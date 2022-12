Finale de la Coupe du monde: «Ça a été super dur de se dire qu'on n'allait pas regarder le match»

Le long du canal Saint-Martin, à Paris, les trottoirs commencent à prendre les couleurs du drapeau français en cet après-midi du dimanche 18 décembre. Il n'est pas encore 16h, heure à laquelle doit commencer le match opposant France et Argentine. Des files d'attente commencent pourtant déjà à se former. Il faut s'y prendre bien à l'avance pour trouver sa place aux premières loges dans les bars.

Cannes à pêche à la main, deux adolescents tuent le temps avant le match. Eux deux sont friands de ces grands événements populaires, mais ils reconnaissent volontiers que cette Coupe du monde avait quelque chose de bien particulier. «Il y a beaucoup moins de folklore sur cette finale. Comme on a déjà gagné il y a quatre ans, c'est comme s'il ne se passait rien pour moi», lance Martin.

Canne à pêche ou drapeau? Martin et Marcel vont quand même regarder le match. | Sofian Aissaoui

Dans sa famille, les débats autours de la Coupe du monde vont bon train depuis quelques semaines. «Mon père est assez politisé, donc ça a été difficile pour moi d'assumer de regarder les matchs au début.»

Son acolyte, Marcel, enchaîne: «Moi, je suis fan de foot, mais j'oublie pas ce qu'il se passe au Qatar. Mais au fond, la culpabilité doit être du côté de ceux qui ont décidé de l'organiser là-bas, pas du nôtre. Donc après, même si on n'adhère pas à ce qui se passe là-bas, on va quand même lâcher les cannes à pêche pour rejoindre les copains.»

Alors que la capitale gronde et que les klaxons commencent à se faire entendre à l'approche de l'heure tant attendue, on fait preuve d'une étonnante nonchalance sur un terrain de basket. «Je ne regarderai pas ce match… C'est beaucoup trop long quatre-vingt-dix minutes!», dit l'un des joueurs, ballon lancé tout droit en direction du panier.

Il y a ceux qui préfèrent les paniers aux buts. | Sofian Aissaoui

«C'est un sport qui ne m'a jamais intéressé. Boycott ou pas, je préfère largement être ici à jouer au basket.» Plus loin, un autre profitera plutôt de l'occasion pour prendre sa vengeance. «Je ne regarde plus la Coupe du monde depuis que le Maroc a été éliminé!»

Le boycott pur et dur ne serait-il finalement devenu que l'exception qui confirme la règle? Pour trouver ceux qui ont fait le choix radical de le respecter jusqu'au bout, il faut faire quelques kilomètres jusqu'à un cinéma du XIXe arrondissement de la ville. Ils sont nombreux aujourd'hui à avoir choisi la séance de 15h30 pour éviter le chahut du Mondial, comme Axelle et Étienne.

Et ceux qui choisissent une toile plutôt que les lucarnes. | Sofian Aissaoui

Spectateurs fidèles en 2018, le couple ne regardera pas cette finale, par pure conviction politique. «On boycotte, clairement! Il n'est même pas question d'y aller. Dès qu'on a su que c'était au Qatar, c'était fini. Alors qu'on est des gros footeux. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans cette Coupe du monde: l'écologie, le nombre de morts pendant les constructions… Toutes les cases qu'il ne fallait pas cocher, cette Coupe du monde les a cochées. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais pour nous, le meilleur plan, c'était de voir un film qui dure longtemps.»

Le couple a choisi la dernière production de James Cameron, le deuxième opus d'Avatar, soit plus de trois heures de projection. «Quand on sortira, on verra à la tête des gens qui a gagné.»

Avec ses trois heures de projection, le deuxième opus d'Avatar est le film parfait pour échapper à la finale. | Sofian Aissaoui

Pendant que sur les quais, on profite du calme de ce dimanche après-midi pour s'offrir une balade ou une séance de sport, à quelques pas de là, les rires se font plus présents. Pour Benjamin, humoriste, l'occasion était trop belle: impossible de manquer l'occasion de souligner l'absurdité de la situation. À 16h pile, alors que débute le match, il entame dans un bar un spectacle en forme de contre-événement: «Qatar(rigolons)». Une bonne vingtaine de personnes est venue y assister.

«En arrivant ici, alors que je marchais en sens inverse des gens qui allaient dans les bars avec leurs drapeaux, je me suis senti comme un héros, entame-t-il. Et je dois dire que je me suis aussi senti... un peu con. Parce que bon, entre nous, si vous êtes là, à un spectacle comme celui-là, en pleine finale, c'est que vous connaissez déjà toutes les blagues sur le boycott et sur la Coupe du monde. Du coup, ça sert à quoi d'être ici?»

Contre-programmation avec Benjamin, humoriste spécialisé en blagues sur le boycott.| Sofian Aissaoui

Pour lui, qui était sur les Champs-Élysées quatre ans auparavant pour fêter la victoire de la France, il y a cette année comme une contradiction que son humour ne manque pas de rappeler. «C'est quand même un comble que notre pays soit en finale. On parle quand même de la France, pays des droits de l'Homme. Dans l'imaginaire français en tout cas. [Rires] C'est comme si Darmanin gagnait un tournoi de ping-pong organisé par #Noustoutes. Il y a tout de même quelque chose qui cloche là!»

Dans le public, un groupe d'amis ne boude pas son plaisir. Parmi eux, Jonas et Maxime, deux licenciés du Football Club Paris Arc-en-Ciel, qui lutte contre l'homophobie et les discriminations.

De leur propre aveu, ils font partie des rares à avoir réussi à ne pas céder à l'appel du match: «Ce qui est fou, c'est que dans notre club on porte le fameux brassard LGBT interdit pendant cette Coupe du monde. Et pourtant, de nombreux licenciés regardent le match en ce moment et ont regardé les précédents. Ça a été super dur de se dire qu'on n'allait pas regarder le match, on a conscience que ça devient quelque chose d'ultra engagé d'être ici, que c'est un choix qui n'est pas anodin. Après, nous on a pris le parti d'en rire. À tel point qu'on a créé une conversation sur Facebook qui s'appelle “FC Boycott”.»

Jonas et Maxime, deux licenciés du Football Club Paris Arc-en-Ciel, qui lutte contre l'homophobie et les discriminations, ont tenu bon et ont pris le parti d'en rire. | Sofian Aissaoui

Derrière la blague, ce groupe d'amis a bien conscience des problématiques qui traversent ce Mondial, mais aussi l'univers du football en général. «C'est un sport qui reste très masculin dans sa philosophie, et qui a fait de l'hétérosexualité une norme quasiment incontestable. Donc forcément, la question de l'homophobie, elle s'est toujours posée, pas seulement depuis le Qatar. C'est simplement que là, avec cette Coupe du monde, ça crée une sorte de climax.»

Pour ces passionnés, le football masculin n'est toujours pas prêt à opérer sa mue. «Des joueurs de premier plan pourraient taper du poing sur la table, mais ils ne le font pas. Et en même temps, quel intérêt auraient-ils à le faire? Je pense qu'il faudrait s'inspirer de ce qui se fait du côté du football féminin, où des figures comme Megan Rapinoe n'hésitent pas à être très politiques et à défendre leurs droits.»

À la mi-temps, la France est menée de deux buts à zéro. Dans un bar du nord de Paris ne diffusant pas le match, les serveurs suivent discrètement la rencontre sur leur téléphone. La deuxième mi-temps leur laisse peu d'espoir: «C'est foutu!»

Le bar ne diffuse pas le match, mais les serveurs se débrouillent avec leur téléphone. | Sofian Aissaoui

Ici, pas de football: deux artistes feront jouer les personnes présentes à ce qu'ils appellent le «Bingo Drag». Le public est moins nombreux qu'à l'accoutumée. On est bien loin de l'ambiance des bars bondés dont revient un groupe d'amis.

Peu de succès pour le «Bingo Drag» dans ce bar du nord de Paris. | Sofian Aissaoui

Parmi eux, Alexis confie apprécier les messes populaires et fédératrices qu'apporte le football, d'où sa difficulté à ne pas participer à la fête. S'il est là pour la deuxième mi-temps, c'est surtout car l'Argentine mène et qu'il n'y croit plus, confie-t-il. Il pointe tout de même du doigt un sticker collé au mur: «La FIFA tue» peut-on y lire.

Pour ceux qui seraient tentés de regarder la deuxième mi-temps, l'autocollant sert de pense-bête. | Sofian Aissaoui

«Ce message dit beaucoup de choses, parce qu'en réalité ce n'est pas à notre niveau que la question devrait se poser, mais plutôt à celui de la FIFA. C'est à elle qu'il faut rappeler que cette Coupe du monde n'aurait de toute façon jamais du être attribuée au Qatar. Nous, dans tout ça, on cherche juste à passer un bon moment!» À l'issue du match, l'impressionnante remontada de la France n'aura finalement pas suffi: le pays des droits humains cède son titre au profit de l'Argentine.