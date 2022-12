Est-ce qu'avoir mal à la tête, c'est avoir mal au cerveau?

Temps de lecture: 2 min

Les scientifiques et les médecins définissent le «mal de tête» comme une situation dans laquelle notre tête nous fait ressentir une douleur. Voilà la réponse très simple. Si on regarde un peu plus en profondeur, les choses deviennent plus intéressantes: qu'est-ce que la douleur? Et surtout, pourquoi notre tête en est-elle victime?

La douleur est le moyen qu'a le cerveau de nous dire que certaines choses nous font du mal, ou ne sont pas bonnes pour notre corps. Par exemple, une plaque de cuisson encore chaude ou une porte claquée peuvent endommager notre peau ou nos muscles. Si on se brûle le doigt, des informations sur les dommages subis sont envoyées à notre cerveau. C'est à ce moment-là que l'on va ressentir de la douleur.

Bien sûr, la sensation peut être extrêmement désagréable, mais elle est très utile: c'est la façon qu'a notre cerveau pour nous convaincre de ne plus faire des choses qui peuvent nous blesser. On se brûlera une fois par accident, mais pas deux.

Le cerveau ne peut pas avoir mal

Le cerveau en lui-même n'est pas en mesure de ressentir des dégâts comme peuvent le faire nos doigts. Nous savons même qu'il est possible de piquer, voire même couper notre cerveau, sans que l'on ne ressente aucune douleur.

En effet, il est tout à fait possible de réaliser une opération de chirurgie cérébrale alors que le patient est éveillé. C'est même la manière la plus sûre de procéder, car le chirurgien peut vérifier, au fur et à mesure de son intervention que tout va bien. Il peut par exemple parler avec son patient.

Mais alors, si le cerveau ne peut pas ressentir la douleur, pourquoi pouvons-nous avoir mal à la tête? Parce que dans notre tête, il n'y a pas que le cerveau, il y a également des muscles, des tissus, des veines, des artères et toutes ces parties peuvent ressentir la douleur.

Une chose à faire: s'allonger

au calme, au frais, dans le noir

Ces éléments qui entourent notre cerveau peuvent ressentir certaines choses comme une irritation, une inflammation ou une déshydratation. Dans ces cas-là, ils vont faire remonter ces informations au cerveau (comme dans l'exemple du doigt posé sur une plaque chaude), et ce dernier va interpréter cette information comme une douleur à l'intérieur de notre tête: on va donc ressentir un mal de tête.

Ces irritations, inflammations ou déshydratations peuvent se produire lorsque l'on se cogne la tête, quand on tombe malade ou quand on s'expose au soleil trop longtemps sans boire suffisamment. Lorsque l'on ressent de légers maux de tête, la meilleure chose à faire est de s'allonger dans un endroit calme, frais et obscur. Si la douleur ne passe pas, il ne faut alors pas hésiter à aller voir son médecin.

Si toi aussi tu as une question, demande à tes parents d'envoyer un mail à: [email protected]. Nous trouverons un·e scientifique pour te répondre.



Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.