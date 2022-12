Le mythe du cerveau de 25 ans

Temps de lecture: 15 min

Lorsque la relation entre Leonardo DiCaprio et la mannequin/actrice Camila Morrone a pris fin, trois mois après que celle-ci a fêté son vingt-cinquième anniversaire, le site YourTango a cherché l'explication dans les neurosciences. On sait depuis longtemps que DiCaprio a un faible pour les femmes de moins de 25 ans (son amoureuse du moment, âgée de 27 ans, fait figure d'exception ).

«Étant donné que la limite pour DiCaprio se situe exactement à l'âge où, selon les neuroscientifiques, notre cerveau a fini de se développer, il semble bien que le choix de partenaires plus jeunes exprime une volonté de contrôle», pouvait-on lire. L'article cite un thérapeute de couple, qui affirme qu'à 25 ans «le cerveau est complètement formé et présente un niveau de connexion plus élevé et plus conscient» –le type de connexion, selon YourTango, que DiCaprio veut éviter.

YourTango s'est fait l'écho d'une opinion en vogue dans la presse de vulgarisation scientifique des dix dernières années: 25 ans est l'âge auquel notre cerveau atteint son «plein développement», sa «maturité». Cette affirmation a été utilisée pour expliquer un large éventail de phénomènes. Après 25 ans, il est plus difficile d'apprendre, expliquait un article du magazine économique Fast Company . Par ailleurs, étant donné «la faiblesse des capacités de gestion du risque et de planification à long terme du cerveau» avant 25 ans, selon un article de Mint , les gens devraient attendre cet âge pour se marier.

Début 2020, les chroniqueurs de la rubrique sexologie de Slate.com, Jessica Stoya et Rich Juzwiak, répondaient à la question d'une lectrice portant sur les relations sexuelles avec des personnes de moins de 25 ans considérées du point de vue éthique. «On me dit, au moins une fois toutes les deux semaines, que si vous avez moins de 25 ans, vous êtes incapable de consentir parce que vos “lobes frontaux n'ont pas terminé leur développement”», écrit la lectrice inquiète.

Le cap des 25

Désormais, certains jeunes considèrent eux-mêmes l'âge de 25 ans comme un tournant, investi de propriétés magiques. Dans un fil de discussion Reddit (site de discussion américain), un jeune de 24 ans demande si les membres plus âgés, et probablement plus sages, ont remarqué des changements après 25 ans («J'ai soudain cessé de trouver Leonardo DiCaprio attirant», plaisante une internaute). D'autres utilisent cette assertion pour justifier toute une série de mauvaises décisions: cela expliquerait pourquoi les étudiants ont continué à organiser des fêtes au plus fort du Covid ou pourquoi certains jeunes hommes envoient des textos minables .

Mais cette notion a également des implications plus sérieuses. Après le massacre de l'école d'Uvalde, au Texas, un article du Washington Post a souligné que le tireur venait d'avoir 18 ans et avait été autorisé à acheter des armes légalement, rejoignant ainsi la cohorte de ses prédécesseurs de moins de 25 ans qui avaient commis des atrocités similaires. (Le Washington Post note que l'auteur de la tuerie du lycée de Parkland avait 19 ans, celui de Newtown 20 ans et celui de Virginia Tech 23 ans). Les experts s'interrogent: les lois sur les armes à feu ne devraient-elles pas tenir compte du fait que ces individus n'ont pas encore un cerveau d'adulte ?

L'avènement de l'IRMf a indéniablement été une aubaine pour la compréhension du fonctionnement interne du cerveau.

Mais alors, qu'arrive-t-il à votre cerveau à 25 ans? Et pourquoi tant de gens sont-ils convaincus qu'un changement profond se produit à cet âge précis? Les deux dernières décennies de recherche en neurosciences fournissent quelques indices. Les avancées spectaculaires réalisées dans l'étude du cerveau et quelques découvertes intrigantes semblent être à l'origine d'une idée puissante mais pas nécessairement étayée par les faits. La véritable réponse à ces questions est peut-être à chercher dans l'avènement d'une culture qui peine à démêler ce que la science peut (et ne peut pas) nous dire sur nous-mêmes.

Il y a une trentaine d'années, une nouvelle technique d'imagerie cérébrale a révolutionné les neurosciences. Cette technologie est issue de l'IRM, plus connue, qui est utilisée en médecine pour créer une image statique des organes, des tissus et des os –par exemple, vous pouvez passer une IRM si vous vous êtes fracturé le genou, ou pour examiner de plus près une tumeur.

En 1991, des scientifiques ont mis au point une nouvelle technique utilisant ces imposantes machines cylindriques pour mesurer les modifications du flux sanguin, qu'ils ont appelée imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMf. Si les IRM étaient des photos de l'intérieur de votre corps, les IRMf sont comme des vidéos.

Au cours des années qui ont suivi, les scientifiques ont perfectionné la technique, ouvrant ainsi un nouvel horizon aux neurosciences: la possibilité d'observer le cerveau pendant que les gens pensent.

Dire que l'IRMf a suscité l'enthousiasme est un euphémisme. En 1993, des scientifiques ont vanté son potentiel au New York Times. «C'est la technique miracle que nous attendions tous», a déclaré un chercheur; pour un autre c'était «la chose la plus excitante qui soit arrivée dans le domaine des neurosciences cognitives de [son] vivant». Un troisième a déclaré que selon lui, l'IRMf serait pour les neurosciences l'équivalent de «ce que la découverte du code génétique a été pour la biologie moléculaire».

L'avènement de l'IRMf a indéniablement été une aubaine pour la compréhension du fonctionnement interne du cerveau, et le public s'est passionné pour ses applications. Les neurosciences ont validé certaines de nos intuitions: le fait par exemple que notre esprit traite la douleur émotionnelle de la même manière que la douleur physique , que nous avons tous une réaction instinctive aux visages de personnes d'une autre ethnie , ou que notre cerveau réagit lorsque nous regardons une personne que nous aimons .

Grâce à ces nouveaux outils d'imagerie, nous pourrions avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre évolution tout au long de la vie. Ceci a par ailleurs amené les chercheurs à s'intéresser à un problème spécifique: pourquoi les adolescents semblent-ils particulièrement enclins à prendre de mauvaises décisions?

Rien de magique

L'essentiel des recherches concernant les adolescents a consisté à visualiser la structure du cerveau en prenant des images détaillées de celui-ci, puis à étudier son fonctionnement en enregistrant l'activité cérébrale en temps réel pendant que les personnes étaient soumises à des stimuli visuels ou auditifs.

Sur le plan structurel, les chercheurs ont découvert que durant la croissance, le cortex préfrontal –une zone du cerveau responsable du contrôle cognitif– subissait des changements physiques. En particulier, ils ont constaté que la matière blanche –les faisceaux de fibres nerveuses qui facilitent la communication entre les zones du cerveau– augmente, ce qui suggère une plus grande capacité d'apprentissage. Ces changements se poursuivent jusqu'à l'âge de 20 ans.

Les chercheurs ont également trouvé des indices importants sur le fonctionnement du cerveau. Une étude de 2016 a par exemple révélé que, face à une émotion négative, les jeunes de 18 à 21 ans avaient une activité cérébrale dans les cortex préfrontaux qui ressemblait davantage à celle de jeunes adolescents qu'à celle de personnes de plus de 21 ans.

Alexandra Cohen, autrice principale de cette étude et aujourd'hui chercheuse en neurosciences à l'université Emory, a déclaré que, selon les scientifiques, le développement du cerveau se poursuit jusqu'à la vingtaine. Cependant, écrivait-elle dans un mail, «Je ne pense pas qu'un phénomène magique se produise à 25 ans.»

Il semble pourtant que ce soit une conviction répandue. Tel est l'effet de grossissement de la pop culture: lorsque les gens font référence aux conclusions des travaux de Cohen et d'autres chercheurs, la nuance se perd. Par exemple, pour donner un air de crédibilité à sa théorie sur DiCaprio, YourTango extrait un passage d'une tribune publiée en 2012 dans le New York Times, signée par le psychologue Larry Steinberg:

«On observe encore des changements significatifs dans l'anatomie et l'activité cérébrales chez les jeunes adultes, en particulier dans les régions préfrontales qui sont importantes pour la planification, l'anticipation des conséquences futures des décisions, le contrôle des impulsions et la confrontation des risques et des récompenses», écrit-il.

Pour certaines personnes, les changements dans le cortex préfrontal pourraient vraiment plafonner autour de 25 ans, mais pas pour tout le monde.

Steinberg est un grand spécialiste du développement de l'adolescent, bien connu pour ses quarante ans de recherche sur les adolescents et les jeunes adultes. Le passage cité par YourTango décrit précisément ses observations scientifiques, mais exagère en insinuant qu'elles expliquent la biographie sentimentale de Leonardo DiCaprio. Lors de notre entretien, j'ai dit à Steinberg que son travail avait été utilisé de cette façon. «Oh non!», s'est-il exclamé en riant.

Je lui ai ensuite demandé s'il savait d'où venait cette fixation sur le nombre 25, et il a répondu à peu près la même chose que Cohen: les neuroscientifiques s'accordent à dire que le développement du cerveau se poursuit jusqu'à la vingtaine, mais il n'existe pas de consensus sur un âge spécifique qui définirait la frontière entre l'adolescence et l'âge adulte. «Honnêtement, je ne sais pas pourquoi les gens ont choisi 25», a-t-il ajouté. «C'est un chiffre qui sonne bien? C'est divisible par cinq?»

Kate Mills, spécialiste des neurosciences du développement à l'université de l'Oregon, était également perplexe: «C'est bizarre pour moi –je ne sais pas pourquoi 25. La recherche ne nous permet pas encore de dire que le cerveau est mature à 25 ans, car nous n'avons pas encore une idée claire de la maturité.»

Faites le mûr

La maturité est un concept glissant, surtout dans les neurosciences. Une banane peut être mûre ou non, mais on ne dispose pas d'un critère unique pour déterminer la maturité d'un cerveau. Dans de nombreuses études, cependant, les neuroscientifiques la définissent comme le moment où les changements dans le cerveau se stabilisent.

C'est ce critère que les chercheurs ont pris en compte pour déterminer que le cortex préfrontal continue de se développer jusqu'au milieu de la vingtaine. Cela signifie que pour certaines personnes, les changements dans le cortex préfrontal pourraient vraiment plafonner autour de 25 ans, mais pas pour tout le monde.

Le cortex préfrontal n'est en outre qu'une zone du cerveau; les chercheurs se sont concentrés sur elle parce qu'elle joue un rôle majeur dans la coordination de la «pensée supérieure», mais d'autres parties du cerveau entrent également en jeu dans un comportement aussi complexe que la prise de décision. Le lobe temporal aide à traiter le discours et le langage des autres afin de comprendre la situation, tandis que le lobe occipital rend attentif aux indices sociaux.

En définitive, c'est à nous de définir le passage de l'adolescence à l'âge adulte.

Selon un article paru en 2016 dans Neuron et rédigé par Leah Somerville, psychologue à Harvard, la structure de ces zones du cerveau ainsi que d'autres évolue (en se développant ou régressant) à des rythmes différents tout au long de la vie; en fait, les changements structurels du cerveau se poursuivent bien au-delà de la vingtaine.

«Une étude d'envergure a montré que pour plusieurs régions du cerveau, les courbes de croissance structurelle n'avaient pas atteint un plateau même à l'âge de 30 ans, l'âge le plus avancé de l'échantillon considéré», écrit-elle. «D'autres travaux axés sur les mesures structurelles du cerveau à l'âge adulte montrent des changements volumétriques progressifs entre 15 et 90 ans qui ne se “stabilisent” jamais et qui, au contraire, évoluent constamment tout au long de la phase adulte de la vie.»

D'un cerveau à l'autre

Pour compliquer encore les choses, il existe d'énormes différences entre les cerveaux. Tout comme vous pouvez arrêter de grandir à 23 ans, à 17 ans ou –si vous êtes comme moi– à 12 ans, l'âge auquel le cerveau atteint son plateau peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Une étude portait sur des personnes âgées de 7 à 30 ans; les chercheurs ont essayé de prédire «l'âge de leur cerveau» en cartographiant les connexions cérébrales de chacun. Leurs prédictions d'âge se sont avérées valables pour environ 55% des participants, mais pas la totalité, loin s'en faut.

«Certains cerveaux âgés de 8 ans présentaient un “indice de maturation” supérieur à celui de cerveaux âgés de 25 ans», écrit Mme Somerville dans son article paru dans Neuron. Certaines de ces différences peuvent être dues à des variations génétiques aléatoires, mais le comportement et l'expérience ont également une influence. «Les expériences de l'enfance, l'épigénétique, la consommation de drogues, la génétique liée à l'anxiété, la psychose et le TDAH –tout cela aussi affecte le développement du cerveau», explique Sarah Mallard Wakefield, psychiatre médico-légale.

Tout cela signifie que les cerveaux peuvent être très différents les uns des autres à 25 ans. Si nous laissons aux neurosciences le soin de définir la maturité, la réponse est tout sauf claire. Le concept d'âge adulte existe depuis bien plus longtemps que les neurosciences. En définitive, c'est à nous de définir le passage de l'adolescence à l'âge adulte.

On ne s'étonnera pas que la popularité de cette assertion («le cerveau atteint sa maturité à 25 ans») coïncide avec une période de mutation culturelle. Depuis la publication de la première série d'études sur le développement du cerveau dans les années 2000, les États-Unis ont connu deux récessions et ont vu évoluer la manière dont les jeunes abordent les étapes traditionnelles de «l'âge adulte». Alors qu'en 1950, les gens se mariaient au début de la vingtaine, ils se marient aujourd'hui autour de la trentaine , voire pas du tout.

L'université, désormais fortement liée à la mobilité économique, est plus chère que jamais; les étudiants sont fortement endettés lorsqu'ils obtiennent leur diplôme, alors que les salaires stagnent, ce qui rend très difficile l'accès à l'indépendance et la stabilité financières. Comme les gens passent plus de temps à l'école, se marient et se stabilisent plus tard sur le plan professionnel, ils ont aussi des enfants plus tard (s'ils en ont) . Les experts ont appelé ce phénomène le «grand retard» . Dans un article paru en 2010 dans le New York Times, la journaliste Robin Marantz Henig posait la question suivante: «Pourquoi les jeunes de 20 ans mettent-ils tant de temps à grandir?»

Entre ado et adulte

Henig s'est appuyée sur une théorie du sociologue Jeffrey Arnett. Les modèles classiques de développement sautent de l'adolescence à l'âge adulte, mais Arnett a proposé l'ajout d'une nouvelle étape, l'entrée dans l'âge adulte («emerging adulthood»). Selon Arnett, au tournant du millénaire, les 18-25 ans ne sont pas encore des adultes à part entière. Les chercheurs ont débattu la question de savoir si le phénomène est nouveau et s'il s'agit à proprement parler d'un stade de développement, étant donné que contrairement aux autres stades, il ne semble pas être un passage obligé.

De plus, contrairement aux étapes classiques telles que l'enfance ou la petite enfance, il ne s'agit pas d'un phénomène universel; il apparaît plutôt dans les sociétés occidentales. Bien que beaucoup le vivent comme une période de doute et d'instabilité, l'entrée dans l'âge adulte reste une sorte de privilège puisque beaucoup de jeunes n'ont pas la possibilité de faire des études, ni d'explorer leurs options en termes de carrière et de mariage.

Néanmoins, l'idée a fourni une explication alléchante à l'incapacité qu'éprouveraient les jeunes de 20 ans à se lancer dans la vie, et les neurosciences des années 2010 ont semblé corroborer l'idée d'un chemin prolongé vers l'âge adulte. En effet, l'article du Times fait état d'un «nouvel élément de compréhension», à savoir que «le cerveau des enfants n'est pas complètement mature avant au moins 25 ans». Avec à l'appui les recherches sur le cerveau, la théorie de l'entrée dans l'âge adulte semblait inattaquable. On disposait de photos du cerveau –peut-on rêver meilleure preuve?

La confiance absolue dans les neurosciences est un écueil courant. Dans l'affaire Roper v. Simmons, jugée par la Cour suprême en 2005, l'avocat Seth Waxman incarnait cette attitude en soutenant que les personnes âgées de moins de 18 ans ne devraient pas encourir la peine de mort. «Le fait est que la science –et je ne parle pas seulement des sciences sociales ici, mais de la solide neurobiologie– a montré que le caractère de ces adolescents n'est pas encore fixé», a soutenu Waxman. Il opposait les sciences sociales à la «neurobiologie», laissant entendre que cette dernière était plus importante, et même irréfutable.

«Nous donnons aux neurosciences un rôle de vedette alors qu'elles devraient avoir un rôle de soutien.» Larry Steinberg, psychologue

En réalité, les conclusions des neurosciences sont rarement indiscutables, d'où la difficulté d'évaluer le rôle que ces études devraient jouer dans l'élaboration des politiques relatives aux droits et aux responsabilités des jeunes. Contrairement à ce que Waxman et bien d'autres semblent croire, les neurosciences peuvent être tout aussi sujettes à caution que la psychologie, domaine auxquels certains snobs refusent le nom de science.

Tout comme les psychologues, les neuroscientifiques doivent prendre des décisions quant à la manière de collecter et d'interpréter les données, sans disposer de certitudes. Étudier les gens, c'est compliqué. Comme l'ont écrit trois chercheurs spécialistes de la santé des adolescents dans un article publié en 2009: «Bien qu'elles soient généralement considérées comme révélant la “vérité objective”, les techniques de neuro-imagerie comportent une part de subjectivité.»

Photo floue

Les choix que font les chercheurs en matière de méthodologie et d'analyse des données ont une incidence sur leurs résultats. Les sujets étudiés eux-mêmes orientent leur ensemble de données. Il est bien établi que la plupart des recherches concernent les habitants des pays «WEIRD» –Western, educated, industrialized, rich, and democratic: occidentaux, éduqués, industrialisés, riches et démocratiques. De plus, selon les chercheurs, «les implications cognitives ou comportementales d'une image ou d'un schéma d'activation cérébraux donnés ne vont pas nécessairement de soi».

En d'autres termes, les chercheurs peuvent être en mesure de prendre une photo ou une vidéo du cerveau, mais il n'est pas toujours évident de savoir ce que celle-ci montre réellement . L'interprétation de la neuro-imagerie est la partie la plus difficile et la plus controversée; dans une étude réalisée en 2020, soixante-dix équipes de recherche différentes ont analysé le même ensemble de données et sont arrivées à des conclusions radicalement différentes. Maintenant que des dizaines de milliers d'études IRMf ont été publiées, les chercheurs identifient les failles des méthodes neuroscientifiques courantes et remettent en question la fiabilité de leurs mesures .

Cela ne veut pas dire que nous devons nous défier des neurosciences, mais simplement reconnaître leurs limites. «Nous donnons aux neurosciences un rôle de vedette alors qu'elles devraient avoir un rôle de soutien», commente Steinberg.

Définir ce qu'est réellement la maturité ou l'âge adulte est une tâche difficile, qui nous incombe en tant que société. Le discours que nous tenons sur ces deux notions –et les preuves que nous utilisons pour l'étayer– a des conséquences sur notre comportement et sur la perception que nous avons de nous-mêmes. Il est impossible de mesurer pleinement l'effet de cette prétendue «maturité des 25 ans».

En revanche, le fait qu'une lectrice de Reddit âgée de 24 ans croie qu'un phénomène magique aura lieu dans l'année à venir pourrait très bien affecter la façon dont elle se perçoit et ce dont elle est capable. Mme Mills m'a dit avoir entendu des collégiens et des lycéens dire que leurs professeurs invoquaient souvent les «sciences cognitives» pour justifier leurs mauvaises décisions (elle travaille actuellement sur une étude consistant à interroger les jeunes sur ce qu'ils pensent et ressentent lorsqu'ils entendent ce genre d'affirmation).

Recadrage nécessaire

Les conséquences réelles de ce mythe, si peu étayé soit-il, de «la maturité intellectuelle à 25 ans» commencent seulement à apparaître. Certaines d'entre elles sont relativement inoffensives; l'utilisation de cette demi-vérité pour éclairer la vie privée de Leonardo DiCaprio nuit principalement à DiCaprio, qui peut se passer de notre sympathie. Mais plus elle sera citée, plus elle aura le pouvoir de créer un changement sociétal sérieux.

Dans certains cas, le résultat peut littéralement sauver des vies, par exemple en empêchant que des jeunes gens ne soient en possession d'armes dangereuses ou qu'ils soient condamnés à mort. Dans d'autres cas, elle pourrait coûter des vies; les activistes anti-trans s'en emparent pour plaider leur cause , à savoir que les jeunes ne devraient pas être autorisés à accéder à des soins vitaux dans leur parcours d'affirmation de genre.

Il est impossible de prévoir le destin de cette croyance de plus en plus populaire –et l'effet profond qu'elle pourrait avoir sur les jeunes– mais il est clair que les neurosciences ont été et seront utilisées pour façonner les politiques.

La malléabilité de la jeunesse nous prépare à comprendre ce qui nous entoure.

Peut-être faut-il recadrer l'ensemble de l'entreprise. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens saisissent toutes les nuances des neurosciences, ni ignorer la probabilité que les preuves scientifiques soient utilisées à des fins politiques. Il semble inévitable que le public adhère à cette idée simple et intuitive: nous sommes adultes à 25 ans.

Mais plutôt que d'utiliser cette assertion pour défendre de mauvaises décisions, pourquoi ne pas en tirer les conséquences pour valoriser la jeunesse en tant qu'opportunité? Lorsque le cerveau se développe à l'adolescence et au début de l'âge adulte, il reste ouvert au changement; c'est ce qui nous permet d'apprendre. «Les enfants et les adolescents ne sont pas des adultes déficients, mais plutôt des personnes dont le fonctionnement est en parfaite adéquation avec leur stade de développement», souligne Mills.

Ils sont exactement là où ils doivent être; la malléabilité de la jeunesse nous prépare à comprendre ce qui nous entoure. «C'est à ce moment-là que nous apprenons à connaître notre identité, les autres personnes, notre place dans le monde –nous avons besoin que le cerveau soit malléable», ajoute-t-elle.

Et si l'adolescence est généralement une période de grands changements, l'entrée dans l'âge adulte ne signifie pas la fin de ce développement. Vous pouvez prendre de bonnes ou de mauvaises décisions à tout âge; vous mûrirez et régresserez tout au long de votre vie. Vous, comme votre cerveau, êtes d'une complexité infinie, et aucun scanner cérébral n'épuisera la richesse de l'esprit humain.