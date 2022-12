Chez les chats et les chiens, le don du sang aussi sauve des vies

Temps de lecture: 5 min

Il n'y a pas que les humains qui ont besoin de sang pour survivre. Aucun rapport avec les vampires ou les moustiques: il s'agit de nos bien-aimés colocataires chats et chiens. Certaines urgences vitales les concernant nécessitent de recourir à la transfusion sanguine. Cette procédure est encore peu connue du grand public et gagnerait à l'être davantage afin de sauver plus de vies, en particulier le don de sang de chats et de chiens afin de fournir les banques vétérinaires de sang.

Sylvain Balteau, vétérinaire et auteur du blog Boules de fourrure, soigne au quotidien des animaux domestiques et de ferme. Dans un article très technique et précis, il raconte le sauvetage de Bilette, «une jeune épagneule aux yeux fondants» de 15 mois. Elle a déjà subi une transfusion sanguine deux mois auparavant pour la sauver de la piroplasmose, une maladie grave transmise par les tiques aux chiens causant entre autres une anémie, de la fièvre et des complications urinaires.

Après un week-end sous haute surveillance et des soins intensifs, Bilette doit absolument recevoir du sang neuf afin d'enrayer l'anémie qui la terrasse. Il faut donc lui chercher une fois de plus un donneur compatible, au moyen de critères spécifiques (pas de chienne gestante, croiser les doigts pour tomber sur le bon groupe sanguin sans typage préalable).

C'est un défi pour Sylvain Balteau: «Nous réalisons au plus une dizaine de transfusions par an, et j'en ai trois en une semaine.» Il réussit à joindre un éleveur de rottweilers qui avait auparavant proposé ses chiens comme donneurs. Le héros du jour est Turbine, «un mâle magnifique de 6 ans» issu de cet élevage. Durant les dix minutes requises, il laisse son sang être prélevé avec tout le calme nécessaire. Trois jours plus tard, Bilette est enfin sortie d'affaire et retrouve son maître.

Démocratisation

D'autres établissements vétérinaires pratiquent des transfusions sanguines sur des chiens et des chats et travaillent à faciliter cette pratique. C'est le cas de Sylvain Ranson, vétérinaire de garde et cofondateur du service d'urgence à domicile de Marseille. Cette ville est une des premières de France à être dotée d'une banque de sang animal, située au centre hospitalier vétérinaire Massilia, ainsi que d'une base de données de donneurs à contacter à tout moment.

Il existe d'autres banques de sang animal à travers le pays, comme celles des écoles vétérinaires de Nantes et de Maisons-Alfort, et la clinique Alliance à Bordeaux. Durant un échange par téléphone, Sylvain Ranson précise qu'elles sont difficiles à comptabiliser: «À partir de combien de poches de sang au réfrigérateur est-on considéré comme telle? Là est la question.» D'autant plus que le sang collecté ne peut pas être conservé au-delà de trente jours, ce qui implique de ne pas trop solliciter d'animaux donneurs et davantage de réagir d'une urgence à l'autre.

Le plasma, extrait du sang, peut quant à lui se conserver cinq ans, mais la procédure est rare car car coûteuse pour l'établissement. La transfusion sanguine reste un acte peu commun du fait de sa complexité, mais indispensable pour secourir des animaux gravement blessés ou présentant un gros déficit de globules rouges.

Du sang de chien pour le chat

«Il y a un risque de fatiguer le donneur si on lui demande de revenir trop souvent, même s'il y a au départ une bonne volonté de la part des propriétaires d'animaux.» Sylvain Ranson et son équipe travaillent à centraliser dans toute la France l'ensemble des propriétaires d'animaux donneurs de sang dans le cadre du 3115, le numéro national d'urgence vétérinaire. Sinon, chaque vétérinaire procède selon ses possibilités, comme Sylvain Balteau.

Certains partagent leurs méthodes dans ce fil Twitter (la plupart sollicitent leurs propres animaux ou ceux de leur entourage). Ce réseau social sert aussi à recruter un donneur pour son animal malade, comme Ophélie, une proche de Coca le chat, confrontée à la pénurie de stock de sang du fait du confinement sanitaire au printemps 2020. Pour sauver le félin noir et blanc il faut un chien de plus de 20 kilos dans le secteur. Oui, un chien. Vous avez bien lu.

Sans transition, une question.

Est-ce que certains d’entre vous ont déjà eu des chiens ou des chats qui ont reçu des transfusions sanguines ? Si oui, est-ce que votre véto vous a dit d’où venait ce sang ? Et si par chance vous êtes véto, savez-vous d’où vient ce sang ? — Cécile B (@cecile__b) June 18, 2022

Transfuser un chat avec du sang de chien semble insolite et suscite l'intérêt de la presse, comme l'histoire d'Izia le chat Abyssin sauvé par sa voisine Isis le Jack Russell rapportée par Ouest-France. C'est ce qu'on appelle une xénotransfusion. La clinique vétérinaire locale n'a pas eu d'autre choix, faute de banque de sang.

Il est plus difficile de prélever du sang d'un chat que d'un chien, les chats étant plus sensibles au stress. Ils ne peuvent donner que peu de sang du fait de leur gabarit moyen, alors qu'il est bien plus aisé de trouver un chien en bonne santé et assez grand pour donner un volume de sang plus conséquent.

Le collectif des urgences vétérinaires travaille à mettre en ligne un espace national dédié au don du sang.

De plus, entre chats la moindre erreur dans le choix du donneur peut entraîner la mort du receveur, ce qui n'arrive pas lors d'une transfusion de sang de chien à un chat. La seule restriction: un chat ne peut recevoir une xénotransfusion qu'une seule fois dans sa vie.

Sylvain Ranson compare ça à «de la médecine de guerre», où chaque minute compte. Il a également recours depuis un an et demi à l'auto-transfusion. «Quand la rate saigne dans le ventre à cause d'un accident ou d'une tumeur, nous récupérons le sang pour le réinjecter immédiatement par voie intraveineuse. L'animal étant à la fois donneur et receveur, il n'y a aucun risque de réaction pouvant lui être fatale.»

Donner c'est donner

Le don de sang chez les chats et les chiens mérite d'être plus connu, et votre compagnon peut, sous certaines conditions, sauver la vie d'un congénère en souffrance. Il est toutefois un peu plus complexe à mettre en place que le don de sang humain. Comme le résume Sylvain Ranson: «On ne peut pas demander aux animaux de faire la queue devant un camion sillonnant les villes! Il faut aussi faire un petit bilan de l'état général de santé de l'animal, et le tranquilliser, d'autant plus que le prélèvement se fait au niveau de la jugulaire, là où le débit sanguin est plus important.»

Ceci étant, l'opération ne relève pas non plus de l'impossible, surtout si votre chien est d'un caractère sociable ou que votre chat n'est pas trop susceptible. Le collectif des urgences vétérinaires travaille à mettre en ligne un espace national dédié au don du sang. En attendant, vous pouvez en discuter avec votre vétérinaire, et négocier l'accord de votre animal avec la promesse d'un bon repas après son geste de solidarité.