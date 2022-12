Malaise dans la vie politique française

Temps de lecture: 4 min

Étonnamment, en pleine crise mondiale, alors que le changement climatique se traduit par de très concrètes catastrophes localisées, nos «alertes» informationnelles se concentrent –au moins en apparence– toujours davantage sur ce qui relève du judiciaire, de l'indignation, des victoires symboliques, des règles de vie internes aux assemblées délibérantes, des manquements à «l'exemplarité» constatés...

Au milieu du brouhaha inquiétant du vaste monde, le tohu-bohu confiné de notre vie politique peut lui-même amener à nourrir quelque sentiment de préoccupation pour l'avenir et notre capacité à l'affronter.

Quand les sujets secondaires deviennent centraux, c'est toute la hiérarchie de préférence du citoyen qui est bousculée en cascade. Souvent plus propices à des réactions empreintes d'émotion ou de jugements expéditives, voire de «tacles» ou de «vannes», les sujets secondaires donnent pourtant motif à penser qu'ils deviennent pivots d'une articulation nouvelle des éléments constitutifs du débat politique et de notre vie publique.

Le groupe parlementaire de La France insoumise excelle dans ce sport national, puisqu'une fois affirmée sa revendication de Smic à 1.600 euros par mois, ce sont tous les poncifs sur les noms de rue, l'usage d'un jet-ski par le président de la République ou encore les parties de chasse passées du garde des Sceaux qui semblent légitimer la présence d'environ soixante-quinze d'entre eux sur les bancs du Parlement.

Les enjeux, sur lesquels la politique française peut collectivement très peu, sont mis en exergue au prix d'efforts incroyables pour finir par étouffer les impératifs locaux. On accuse autrui «d'inaction climatique» ou on se prévaut de solutions pour «sauver le climat», mais ces phrases répétées et cette logique sans fin ne sont pas sans conséquences. Les politiques de long terme, moins spectaculaires, visant à l'adaptation de nos forêts, de nos moyens de lutter contre les inévitables catastrophes localisées, ne sont jamais l'objet de démarches politiques nationales structurées.

L'illusion du «combat culturel»

Le symbolique tue le concret: il est entendu que ce qui relève des représentations répond à ce qui relève du matériel, et vice versa. Les revendications matérielles ont souvent pour corollaires d'autres revendications, post-matérialistes, démocratiques, liées à l'émancipation individuelle. Les mouvements qui prennent de l'ampleur marchent sur leurs deux jambes et c'est, d'un certain point de vue, ce qu'avait compris François Ruffin au moment de Nuit debout.

Cependant, les années passant, le cœur matériel du combat de la gauche radicale a atteint le niveau d'irréalisme et d'automatisme propre à le rendre peu audible. Désormais, tout est devenu «combat culturel». Créer la polémique à n'importe quel propos, c'est faire du «combat culturel»; participer à une émission comme celle de Cyril Hanouna, c'est encore du «combat culturel».

La morale en politique est-elle un but en soi ou simplement un paravent à l'impuissance des protagonistes du débat public?

Plus le propos est asséné bruyamment, spectaculairement, plus il est caricatural et repris sur les réseaux sociaux, plus il est considéré comme efficace, confondant ainsi force de frappe médiatique et force de conviction. Si le propos est caricaturé par des adversaires politiques, cela doit ainsi être comptabilisé comme un bénéfice. C'est le complexe de certains élus, tandis que d'autres travaillent dans une discrétion parfois jugée dommageable à leurs idées.

Même le RN semble se saisir de la question, quand Louis Aliot, maire de Perpignan, reproche ouvertement à certains membres de la droite nationale de jouer les «Sandrine Rousseau de droite».

Indignations

La morale en politique est-elle un but en soi ou simplement un paravent à l'impuissance des protagonistes du débat public? Il existe des situations où le rappel à la plus élémentaire morale individuelle et civique s'avère un préalable à tout échange d'idées. Les affaires –pour le moins sordides– autour de la mairie de Saint-Étienne en sont le parfait exemple. Cependant, à chaque mise en cause ou chaque condamnation d'un responsable politique –actuel ou ancien–, le concert de joie des militants politiques du camp adverse occupe le débat public.

L'effet boomerang est garanti dès lors que l'indignation –inévitablement sélective– est confrontée aux indignations d'hier.

L'indignation devient l'adjuvant de la realpolitik des autres: si la morale n'est pas étrangère à la politique étrangère et si, dans le sens commun, la realpolitik doit être sérieusement tempérée par quelques repères humains élémentaires, la vie politique jusqu'à maintenant empreinte d'indignation sélective doit aussi penser le monde entre rapports de force entre États et rythmes d'évolution des sociétés civiles.

C'est, en ce moment, la manifestation tapageuse de l'indignation qui l'emporte sur l'indignation elle-même. Surjouée ou prenant la place qu'un discours politique structuré devrait occuper, elle permet de cultiver une posture. L'effet boomerang est garanti dès lors que l'indignation –inévitablement sélective– est confrontée aux indignations d'hier. Le clash et le buzz produits par le tacle sont le carburant des carrières politiques d'aujourd'hui.

Ravages du tout-judiciaire

Le recours compulsif à la justice tue la délibération… et la politique: le recours constant à la justice donne le sentiment que l'institution judiciaire peut se substituer totalement à la politique. Complétant cette impression, la mise en examen ou la condamnation de responsables politiques suscite des formes de satisfaction ou de jubilation qui n'ont rien à voir avec des victoires politiques.

Non, il s'agit plutôt de formes de satisfaction devant la chute judiciaire, médiatique et sociale de personnalités souvent contestables, mais dont l'opposition (intellectuelle, politique ou électorale) doit se solder par une victoire éclatante de l'esprit dans les isoloirs plus que par un asile trouvé dans les prétoires.

De surcroît, beaucoup de citoyens dont les affaires sont embourbées dans la machine judiciaire comprennent difficilement cet engouement, au-delà du raisonnable et du nécessaire, pour la procédure judiciaire, surtout lorsque ses motifs relèvent davantage de la controverse de type militant que d'une motivation visant à exciper d'un quelconque préjudice évident.

Il faut reconnaitre que si la réaction idoine doit être politique, la dimension réduite et la qualité de plus en plus faible du militantisme rendent les organisations de campagnes, comprenant réunions publiques et événements locaux, plus aléatoires du point de vue du résultat qu'une plainte annoncée par tweet.

Le débat public n'est pourtant pas ennemi de la complexité du monde. Il ne doit pas être non plus l'ennemi du concret et de la vision de long terme. Le risque de la pente que prend actuellement notre vie politique est justement d'éloigner les citoyens de la politique. Et il y a tout lieu de s'en inquiéter.