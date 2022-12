L'équipe de France, pas assez blanche? L'Argentine a un problème avec ses racines africaines

Temps de lecture: 5 min

À Buenos Aires (Argentine).

Noir et Français à la fois. Voilà l'aberration que croient pouvoir dénoncer nombre d'Argentins mal inspirés, à la veille de la finale de la Coupe du monde de football. Tantôt dans un esprit tiers-mondiste, contre l'héritage colonial français; tantôt (le plus souvent) par pure ignorance, selon laquelle chaque nationalité correspond à une couleur de peau.

À Buenos Aires, nombreux sont les observateurs et supporters du ballon rond à pointer du doigt les origines africaines d'une partie de l'équipe nationale française. Comme pour délégitimer par avance un potentiel concurrent au titre, le commentateur sportif star Juan Pablo Varsky avait ainsi dressé, au début de la compétition, la liste des joueurs d'«ascendance africaine en France» sur son compte Twitter. Et de préciser: «Ils auraient pu jouer pour ces pays-là.»

#Qatar2022

Ascendencia africana en Francia🇫🇷 (podrían haber jugado p/esos países)

Guinea Bissau🇬🇼-Upamecano

Mali🇲🇱-Konaté-Dembélé-Fofana

Camerún🇨🇲-Tchouameni-Mbappé-Saliba

Senegal🇸🇳-Dembélé

Benín🇧🇯-Koundé

RD Congo🇨🇩-Disasi-Mandanda-Camavinga-K. Muani

Marruecos🇲🇦-Guendouzi

LOCURA! pic.twitter.com/GcFUchzlP5 — VarskySports (@VarskySports) November 22, 2022

Réduire les enfants de l'immigration à des mercenaires n'ayant rien à voir avec la France: voilà la porte ouverte vers le racisme qui est régulièrement enfoncée, sur les rives du Rio de la Plata. Discréditer sa nationalité à un enfant d'immigré est un comble, d'autant plus dans un pays de brassages multiples. Et, disons-le, d'autant plus quand on porte soi-même un nom de famille qui n'a certainement pas éclos au beau milieu des plaines verdoyantes des pampas. Avec les immigrants, ce serait un peu comme avec les chasseurs des Inconnus: il y en a des bons, il y en a des mauvais.

Au début de la compétition, un groupe de jeunes supporters argentins présents au Qatar avait déjà créé la polémique. Sur la même base théorique que Varsky et dans le langage débridé des chants de stade, ces supporters associaient les joueurs français à l'Angola, au Nigeria et la star Mbappé au Cameroun, dont sa famille est originaire. Des propos racistes doublés d'insultes homophobes, retransmis en direct à la télévision argentine, sur la chaîne payante TyC Sports.

Invisibilisation des racines africaines

Utiliser ces propos pour monter une critique systémique contre l'Argentine serait ne pas faire justice à un pays généralement accueillant et chaleureux. Mais la chaîne de télé en question, en ne demandant jamais pardon pour ce dérapage, nous donne l'indice que quelque chose ne tourne pas rond. L'Argentine a un problème avec la couleur. Avec ses couleurs.

«Le pays a historiquement nié ses racines africaines et invisibilisé les populations noires immigrées. Cette tendance à l'invisibilisation touche aussi les joueurs de l'équipe nationale, qui affichent en réalité des teints de peau plus foncés», analyse Gisele Kleidermacher, sociologue au Conicet (le CNRS argentin), spécialisée dans l'étude des migrations sénégalaises dans le pays sud-américain. Une immigration d'ampleur réduite, mais dont la visibilité a contribué à éveiller le débat sur l'afro-argentinité.

Le mythe de la nation blanche a accompagné la construction du pays, dont les représentants descendraient des bateaux, selon la formule prêtée au poète mexicain Octavio Paz. Cette construction identitaire s'est renforcée dans la deuxième partie du XIXe siècle, puis dans la foulée du centenaire de la nation, en 1910. Selon le livre Facundo, de l'écrivain-président Sarmiento, la civilisation est du côté des populations blanches, catholiques, d'origine européenne et la barbarie appartient aux populations indigènes.

Bateaux négriers

Beaucoup d'Argentins descendent des bateaux. C'est un fait. Sauf que parmi ces bateaux débarqués à Buenos Aires, il y a ceux remplis de migrants italiens, espagnols, etc., en quête d'un futur meilleur pour leurs enfants. Mais il y avait aussi les bateaux négriers.

C'est ce que nous explique Norberto Pablo Cirio, antropologue et ethno-musicologue, dont les recherches se concentrent autour des racines afro-argentines depuis une trentaine d'années: «Les bateaux négriers ont débarqué ici entre les années 1530 et jusqu'à 1861, année de l'abolition de l'esclavage. Des études parlent d'environ 200.000 personnes esclavisées qui auraient débarqué entre le milieu du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle. En réalité, il est très difficile d'établir des estimations car les sources manquent ou ne sont pas fiables.»

Contrairement aux Européens, les Africains ne viennent pas en Argentine. Ils sont amenés contre leur gré, «esclavisés», selon les propos du chercheur. «Ensuite, ils se sont retrouvés coincés ici au moment des révolutions qui mènent aux indépendances nationales, poursuit Cirio. À l'exception d'Haïti, les révolutions d'Amérique latine et des Caraïbes sont des révolutions bourgeoises centrées autour de la figure du Créole [criollo, en espagnol] dans sa version hispanisée, au détriment des peuples originaires et des afrodescendants.»

Pourtant, les Argentins doivent notamment leur indépendance à leurs compatriotes d'origine africaine. C'est d'ailleurs dans les batailles les plus létales que disparaît une grande partie de cette population. Quelques décennies plus tard, la Conquête du Désert, cette campagne militaire qui consista en l'éradication des populations indigènes du sud du pays, entraîna de nombreuses pertes chez les Afro-Argentins.

Un début de débat sur les origines africaines

En Europe, la question revient à toutes les Coupes du monde. Pourquoi n'y a-t-il jamais de Noirs dans la sélection argentine de football? Pourquoi tant de diversité visible chez le voisin brésilien, par exemple, face à ces faciès supposément plus familiers du côté argentin? En cherchant bien, on trouve des joueurs noirs argentins. Pour ne citer que les exemples les plus emblématiques: le gardien remplaçant de l'équipe victorieuse de 1978, Héctor Rodolfo Baley; Alejandro de Los Santos, attaquant apparu avec la sélection nationale dans les années 1920; Oscar Félix Nogueira; Ernesto Picot.

Par ailleurs, la discrimination par la couleur de peau ne vaut pas comme analyse. «Les métissages ont bien souvent eu raison de la couleur. On parle de dix générations ou plus de distance, souligne Cirio. Mais les origines africaines se trouvent parfois là où on ne les attend pas!»

«Le pays a nié ses racines africaines [...]. Cette tendance à l'invisibilisation touche aussi les joueurs de l'équipe nationale, qui affichent en réalité des teints de peau plus foncés.» Gisele Kleidermacher, sociologue au Conicet

Diego Armando Maradona lui-même aurait des origines africaines. Selon le chercheur en génétique Guillermo Collado Macdur , la plus grande idole du foot argentin serait le descendant direct de Luiz Maradona, un esclave de la province de San Juan ayant obtenu sa liberté après sa participation aux guerres d'indépendance au sein de l'Armée du Nord.

De même, les origines africaines du tango sont passées sous silence, les Argentins préférant mettre en avant le rôle des immigrés européens dans le développement de cet art national. «Il faut pourtant rappeler que le mot tango apparaît pour la première fois en 1802, sur un ticket de vente dans un établissement de Noirs, dans le quartiers des tambours de Buenos Aires, aujourd'hui Montserrat», précise l'ethno-musicologue Cirio.

Si le mythe de la nation blanche perdure, le débat sur les origines africaines commence à faire son chemin. Le dernier recensement national, qui vient d'avoir lieu, a proposé à la population l'option de s'autodéfinir comme afro-descendant. «C'est une vraie avancée, d'autant que la question a été préparée conjointement avec les collectifs d'afro-descendants, selon Kleidermacher. D'autres signaux positifs sont donnés: l'établissement de la fête nationale des afro-descendants, le 8 novembre; ou encore la possible apparition sur les billets de banque de María Remedios del Valle, capitaine de l'armée indépendantiste, d'origine africaine.»

Les résultats du recensement contribueront peut-être à alimenter le débat sur les racines diverses des Argentins. D'ici là, les supporters de l'Albiceleste feraient mieux de chercher l'Afrique dans leur propre arbre généalogique, plutôt que d'aller fouiller dans les origines des joueurs adverses.