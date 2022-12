Le Twitter d'Elon Musk, un outil au service de l'alt-right?

Temps de lecture: 6 min

Depuis l'officialisation du rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars le 28 octobre dernier après des mois de tergiversations, Elon Musk est devenu la principale attraction politique et médiatique aux États-Unis. Fort de près de 120 millions d'abonnés sur l'un des réseaux sociaux les plus importants, le milliardaire multiplie les annonces et les sorties controversées, à tel point que son utilisation compulsive de la plateforme rappelle celle de l'ex-twitto le plus célèbre –Donald Trump– et inquiète les actionnaires de Tesla.

Celui qui expliquait il y a quelques semaines avoir procédé à cette acquisition pour aider l'humanité, en bon techno-solutionniste messianique, révèle peu à peu un autre objectif: la lutte contre tout ce qui touche de près ou de loin au progressisme et la promotion du confusionnisme apprécié des sphères de l'alt-right.

Si tout ceci était attendu, pour peu que l'on se soit intéressé à l'évolution du personnage, la vitesse de mise en œuvre a de quoi surprendre. Cette hyperactivité en ligne doublée d'une gestion chaotique entachent sérieusement l'image de génie visionnaire qu'il avait réussi à façonner ces quinze dernières années.

Twitter favorable à la gauche, une erreur volontaire d'analyse

L'une des premières annonces d'Elon Musk a été la promesse du rétablissement d'une neutralité politique sur Twitter, qu'il estimait gangrené jusqu'ici par le wokisme et les idées d'extrême gauche. Si la proximité politique des employés de la tech avec le Parti démocrate est plutôt vraie, son postulat caricatural est largement contredit par la grande étude menée par le réseau en 2021 dans sept pays et sur des millions de tweets.

Celle-ci démontre en effet que l'algorithme favorise involontairement les contenus politiques de droite et les médias conservateurs dans tous les pays étudiés sauf l'Allemagne (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Espagne).

En s'affranchissant ouvertement de ces conclusions, le nouveau propriétaire de Twitter privilégie sa perception et fait d'une opinion un fait pour justifier un brutal changement de cap, quitte à mettre en danger la pérennité de son nouveau jouet.

Cette erreur volontaire d'analyse, que l'on pourrait aisément qualifier de manipulation, guide en grande partie la stratégie hasardeuse et partiale d'Elon Musk depuis maintenant quasiment deux mois. Elle explique aussi pourquoi toutes les mesures annoncées semblent être très largement favorables à la droite radicale.

Du rétablissement des comptes bannis dans la foulée d'un sondage en ligne à la volonté de réduire la modération à son strict minimum, en passant par la certification payante à 8 dollars par mois sans contrôle d'identité, et la suspension de comptes de journalistes couvrant son actualité, le «Chief Twit», comme il se surnomme, donne tous les outils aux mouvances extrémistes et/ou complotistes pour s'épanouir pleinement sur la plateforme et renforce la désinformation (déjà très présente par le passé).

Un dirigeant loin d'être impartial

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022

Le positionnement politique d'Elon Musk ne fait plus aucun doute depuis qu'il s'est prononcé en faveur de la candidature présidentielle du gouverneur républicain de Floride et ex-protégé de Donald Trump, Ron DeSantis. Un changement de camp pour celui qui affirme avoir toujours voté démocrate mais qui se dit déçu par l'ancrage trop à gauche de l'administration Biden et révulsé par le wokisme, mot-valise qu'il ne définit jamais.

Son attitude pourrait s'expliquer, au moins en partie, par le fait que la Maison-Blanche a snobé Tesla lors d'une cérémonie faisant la promotion des voitures électriques en août 2021, mais aussi par le fait qu'une de ses filles ne lui adresse plus la parole «à cause des “néo-marxistes” dans les universités».

Ce soutien et ces critiques ont de quoi interroger, alors qu'Elon Musk s'en prend quotidiennement à l'ancienne direction pour sa supposée partialité. En plus de mener une politique plutôt favorable à la sphère réactionnaire et soutenir un candidat ultraconservateur, le milliardaire semble se réjouir de tout ce qui pourrait impacter négativement le Parti démocrate.

Il a par exemple récemment salué le changement d'étiquette de la très controversée sénatrice d'Arizona Kyrsten Sinema, devenue indépendante après avoir été élue en 2018 avec le logo démocrate et sur des positions marquées à gauche, qu'elle a reniées ensuite pour satisfaire ses donateurs. Une décision «dans l'intérêt du peuple», selon lui.

Les «Twitter Files», un outil au service d'un narratif

Mais ce n'est pas tout. La saga des «Twitter Files», une opération dite de transparence visant à rendre publics les documents internes de l'ancienne direction au sujet de la modération, semble avoir aussi été pensée –en partie– pour déstabiliser les Démocrates. S'ils ne révèlent absolument rien qui puisse directement mettre ces derniers en difficulté, le feuilletonnage, la promotion et l'orientation de ces «dossiers Twitter», ainsi que les sous-entendus d'Elon Musk, en font des outils politiques mis à disposition de l'opposition pour corroborer le narratif d'une censure favorable à la gauche.

Quand on les étudie d'un peu plus près, ils montrent surtout les difficultés auxquelles ont été confrontées les équipes de modération lors de la campagne électorale pour la présidentielle de 2020, dans un contexte inédit fait de complotisme, de désinformation, de menaces et d'incitations à l'insurrection qui ont débouché sur l'attaque contre le Capitole. Si l'on peut légitiment s'interroger ou critiquer le processus décisionnel et l'architecture de modération du réseau post-Musk, le passage sous silence des événements ayant entraîné certaines censures, par les journalistes sélectionnés par le nouveau patron de Twitter pour publier cette série, interroge.

On notera aussi que les employés encore en place après la grande vague de licenciements sont désormais menacés de poursuites judiciaires s'ils livrent des informations à la presse sur la gestion d'Elon Musk. La transparence totale, oui, à condition qu'elle ne concerne pas l'actuelle direction.

Prises de position complotistes

Pour avoir un aperçu du rapport d'Elon Musk à l'information, la presse et la désinformation, il suffit de consulter régulièrement l'onglet «tweets et réponses» de son profil. Ainsi, on constate assez rapidement son aversion pour les grands quotidiens américains et les journalistes. À l'inverse, il apparaît très réceptif au narratif de nombreux influenceurs politiques très controversés et privilégie parfois les faits alternatifs.

L'exemple récent le plus marquant à ce sujet est la diffusion d'un article issu d'un blog ouvertement complotiste, le Santa Monica Observer, en réponse à un tweet d'Hillary Clinton sur l'agression du mari de l'élue démocrate Nancy Pelosi par un théoricien du complot à San Francisco.

Dans celui-ci, Paul Pelosi est décrit comme un alcoolique qui fait souvent appel à des hommes prostitués et qui se serait disputé avec l'un d'entre eux. Un contre-récit tout droit sorti de l'imaginaire de l'auteur, déjà connu pour sa propension à créer des fausses informations grotesques dignes du mouvement QAnon. Le relai de cet article, ayant entraîné des dizaines de milliers de partages, a largement contribué à l'effervescence complotiste autour de cette affaire.

«C'est de la folie que de laisser proliférer ainsi la désinformation.» Elon Musk en 2018

Déjà épinglé depuis plusieurs mois –voire années– pour son rapport problématique aux faits, Elon Musk accélère sa mutation confusionniste depuis qu'il a pris les rênes de sa nouvelle entreprise. Sa dernière cible n'est autre que le docteur Anthony Fauci, ancien directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses et conseiller sanitaire des présidents Trump et Biden.

Détesté par la complosphère et l'extrême droite depuis le début de la pandémie, Fauci est régulièrement menacé de mort et vit sous protection policière. En partageant à ses 120 millions d'abonnés des photomontages douteux, en laissant entendre par le biais d'un tweet qu'il mérite d'être traîné devant les tribunaux et en reprenant des éléments de langage extrémistes, le Chief Twitt excite un peu plus la frange la plus radicale de la droite américaine. Surtout, il lui donne le feu vert pour continuer sa campagne de harcèlement.

Cette méthode a aussi été employée contre l'ancien directeur de la sécurité de Twitter, Yoel Roth, qui a dû déménager après qu'Elon Musk a laissé entendre qu'il avait plaidé pour la sexualisation des enfants dans sa thèse universitaire, ce qui est faux.

Pour conclure, rappelons qu'en 2018, le personnage principal de cet article se disait en faveur de la régulation des réseaux sociaux pour lutter contre la désinformation: «Normalement, je ne suis pas un défenseur de la réglementation et de la supervision, mais c'est un cas où il y a un très grave danger pour le public. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui affecte le bien public, il faut qu'il y ait une certaine forme de surveillance publique. C'est de la folie que de laisser proliférer ainsi la désinformation.»

Alors qu'on dit du vin qu'il s'améliore avec l'âge, difficile d'en dire autant d'Elon Musk. Depuis qu'il a sorti le carnet de chèques pour acquérir Twitter, la plateforme devient peu à peu le nouvel eldorado du conservatisme extrémiste américain, dont l'appétence pour la désinformation et les discours de haine n'est plus à prouver.