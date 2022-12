Lionel Messi, le plus grand athlète masculin de tous les temps?

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur ESPN

Sa prestation en finale de la Coupe du monde, remportée au terme d'un match hallucinant contre la France durant lequel il a inscrit deux buts, lui a permis de s'asseoir sur le toit du monde. Lionel Messi a désormais tout gagné, et se pose désormais la question de sa place dans l'histoire du foot en particulier et du sport en général. Le journaliste et éditorialiste d'ESPN Ryan O'Hanlon n'en démord pas: construisant sa démonstration en plusieurs points, il affirme que Leo Messi est le plus grand athlète de l'histoire.

Chiffres à l'appui, il tente d'abord de démontrer que le footballeur du Paris Saint-Germain est le meilleur dans sa discipline. Pour cela, il se base notamment sur le nombre de buts inscrits –ce qui, rappelons-le, ne suffit pas à caractériser un joueur, mais qui explique que le Ballon d'or soit presque toujours remis à des footballeurs à vocation offensive.

Dans ce domaine, Messi n'a qu'un seul rival de taille, un certain Cristiano Ronaldo: sur les cinq principaux championnats européens (Angleterre, Allemagne, Italie, France et Espagne), l'Argentin a marqué 347 buts, contre 316 pour le Portugais. Précisons que ces statistiques excluent les penaltys, ce qui ne signifie pas pour autant que ces derniers soient faciles à inscrire.

Passement de jambes

Ryan O'Hanlon ajoute que Messi est largement en tête des meilleurs passeurs du Big Five (179 passes décisives depuis la saison 2010-2011), alors que Cristiano Ronaldo se classe septième (105 passes). Un classement combinant les buts et les passes décisives permet aux journalistes d'aboutir à la conclusion qui suit: avec son total de 526, Messi surclasse Cristiano Ronaldo d'environ 25%.

Au petit jeu des statistiques qui tuent, on note également que Messi, depuis 2010, a dribblé pas moins de 1.816 joueurs. Dans ce classement, la médaille d'argent est détenue par le Belge Eden Hazard, avec 1.188 joueurs dribblés. Le fossé entre les deux joueurs est gigantesque. Celui qui sépare Messi de son dauphin espagnol David Silva au niveau des passes réussies dans la surface de réparation (1.992 contre 1.404) n'est pas mal non plus.

Ce type de statistiques n'existant que depuis le début des années 2010, il n'est pas possible de se servir des chiffres pour comparer Messi aux grands joueurs du passé, de Cruyff à Pelé en passant par Puskás. Mais Ryan O'Hanlon les balaie du revers de la main en expliquant que le football d'aujourd'hui est plus mondialisé que jamais, que le Hollandais et le Hongrois n'ont quasiment jamais affronté de joueurs non-européens, que le Brésilien n'a au contraire jamais joué en Europe, et que cela suffit à les disqualifier.

Au-delà du foot

Le journaliste poursuit sa démonstration en expliquant que non seulement Messi est le meilleur footballeur de tous les temps, mais qu'en plus c'est réellement le meilleur athlète de l'histoire du sport. Qui peut prétendre rivaliser avec lui? Michael Jordan et le footballeur américain Tom Brady sont en tête de sa liste, mais Ryan O'Hanlon a visiblement pensé à tout.

Il explique notamment que le football américain n'est quasiment pas pratiqué en dehors des États-Unis, ce qui permet de minimiser les performances hallucinantes de Brady, moins susceptible de souffrir de la concurrence: «Disons que si Messi est environ 30% meilleur que le deuxième meilleur footballeur, alors il faudrait que Brady soit deux fois plus performant que Messi pour pouvoir être comparé à lui. Mais ce n'est pas le cas; aucun quarterback n'a jamais été bon à ce point.»

Le journaliste se risque à un raisonnement similaire du côté du basket-ball, se basant sur une étude australienne qui explique que seuls 5% des êtres humains ont le matériel génétique nécessaire pour espérer pouvoir évoluer dans le basket professionnel, contre 28% pour le football. Autrement dit, une fois encore, il n'y aurait de toute façon pas assez de basketteurs sur cette planète pour que Jordan (ou LeBron James) puisse prétendre au titre de GOAT.

Sprint final

De la même façon, le hockeyeur Wayne Gretzky est mis hors-jeu, ainsi que le joueur de cricket Don Bradman. Même chose pour les légendes du tennis, de Federer à Nadal en passant par Djokovic –ces trois-là étant si proches en matière de niveau qu'il serait compliqué de les départager.

Mais comment parler d'athlètes sans évoquer l'athlétisme? Ryan O'Hanlon reconnaît qu'il est difficile d'écarter Usain Bolt du chemin de Leo Messi, d'autant que le football et la course à pied sont les deux disciplines les plus populaires au monde –des études sont là pour le confirmer. Et d'ailleurs... il ne l'écarte pas, concluant sa démonstration avec un tour de passe-passe en forme de semi-aveu. «Sur le plan de la pure grandeur athlétique, je pense qu'aucun homme n'est comparable [à Bolt]», écrit-il après avoir listé ses incroyables performances, de médailles d'or en records.

«Mais s'il y en a un qui peut l'être, ce n'est ni le type qui peut lancer un ballon à 50 yards avec précision, ni celui qui peut mettre un dunk depuis la ligne de lancer franc», conclut-il. «Non, c'est le petit maestro magique qui s'apprête à jouer le dernier match de Coupe du monde de sa carrière.» Ces mots, écrits deux jours avant le triomphe aux tirs au but des Albiceleste face à des Bleus valeureux, sont encore plus convaincants après celui-ci.