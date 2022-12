«Godland» et «Les Huit Montagnes», odyssées terrestres

Temps de lecture: 7 min

Ce 21 décembre sortent en salles deux films qui, chacun à sa façon, font large place à «la nature». Dans les Alpes du nord de l'Italie (et un peu au Népal) pour celui des réalisateurs belges Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, dans les plaines, les marais et les montagnes d'Islande pour celui du cinéaste islandais Hlynur Pálmason.

Chez les uns comme chez l'autre, des personnages vivent des aventures comme le cinéma en raconte depuis que les comptables ont ajouté l'exigence du scénario à la fabrication des films, selon la formule stimulante de Jean-Luc Godard dans Histoire(s) du cinéma. Ils racontent chacun une histoire.

Mais ils le font en instaurant entre les humains, leurs actes et leurs sentiments, et ce qu'on appelle désormais le non-humain des relations pour une part innovantes, et pour une part assez conventionnelles mais dans un contexte, celui d'aujourd'hui, où cet enjeu est conçu et interrogé autrement que jadis.

Les westerns et leurs dérivés, jusqu'à La Forêt d'émeraude ou Avatar (le premier, il n'en reste rien dans le parc de loisir artificiel du n°2) comme des films inspirés de Giono, Dersou Ouzala de Kurosawa comme une part du cinéma soviétique d'après-guerre, pour ne citer que quelques exemples qui viennent spontanément à l'esprit, ont fait de l'environnement naturel où évoluent leurs personnages au moins un peu plus qu'un décor, parfois un sujet, parfois un protagoniste modifiant le sort de celles et ceux dont l'histoire était contée.

Pourtant, dans le cinéma de fiction, il faut attendre le XXIe siècle pour que non seulement «la nature» devienne un personnage à part entière, mais que la mise en scène en soit profondément modifiée, remettant en cause la centralité des individus dans les récits.

Des mises en scène pas entièrement centrées sur les personnages

L'exemple le plus évident est sans doute l'œuvre du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, Palme d'or en 2010 avec Oncle Boonmee et dont tout le cinéma accueille des formes inspirées par le monde animal, végétal, minéral...

Mais les films de l'Argentin Lisandro Alonso, du Tunisien Ala Eddine Slim, de l'Américaine Kelly Reichardt, de l'Italien Michelangelo Frammartino, ou certaines réalisations de la Japonaise Naomi Kawase sont autant d'exemples de narrations assumant la fiction tout en déplaçant radicalement les organisations de l'espace et du temps définis par leur seul rapport au personnage humain.

De manière regrettable mais prévisible, ces approches éloignées des habitudes de la grande majorité des spectateurs se trouvent marginalisées par le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Elles ont pourtant un rôle important à jouer dans la modification, grâce aux puissances du cinéma, de nos perceptions, sensorielles mais surtout affectives et imaginaires.

Ce rôle est nécessaire auprès de toutes et tous, y compris celles et ceux qui sont convaincus des enjeux liés à l'écologie: on ne voit que trop bien combien la conviction de principe en faveur de comportements écologiques ne suffit pas à transformer en profondeur nos façons d'habiter la terre.

Quand les pierres, le ciel et les nuages tiennent plus de place que les figures humaines, non seulement sur l'écran mais dans l'imaginaire. | Pyramide distribution

En quoi, aussi légitime soit-il, le cinéma explicitement dédié à la mobilisation est très insuffisant face aux modifications des manières de penser et d'agir qu'appelle l'ampleur des catastrophes déjà en cours et de celles, bien pires, qui se profilent.

Godland et Les Huit Montagnes occupent l'un et l'autre une place intermédiaire sur cet arc des modifications dans les manières de filmer, et de faire ressentir l'inscription des histoires humaines dans un monde qui exige de faire place aux non-humains de manière significative.

Cette place intermédiaire, à mi-chemin entre conformisme anthropocentré (y compris avec «amour de la nature» conventionnel) et mise en crise en profondeur des manières de filmer héritées de cette longue tradition, est importante.

Il est en effet certain que les films de rupture, aussi nécessaires soient-ils, ne suffiront pas à opérer les déplacements indispensables. Chacun à sa façon, le film de Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch et celui de Hlynur Pálmason participent de ces indispensables déplacements. Ces façons ne sont pas les mêmes, et s'il n'y a guère d'intérêt à les opposer, il y a quelque bénéfice à les faire contraster.

«Les Huit Montagnes»

Adapté d'un best-seller de Paolo Cognetti (transposition qui se sent un peu trop tout au long du film), le premier conte l'amitié littéralement à la vie à la mort de deux garçons, Pietro et Bruno, l'un fils des villes et l'autre d'un village de montagne, qui conservent ce lien affectif intense à l'âge adulte.

Si Bruno refuse de bouger de ses alpages, où il tente de vivre comme éleveur selon les méthodes traditionnelles, Pietro part courir le monde, mais revient toujours auprès de son ami.

On sait depuis Alabama Monroe (dont Charlotte Vandermeersch était coscénariste) l'habileté de Felix van Groeningen à faire jouer les ressorts sentimentaux. Au service d'une philosophie un peu simpliste, les deux hommes auxquels est consacré le récit ont dans le film des présences sans grande épaisseur au-delà de la fonction qu'ils incarnent. Et très clairement concentrés sur leur performance individuelle, les deux acteurs, qui sont de grandes vedettes en Italie, Luca Marinelli et Alessandro Borghi, n'aident guère à donner plus de nuances à Pietro et Bruno.

Mais dès lors, les montagnes, la neige, la végétation aux différentes saisons, les sensations du chaud et du froid, la dureté des pierres, les états du bois comme ceux du ciel acquièrent dans Les Huit Montagnes une présence considérable, et finalement bien plus touchante.

Cette présence des non-humains de toutes sortes infuse d'un questionnement actuel, et autrement aigu, la fable sur les vertus comparées de l'attachement à son centre et de la nécessité d'aller explorer, question supposée au cœur du récit mais guère mise en valeur même si le titre s'y réfère.

Bien mieux que les «huit montagnes» mythologiques et métaphoriques auxquelles il se réfère, ou que les acteurs incarnant la fiction, ce sont les sommets et les vallées du Val d'Aoste les véritables vedettes et les personnages émouvants.

Les Huit Montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi Durée: 2h27 Séances Sortie le 21 décembre 2022

«Godland»

Il en va très différemment avec le troisième long métrage de l'auteur du déjà très remarquable Winter Brothers.

Godland raconte le voyage d'un jeune pasteur danois à travers les rudes paysages islandais à la fin du XIXe siècle. Envoyé pour construire une église dans un coin isolé de l'ile, il est accompagné d'insulaires mal disposés envers un représentant d'un pays sous la domination duquel se trouvait alors le leur depuis 500 ans.

Lucas brûle d'une flamme conquérante, où se consument ensemble sa foi, sa volonté de puissance et sa curiosité pour ce monde qu'il ignore. Au fil des épreuves qui jalonnent son chemin, tempêtes, monture rétive, fleuves en crue et montagnes escarpées, il perdra la grande croix qu'il transporte, mais pas l'appareil photographique sur trépied avec lequel il enregistre visages et paysages. Au loin rougeoie une éruption volcanique.

La seconde partie du film se passe dans le village où Lucas s'établit pour bâtir son église, et où il se lie avec une jeune femme et sa famille. S'ensuivront idylles, conflits et manigances, qui scandent les évolutions intimes du personnage principal.

Mais dans la partie sédentaire du film comme dans sa partie itinérante, les conditions climatiques, les animaux, la présence des éléments, de la terre et des rocs, des intempéries et du froid, sont captés à égalité avec les êtres humains qui y évoluent selon des motivations souvent en partie obscures, ou contradictoires.

Les plans du film y gagnent une impressionnante puissance, qui tendrait à inscrire Godland dans le sillage du grand cinéma scandinave nourri par les relations entre humains et transcendance, avec comme figures majeures Carl Dreyer et Ingmar Bergman, et encore une partie de l'œuvre de Lars von Trier.

Ragnar (Ingvar Eggert Sigurðsson), le guide islandais hostile à Lucas, composante d'un cosmos où les éléments ont autant d'importance que les humains. | Jour2fête

Mais, contrairement aux œuvres de ses illustres prédécesseurs, Dieu a en fait peu de place dans la dramaturgie de Hlynur Pálmason, au point de rendre ironique le titre du film. C'est entre les pulsions humaines et les forces de la nature, y compris le passage du temps, que se joue un drame brutal et sensuel, très peuplé d'êtres à la présence intense: hommes, femmes, enfants, animaux, végétaux, minéraux, météores...

Le format de l'image évoque les photos d'époque, ces photos que l'on voit Lucas exécuter dans des conditions aventureuses mais qui donnent aussi une place à la technologie dans ce monde décidément complexe, où la question des langues, la place des chants et des coutumes participent elles aussi du riche matériau dont est composé Godland.

Surtout, celui-ci se déroule d'une manière qui ne donne pas tous les droits à la logique dominante d'un narrateur (à la différence des Huit Montagnes, caricatural de ce point de vue avec son envahissante et omnisciente voix off). Godland accueille des embardées, des ruptures, des diffractions. Il s'interrompt pour balayer un paysage en quête de signes, écoute le vent, observe sur plusieurs saisons les mutations du vif et du mort.

Il est habité de toute une sismologie et une météorologie narratives en prise avec les passions contradictoires des personnages comme avec les rythmes et les densités des êtres non-humains.

Il ne s'agit pas de filmer comme une montagne ou comme une tempête, ce qui ne veut rien dire. Il s'agit de trouver des formes de mise en scène qui donnent accès, de manière sensible, à d'autres modalités de l'être au monde parmi lesquelles se construisent et se reconfigurent celles des humains. Le film de Hlynur Pálmason est une très belle proposition en ce sens, et peut-être un jalon important dans une souhaitable évolution du langage du cinéma.

Godland de Hlynur Pálmason avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurðsson, Victoria Carmen Sonne Durée: 2h23 Séances Sortie le 21 décembre 2022