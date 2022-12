Le nouveau bureau américain dédié aux OVNI a reçu des centaines de signalements

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est en juillet que l'AARO (pour «All-domain Anomaly Resolution Office») a officiellement pris ses quartiers au sein du Pentagone américain. L'équivalent de notre Geipan, rendu célèbre par la géniale série OVNI(s) –on veut une saison 3–, ne se charge pas uniquement d'observer et recenser les phénomènes célestes, puisque l'espace et le milieu sous-marin lui sont également attribués.

La mise en place de ce service est une réponse aux réticences des pilotes d'avions militaires, qui furent nombreux à décrire officieusement des situations atypiques, sans pour autant écrire de véritables rapports par peur d'être raillés ou stigmatisés. Pourtant, en juin 2021, le bureau du directeur de l'Intelligence nationale américaine expliquait que sur les dix-sept années qui venaient de s'écouler, 144 cas de possibles rencontres du troisième type avaient été signalés, dont 80 avaient été observés ou mesurés depuis différents points de vue.

Depuis que l'AARO a ouvert ses portes, «plusieurs centaines» de signalements ont été reçus, comme le raconte à The Guardian le directeur du bureau, Sean Kirkpatrick. L'objectif du service n'est d'ailleurs pas uniquement de déterminer s'il existe une vie extraterrestre, mais aussi de contribuer à la sécurisation des périmètres aériens en contrôlant la possible présence d'objets volants inconnus.

Une audience au Congrès

En mai 2022, le Congrès américain a même tenu sa première audience sur le sujet depuis plus d'un demi-siècle, se basant sur le fait que lesdits objets volants non identifiés pouvaient aussi être les fruits d'innovations technologiques venues de Russie ou de Chine. Pour l'instant, aucune conclusion n'a pu être tirée.

Le bureau de résolution des anomalies travaille main dans la main avec le Pentagone, mais aussi avec l'aviation américaine, afin de mettre en place des procédures aussi précises que possible. Celles-ci pourront permettre d'identifier des avions de combat, des drones ou des missiles hypersoniques dans le cas où un pays hostile aux États-Unis décidait de s'en servir –y compris pour une simulation.

Le grand nombre de signalements d'objets non identifiés n'effraie pas l'AARO, qui se félicite au contraire que sa campagne de démocratisation ait porté ses fruits. L'objectif est que personne ne se censure par peur d'être pris pour un·e illuminé·e. C'est donc la bienveillance et le discernement qui priment même si, sous la surface, il s'agit clairement moins de traiter des affaires d'OVNI que de surveiller d'encore un peu plus près les pays susceptibles d'attaquer le territoire américain.