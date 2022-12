À quoi ressemblait réellement le cri des dinosaures?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Non, les dinosaures ne poussaient pas de rugissements bestiaux. Contrairement à ce que nous imaginons, les dernières recherches montrent que les représentations sonores de ces animaux dans Jurassic Park sont erronées. Bien loin de terrifier la Terre entière, leurs cris se rapprocheraient en réalité des roucoulements d'un pigeon.

Comme l'explique la BBC, il y avait autant de dinosaures que de sons émis par ces derniers. Mais l'un des ces reptiles a particulièrement retenu l'attention des scientifiques: le Parasaurolophus tubicen. Cette créature possédait une crête de près d'un mètre de long à l'arrière de sa tête, formant une spectaculaire chambre de résonance.

En 1995, des paléontologues du Musée d'histoire naturelle et des sciences du Nouveau-Mexique ont voulu se frotter au cri de cet animal. Après avoir mis au jour un crâne quasiment complet de ce Parasaurolophus, ils l'ont donc reconstruit numériquement et ont simulé ce qu'il se passerait si on insufflait de l'air dans les parties dédiées au son.

«Je décrirais le son comme venant d'un autre monde. Je me souviens que des frissons ont parcouru mon dos», décrit Thomas Williamson, conservateur du musée. Comme le grondement d'une corne de brume, il aurait retenti dans votre cage thoracique et hérissé l'ensemble de vos poils.

Or, tous ces reptiles n'étaient pas dotés sur leur tête de ce qui s'apparentait à une trompette. N'ayant retrouvé aucune preuve fossilisée de cordes vocales, des chercheurs en sont même venus à penser que les autres espèces étaient muettes. Jusqu'à l'incroyable découverte de la paléontologue Julia Clarke.

Un cri digne d'un pigeon géant

Au milieu des années 2000, Julia Clarke et ses collègues ont procédé à l'examen détaillé du squelette d'un ancien type d'oiseau, retrouvé plus de dix ans auparavant. Et c'est reconstituant numériquement ce fossile que l'équipe de chercheurs a fait une découverte bouleversante: nichés parmi les fragments d'os se trouvaient les restes d'une syrinx, l'organe producteur de son chez les oiseaux. En d'autres termes, les scientifiques venaient de découvrir que, contrairement aux idées reçues, ces parties du corps pouvaient être fossilisées. Leur absence dans la plupart des débris de dinosaures était donc révélatrice.

Si la syrinx d'un oiseau vivant il y a environ soixante-six à soixante-huit millions d'années s'était fossilisée, pourquoi n'en avait-on pas trouvé trace parmi les restes de leurs cousins disparus? Tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas. À l'instar des crocodiles, ces dinosaures avaient un larynx plutôt qu'une syrinx. Ils utilisaient donc ce qu'on appelle la «vocalise en bouche fermée»: le son est produit en gonflant la gorge plutôt qu'en faisant passer l'air par la syrinx. Autrement dit, ils roucoulaient. Oui, comme les pigeons.

De quoi faire trembler les cinéphiles du monde entier. «Les films Jurassic Park se sont trompés. Les premières représentations des dinosaures ont été influencées par ce que nous associons aujourd'hui aux bruits effrayants des prédateurs, tels que les lions. À l'écran, ils ont la bouche grande ouverte, comme un fauve qui rugit. Mais ils n'auraient jamais fait cela, surtout pas avant d'attaquer leur proie», expose la paléontologue.

En plus, les humains n'auraient même pas pu les entendre. Tout comme la plupart des cris des crocodiles, ceux des dinosaures se seraient situés au-delà des limites de notre audition, dans les basses fréquences, appelées infrasons. Mais nous les aurions probablement sentis.