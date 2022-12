La triste fin de P-22, le puma chéri d'Hollywood

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Depuis dix ans, il arpentait Hollywood en suscitant la fascination et l'adoration des résident·es de ce quartier de Los Angeles, qui l'avaient surnommé «Hollywood Cat» tant il se comportait globalement comme un brave chat errant. Âgé de 12 ans, ce puma nommé P-22 a hélas dû être euthanasié lors de la journée du 17 décembre, une nouvelle qui a profondément attristé les riverains et les riveraines.

Il était apparu dans cette zone en 2012 après être arrivé par ses propres moyens depuis les monts Santa Monica, qui scindent la ville de Los Angeles en deux. P-22 avait alors pris tous les risques, traversant deux des principales voies rapides de la vide, explique NPR. Repéré non loin des fameuses lettres composant le mot Hollywood, il s'était fait connaître pour avoir survécu à de la mort-aux-rats en 2014, pour s'être réfugié sous une maison du quartier en 2015 et pour avoir mangé un koala en 2016.

P-22 passait le plus clair de son temps à sillonner Griffith Park, l'un des plus grands parcs urbains d'Amérique du Nord. C'est à proximité de ce parc que les autorités ont finalement mis fin à sa liberté le 8 décembre dernier. Il faut dire que le félin commençait à se rapprocher trop fréquemment des visiteurs et visiteuses du parc; bien que ce type de puma ne s'attaque généralement pas aux êtres humains, l'inquiétude grandissait, d'autant que P-22 avait tué un chihuahua au mois de novembre.

Collision fatale

Un autre élément a accéléré la décision de capturer le puma: son état de santé alarmant, dû à une récente collision avec un véhicule. «P-22 n'est pas responsable de la situation, pas plus que le conducteur qui l'a heurté», explique le département californien chargé des animaux sauvages (CDFW), qui ajoute que cela devait arriver tôt ou tard. «Cela souligne la nécessité de construire des passages pour que les animaux sauvages puissent traverser, et des espaces bien pensés qui leur permettent de déambuler.»

Après avoir examiné le puma, une équipe médicale du zoo de San Diego et des responsables du CDFW ont annoncé ce samedi que l'euthanasie de P-22 était la seule et unique chose à faire. «Les résultats des tests et des analyses font état d'importants traumatismes au niveau du crâne, de l'œil droit et de certains organes internes, peut-on lire dans un communiqué, et ces derniers nécessiteraient d'avoir recours à de la chirurgie.»

Mais en raison de l'âge avancé de P-22 (12 ans, soit plus que l'espérance de vie moyenne d'un puma, qui est de 10 ans), qui souffrait en outre d'autres maux (infections, arthrite, maladie des reins), il a été décidé d'abréger les souffrances de l'animal et de mettre fin à son existence si singulière. La page Wikipédia qui lui est consacrée a d'ores et déjà été mise à jour.