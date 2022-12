Au Parlement européen, le «Quatargate» ne surprend pas tellement

Temps de lecture: 5 min

Le Parlement européen va-t-il se relever du scandale qui le frappe à dix-huit mois des élections européennes? Les images de liasses de billets saisis chez Éva Kaïlí, vice-présidente du Parlement de Strasbourg, et son compagnon, dans la valise du père de l'élue, ainsi que chez un ancien député européen, Pier Antonio Panzeri, ont fait le tour de la planète. Comme un mauvais film daté, du temps où les transferts mafieux sur des comptes offshore paraissaient trop sophistiqués.

Le Parlement, incontournable

pour les États tiers

Dans les institutions européennes, certains fonctionnaires serrent les poings de rage face à une affaire qui entache une fois de plus leur image. Mais rares sont ceux qui sont véritablement surpris. Le Parlement de Strasbourg compte après tout 705 députés. Que des brebis galeuses cèdent aux sirènes de la corruption venue du Qatar ou du Maroc, les pays vers lesquels l'enquête semble se diriger, n'a rien d'étonnant.

À moins, comme semble le penser la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, que les vulnérabilités internes de l'institution mises au jour par le «qatargate», ne soient «systémiques». Auquel cas, si des mesures drastiques ne sont pas prises, les citoyens ont bien du souci à se faire.

Car au fil des années, l'institution n'a cessé d'acquérir de nouveaux pouvoirs, devenant une cible pour quiconque veut influencer le processus décisionnel européen. Elle vote les législations européennes, mais doit aussi donner son approbation aux accords entre l'Union européenne (UE) et les États tiers, non européens. Notamment celui sur la libéralisation du transport aérien entre Doha et l'UE, qui faisait les affaires de Qatar Airways, importante entreprise qatarie. Idem pour l'accord de partenariat sur la pêche durable avec le Maroc, incluant le Sahara occidental.

«Il m'est arrivé de trouver

un ambassadeur étranger assis dans mon bureau, alors que je n'y étais pas.

Il n'avait pas pris rendez-vous.» Nathalie Loiseau, députée européenne

Le Parlement européen, qui attribue chaque année le prix Sakharov, s'est aussi imposé comme un fer de lance en matière de défense des droits humains et des libertés fondamentales. Il n'est dès lors guère surprenant de voir un État comme le Qatar, engagé dans une politique d'influence au niveau mondial et de changement d'image, s'immiscer dans les travaux de l'institution et essayer de s'y faire des amis.

Les lobbyistes de tous poils tentent de peser sur le cours des décisions du Parlement, et parmi eux les très discrets représentants d'États non européens, qui par la voie de leurs diplomates n'hésitent pas à avancer leurs pions dans le jeu institutionnel européen. Et pas toujours en amis.

On y entre comme dans un moulin

En mars dernier, alors qu'ils présentaient leur premier rapport, les eurodéputés de la commission parlementaire sur les ingérences dans les systèmes démocratiques s'inquiétaient déjà que l'on entre au Parlement européen comme dans un moulin. «Il y a une absence totale de culture de la sécurité dans les institutions européennes, surtout au Parlement européen, prévenait alors le député français Raphaël Glucksmann, président de cette commission parlementaire. Car ce sont des institutions créées à un moment où le mythe de la fin de l'histoire dominait.»

Quelques semaines plus tard, sur fond de guerre en Ukraine, le Parlement décidait de priver d'accès à son bâtiment les lobbyistes russes. La députée européenne Nathalie Loiseau nous confiait, à cette occasion, une anecdote surprenante: «Il m'est arrivé de trouver un ambassadeur étranger assis dans mon bureau, alors que je n'y étais pas. Il n'avait pas pris rendez-vous. Il voulait me convaincre de déposer un amendement sur un rapport qui rendait service à son pays.»

Le registre de transparence, la base de données des lobbies, où ces derniers doivent s'inscrire pour entrer dans les institutions, ne s'applique pas aux diplomates étrangers. Et quand bien même, seuls certains députés, selon leur degré d'implication dans un dossier, sont tenus de rendre public leur rencontre avec les lobbyistes.

«Il va falloir que l'Union européenne se comporte comme un État, et qu'elle se dise que les représentants des États tiers ne sont pas toujours là pour faire des rencontres fraternelles et échanger de grandes idées sur l'avenir du monde, mais qu'ils sont aussi là pour faire du lobbying et avancer leurs dossiers», estime Olivier Costa, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au Collège d'Europe, l'école des élites européennes.

Un cadre problématique

La régulation des activités de lobbying laisse à désirer, mais elle n'est pas la seule. Le Parlement européen présente de nombreuses vulnérabilités internes. Les infractions aux règles d'éthique de l'institution sont rarement sanctionnées, et rien de très dissuasif n'est prévu pour ceux qui y portent atteinte.

Une autre faille, et non des moindres: les députés européens peuvent exercer des activités professionnelles en plus de leur mandat. Certains sont membres de conseils d'administration, d'autres exercent en parallèle des activités d'avocat ou de conseil. Comme ces eurodéputés piégés en 2011 par le Sunday Times, alors qu'ils acceptaient de l'argent en échange du dépôt d'amendements. L'un d'eux, un ancien ministre roumain, s'était défendu en affirmant qu'il s'agissait d'activités de conseil et qu'il n'y avait rien d'illégal. Il avait gardé son siège avant de le perdre au scrutin suivant.

Pressés d'agir, les députés ont voté le 15 décembre une résolution appelant notamment à priver les représentants d'intérêts qataris de leur droit d'accès au Parlement, à rendre obligatoire le registre de la transparence, à l'étendre aux représentants d'États tiers et demandant à la Commission européenne de faire une proposition pour mettre en place un «organisme chargé des questions d'éthique».

Un vrai contrôle qui peine

à voir le jour

L'idée de créer une autorité indépendante n'est pas nouvelle. La Commission européenne devait déjà faire une proposition en ce sens. Mais sans doute est-il difficile pour une institution de décider de la création d'un organe qui sera chargé de vous contrôler. La Commission a traîné des pieds. Il existe bien un Office de lutte antifraude, l'OLAF, rattaché à la Commission, et créé au lendemain de la commission Santer, tombée avec sa commissaire Édith Cresson, mais il ne peut s'auto-saisir.

Par ailleurs, le Parlement de Strasbourg, qui avait pourtant milité pour sa création, voit d'un mauvais œil l'intervention de cet organe dans ses affaires, au nom de la séparation des pouvoirs. L'enceinte, où cohabitent différentes cultures et bords politiques, préfère s'auto-réguler. Et ces dernières années, une majorité semble avoir décidé le statu quo. Les lanceurs d'alerte restent ainsi mal protégés: les alertes anonymes sont dissuadées, leurs auteurs ne bénéficiant d'aucune protection si leur identité est révélée.

Surprenant pour une institution qui se fait la championne de la protection des lanceurs d'alerte, en entreprise et dans les administrations, depuis l'adoption d'une directive sur le sujet... «S'il veut vraiment changer les choses, le Parlement européen peut le faire dès janvier en modifiant ses règles internes. Inutile d'attendre la création d'un organe externe», estime Nicholas Aiossa, directeur adjoint de l'ONG Transparency international à Bruxelles. Un ménage d'autant plus nécessaire que les eurosceptiques sont en embuscade, prompts à tirer sur l'institution dont ils remettent en cause la légitimité et scrutent le moindre faux pas.