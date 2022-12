Show must go on: les stratégies des festivals pour survivre après le Covid

Temps de lecture: 5 min

Indochine aux Eurockéennes de Belfort, Lomepal au Printemps de Bourges ou encore DJ Snake aux Francofolies de La Rochelle: ça y est, les premières têtes d'affiche des programmations 2023 commencent à être révélées par les festivals. Au Cognac Blues Passions, qui vient d'annoncer la venue de l'artiste Placebo pour célébrer ses 30 ans, cette période est importante. «Ça nous permet d'estimer le nombre de spectateurs qu'on aura. Même si avant, dès que l'on annonçait les artistes, les gens prenaient leur billet et que maintenant, ce n'est plus forcément le cas», indique Michel Rolland, le directeur.

C'est un des symptômes de l'après crise sanitaire, les festivaliers se décident désormais au dernier moment. «Il y a beaucoup d'événements qui n'ont été complets que le jour J en 2022. Les gens attendaient de savoir s'ils n'étaient pas positifs au Covid avant de réserver», relate Aurélien Djakouane, sociologue et maître de conférences à l'université Paris-Nanterre. Et ce n'est pas la seule conséquence de l'épidémie pour les festivals, qui ont pour la plupart été contraints d'annuler leur saison deux années de suite.

«C'était une période de tension constante, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Mais il y avait aussi des moments de bonheur, parce qu'on a pu exister malgré tout», confie Émilie Yakich, la codirectrice des Francofolies. En 2020 et en 2021, le festival rochelais a notamment organisé des éditions alternatives avec des balades chantées et des projections de documentaires en plein air. Pour leur retour à la normale l'été dernier, les Francofolies ont monté une édition avec «ce qui faisait [leur] succès en 2019, en ajoutant ce qui a marché pendant les années Covid». Résultat: une saison plus que réussie, qui a accueilli au moins 150.000 festivaliers.

Pour leur retour à la normale l'été dernier, les Francofolies ont accueilli au moins 150.000 festivaliers. | bydimworks

Plus de jours et de grosses têtes d'affiche pour plus de public?

Mais si les très grandes manifestations ont réussi à se relancer en 2022, d'autres, plus petites ou intermédiaires, ont eu plus de mal à maintenir leur activité saisonnière. Selon un rapport du Centre national de musique publié en octobre dernier, les festivals ont ainsi accusé, en moyenne, une perte de recettes de billetterie de 18% en 2022.

À Aix-les-Bains, Musilac n'est pas passé loin de la faillite. «On accuse un déficit de 1,2 million d'euros, on ne sait pas si on sera encore là l'année prochaine», déplorait son cofondateur Rémi Perrier auprès de France Bleu en juillet. Les spectateurs (80.000 au lieu des 100.000 attendus) n'ont pas été assez nombreux pour absorber les dépenses.

Intégralement privé, le festival vient tout de même d'annoncer une saison 2023. Dans un communiqué de presse, les organisateurs expliquent avoir réévalué leur modèle économique. Leurs partenaires historiques, la région et la mairie, ont également fortement augmenté leur contribution.

«Même si nous essayons de nous renouveler, nous avons à cœur de garder notre ADN. Nous connaissons bien notre public et son âge, et nous n'avons pas besoin de le rajeunir.» Michel Rolland, directeur du Cognac Blues Passions

Le plus gros défi pour Musilac, comme pour d'autres, c'est désormais de faire revenir le public, qu'il soit habitué ou non. Pour cela, les organisateurs du festival savoyard viennent justement de dévoiler une programmation qui repose sur des artistes très populaires (Shaka Ponk, Indochine, Lomepal, entre autres). En 2022, certains événements avaient déjà employé les grands moyens pour attirer le public: «Beaucoup ont proposé des versions augmentées, avec plus de jours de programmation et de grosses têtes d'affiche», détaille Aurélien Djakouane.

Pour atteindre ce but, le directeur artistique de Jazz à Vienne, Benjamin Tanguy, mise quant à lui sur les expériences et la diversité de l'offre. «On pense jazz au sens large du terme et donc on propose des représentations avec de la danse, des installations numériques. En 2023, on prévoit aussi un concert à la bougie», annonce-t-il. Une formule accessible qui attire de nouveaux public, tout en restant ciblée.

Les musiques urbaines

sur le devant de la scène

Pour être sûrs de satisfaire leur spectateurs, certains festivals se spécialisent. Une formule qui a fait ses preuves comme on peut le voir avec le Hellfest à Clisson (Loire-Atlantique). Le festival de musique rock et métal est devenu le plus grand de France en 2022 avec 420.000 visiteurs.

À Liège, en Belgique, le festival des Ardentes avait déjà décidé de changer sa programmation en 2015 pour devenir une référence en matière de musique urbaine. Et ça a payé: l'événement a fait venir des artistes pour la première fois en Belgique, comme le rappeur américain Kendrick Lamar, et comptait plus de 210.000 festivaliers lors de la dernière édition.

De manière générale, les rappeurs prennent davantage de place dans les programmations. «C'est le premier genre écouté en France, donc ça relève d'une logique commerciale d'en mettre en festival», estime Anna Cuaz, journaliste au magazine en ligne des cultures urbaines Booska-P.

Alors que seulement 10% de la programmation sur la scène principale des Francofolies était réservée aux artistes estampillés «musique urbaine» il y a dix ans, ce taux est passé à 45%. | Antoine Monégier

Aux Francofolies, les artistes estampillés «musique urbaine» sont d'ailleurs chaque année plus nombreux. Alors que 10% de la programmation sur la scène principale leur était réservée il y a dix ans, ce taux est passé à 45%. «Avec trois soirées urbaines l'année dernière, on a fait le choix de cibler un public plus jeune, et ça a marché», confirme Émilie Yakich. Selon elle, près de la moitié des festivaliers étaient des néophytes en 2022.

Mais l'enjeu est aussi de faire revenir les habitués. Pour la codirectrice du festival, c'est une question d'équilibre: «On essaie de rester dans l'air du temps et aussi de garder notre ambiance familiale.» Au programme de la dernière soirée cette année sont prévus Louise Attaque, Michel Polnareff, ou encore Pomme. De quoi convaincre Laurent Noël, 57 ans et supporter fidèle des Francofolies depuis une dizaine d'années. «Je n'ai jamais été déçu! Et puis j'y ai toujours fait de belles découvertes», s'enthousiasme-t-il.

«Tout a augmenté»

Pour la journaliste Anna Cuaz, si le rap doit prendre sa place dans les programmations, ce n'est pas pour autant une prérogative pour les festivals: «Quand Rock en Seine avait programmé le groupe de rap PNL en 2018, ça n'avait pas marché. Cette tête d'affiche n'avait pas attiré le public rap et les habitués ne s'y étaient pas intéressés. Donc ça dépend quand même du festival», affirme-t-elle.

Alors, certains ne prennent pas de risque et préfèrent garder leurs habitudes. «Même si nous avons une ouverture d'esprit et que nous essayons de nous renouveler, nous avons à cœur de garder notre ADN. Nous connaissons bien notre public et son âge, et nous n'avons pas besoin de le rajeunir», estime ainsi Michel Rolland, du Cognac Blues Passions. Pour remercier ses habitués de leur fidélité, le festival organise une journée gratuite cette année pour ses 30 ans.

Diversifier sa programmation, miser sur des stars de la musique ou encore choyer ses habitués: autant de stratégies utilisées par les festivals pour retrouver le public après la pandémie. Un enjeu primordial, d'autant plus que l'inflation menace la saison 2023, tant du côté des festivaliers que des organisateurs. «Tout a augmenté, constate Émilie Yakich, codirectrice des Francofolies. Aussi bien la technique, les prestataires, que l'énergie.» Il est donc plus difficile de parvenir à l'équilibre budgétaire.

«En plus, s'ils veulent conserver leur public, ils ne peuvent pas vraiment augmenter le prix de leurs billets», s'inquiète Romain Laleix, directeur général délégué du Centre national de la musique. Mais de son côté, Michel Rolland, du Cognac Blues Passions, reste positif: «L'inflation nous fait peur pour notre public c'est certain, mais notre rôle c'est aussi de ramener de la joie dans les moments difficiles.»