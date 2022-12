Pourquoi votre chien aime-t-il enterrer ses os?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Les os et les jouets de votre chien semblent disparaître progressivement. Vous avez beau chercher sous les meubles, le canapé et dans son panier, impossible de mettre la main dessus. À l'horizon, aucun coupable. Si ce n'est cette petite boule de poils à l'instinct de meute, qui adore creuser la terre pour cacher ses trésors.

Sachez que ce comportement est courant chez nos amis à quatre pattes. Et si votre animal a une fâcheuse tendance à enterrer ses jouets, ne lui en voulez pas: il a tout simplement hérité de l'attitude de ses ancêtres canins. Interrogé par Insider, le vétérinaire Abel Gonzalez explique qu'«en tant qu'animaux de meute, les chiens n'avaient parfois pas assez de nourriture pour tous les membres du groupe. Alors, lorsqu'il y avait un surplus, ils cachaient les aliments pour les consommer ultérieurement». Tout comme vous cachez vos en-cas préférés pour éviter que les autres membres de votre foyer ne pillent votre réserve, votre chien protège ce qui lui tient à cœur.

De ce fait, votre animal peut enterrer (ou cacher) tout ce qu'il juge nécessaire: de la nourriture, des os, ses jouets préférés ou même les clés de votre voiture, à votre plus grand désarroi. Cela lui permet de les mettre en sécurité et de ne pas les perdre. «Un chien né au sein d'une grande portée de chiots est plus enclin à amasser ses affaires puisqu'il a dû se battre pour le lait de sa mère et ses jouets dès sa naissance», précise le vétérinaire.

Des races plus expertes

que d'autres

Bien que la plupart des animaux de compagnie n'aient pas à s'inquiéter de leur prochain repas, l'instinct peut leur coller à la peau. En particulier quand il s'agit d'une race à l'origine élevée pour rechercher des proies souterraines –les bassets, les teckels ou les terriers sont notamment plus aptes à adopter ce comportement.

Toutefois, une étude menée auprès de 18.000 propriétaires de chiens et publiée dans la revue Science en avril 2022 révèle qu'aucune attitude n'est réservée qu'à une famille canine. Cette enquête met également en lumière de surprenantes informations: contre toute attente, les lévriers s'avèrent ainsi être des enterreurs hors pair; les races de bergers comme les collies, les bulldogs et les chow-chow préfèrent, elles, rester en dehors de tout ça.

Mais attention, si partir en quête de divers objets cachés peut être amusant ou énervant, le plus important reste de déceler la raison qui a motivé cet acte. Car ces charmantes boules de poils peuvent également agir ainsi lorsqu'elles s'ennuient, si elles sont sujettes à l'anxiété ou suralimentées. Il est donc primordial de s'assurer que le fait d'enterrer des jouets est bien dû à son instinct de meute et ne reflète pas un mal-être . Au moindre doute, les conseils d'un vétérinaire seront les bienvenus.