce qui a pour conséquence de les amplifier.

Malheureusement, aucun remède ne s'est avéré efficace jusqu'à aujourd'hui. Il faudra encore patienter un peu et laisser la science faire ses preuves. Mais bien entendu, si vous souhaitez vraiment éviter la gueule de bois, rien ne vous empêche de consommer des boissons non alcoolisées.