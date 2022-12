Et si la Coupe du monde se jouait désormais toujours en hiver?

Temps de lecture: 5 min

À Doha (Qatar).

Yassin, drapeau marocain sur le dos et voix éraillée, se balade dans le souk Waqif, au cœur de la capitale du Qatar. «La Coupe du monde à cette période de l'année, c'est le meilleur plan», s'enthousiasme le jeune homme dans les dédales du poumon de Doha. Comme lui, de nombreux supporters croisés dans les lieux les plus fréquentés de la cité ultramoderne se sont empressés, tout au long du tournoi, d'afficher leur enthousiasme à l'idée d'assister à la grand-messe du football en plein mois de décembre.

Le Mondial de football masculin a commencé le 20 novembre et s'est achevé dimanche 18 décembre par la défaite aux accents dramatiques de l'équipe de France contre l'Argentine. La finale sous le plaid ou la doudoune pour les 24 millions de Français devant l'écran était particulière, alors que le rendez-vous se tient habituellement à cheval entre le mois de juin et de juillet.

L'organisation du tournoi, obtenue il y a douze ans dans des conditions d'attribution troubles, était impossible en été: à cette période de l'année, les températures frôlent les 50°C au Qatar et les métropoles se transforment en villes fantômes, les habitants se réfugiant dans le désert ou prenant de longs congés. Le football s'est donc adapté aux conditions météorologiques de la presqu'île.

Le sport comme outil de soft power

Il a longtemps été inimaginable d'assister à une Coupe du monde en hiver, mais il semble qu'une digue ait sauté. Le football est une industrie à plusieurs milliards d'euros dont la majorité des revenus provient des clubs, là où les sportifs passent le plus clair de leur temps. Peu enclines à libérer leurs joueurs en plein milieu de la saison et voir une partie de leurs recettes filer, les équipes professionnelles se sont longtemps battues contre le pays organisateur et la FIFA, institution régente du football mondial.

«Le Qatar a montré que c'était faisable», souligne Raphaël Le Magoariec, doctorant au sein de l'équipe Monde arabe et Méditerranée (EMAM) de l'université de Tours et coauteur du livre L'Empire du Qatar–Le nouveau maître du jeu?. «Nous sommes dans une industrie qui fonctionne à flux tendu, ce qui pousse à ne rien changer, à conserver les calendriers intacts.» L'émirat est parvenu à changer les règles et il donne des idées à d'autres.

L'organisation de cette Coupe du monde a enclenché un mouvement d'espoir pour beaucoup d'États soucieux d'utiliser le sport comme un outil de soft power. Plusieurs se sont déjà inscrits dans ses pas. Selon la presse britannique, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Grèce s'apprêtent à déposer une candidature commune pour organiser le Mondial en 2030. Dans ces régions où les températures atteignent 45°C en plein été et où les sécheresses embrasent régulièrement les recoins les plus arides des territoires, maintenir une telle compétition en plein été s'avère tout aussi impossible.

«Longtemps, l'organisation

s'est cantonnée à l'Europe

et à l'Amérique latine. Mais une Coupe du monde appartient à tous,

pas qu'à un seul hémisphère.» Raphaël Le Magoariec, auteur du livre L'Empire du Qatar

Il faudra donc revoir le calendrier en cas de désignation, car décréter que la Coupe du monde se joue toujours entre juin et juillet reviendrait à exclure de manière quasi automatique l'hémisphère sud du spectre de l'organisation. «Le système sportif a été construit par des Européens, l'industrie s'est forgée autour de ces saisons européennes. Longtemps, l'organisation s'est cantonnée à l'Europe et à l'Amérique latine. Mais une Coupe du monde appartient à tous, pas qu'à un seul hémisphère», insiste Raphaël Le Magoariec.

Ainsi, décaler le cycle des compétions reviendrait à mieux prendre en considération les nouveaux équilibres géopolitiques, comme le remarque l'économiste à l'université d'Aix-Marseille Gilles Paché: «La tenue en hiver d'un événement planétaire comme le Mondial permet de le rendre moins centré sur le monde occidental et d'être plus aligné sur les réalités des pays en voie de développement.» La première Coupe du monde en Asie, en 2002, avait déjà participé à cette prise en compte des évolutions du monde. Le Mondial en Afrique du Sud en 2010 également.

Poids du changement climatique

Poser la question de l'organisation de cette grande compétition en hiver revient aussi à considérer le poids du changement climatique sur le futur du Mondial. Si l'édition 2026, répartie sur trois pays d'Amérique du Nord (Mexique, Canada et États-Unis) est prévue pour l'été, elle devrait directement être confrontée au réchauffement climatique. Le stade Levi's Stadium est ainsi situé à Santa Clara, à une soixantaine de kilomètres de San Francisco, en Californie, un État américain où les épisodes d'incendies se sont multipliés ces dernières années.

«En fait, la FIFA n'aura pas d'autre choix que de prendre en compte la question environnementale», assure Emmanuel Bayle, spécialiste de l'organisation et de la gouvernance du sport international. L'accroissement des canicules sur l'ensemble des continents devrait également inciter, année après année, l'institution à décaler sa compétition. À Doha, San Francisco ou Marseille, les joueurs seront exposés à des vagues de chaleur toujours plus harassantes, ce qui va de facto poser un problème d'ordre physiologique aux sportifs.

Mais pour l'économiste Gilles Paché, qui a travaillé sur le bilan carbone de l'édition 2022, il ne faut pas attendre d'être confronté aux effets du réchauffement climatique pour repenser le calendrier du sport roi: «Va-t-on tirer les leçons de ces méga événements pour demain?, s'interroge-t-il. Ne faut-il pas désigner des villes organisatrices repères sur chaque continent, où le tournoi reviendrait tous les vingt ans pour réutiliser les infrastructures et limiter les émissions de gaz à effet de serre?» Ce modèle permettrait aussi de juguler les déplacements de supporters en autorisant les vols uniquement à l'intérieur du continent organisateur. Une idée qui ne semble pourtant pas vraiment être du goût de la FIFA.

Règne de la FIFA

L'organisation zurichoise a le monopole de l'organisation de la Coupe du monde. C'est son comité exécutif, composé de vingt-deux membres, qui désigne le pays hôte. «Sa décision est prise sur des critères techniques, comme la qualité des stades ou celle du parc hôtelier, mais aussi politiques, comme ce fut le cas pour le Qatar. Jusque-là, elle a imposé sa décision au monde entier. Il est peut-être temps de changer son modèle d'attribution», propose Emmanuel Bayle.

Citée dans de nombreux scandales de corruption, la FIFA n'a pourtant aucun compte à rendre aux organisations internationales comme l'ONU. Elle n'est pas non plus comptable devant les États. Une autonomie discutable quand on sait que le dernier Mondial a été à l'origine de 3,6 millions de tonnes d'émissions carbone, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'un pays comme l'Islande.

«Il faut se poser une question essentielle: est-ce que la FIFA doit être totalement autonome dans l'organisation d'un événement qui peut avoir un impact néfaste sur la planète, alors que chaque pays est engagé dans des objectifs périlleux de réduction de l'empreinte carbone?», abonde Gilles Paché. La Coupe du monde en hiver pourrait être une solution.