Antonio Inoki, le catcheur japonais qui a combattu Mohamed Ali et négocié avec Saddam Hussein

26 juin 1976, Tokyo. C'était censé être le «combat du siècle» entre deux immenses stars. Le Nippon Budōkan, mythique salle au cœur de la capitale japonaise, est complet. D'un côté, Mohamed Ali –sans doute le plus grand boxeur de l'histoire–, 33 ans et roi incontesté des poids lourds. De l'autre, Antonio Inoki, colosse japonais de 1,90m, véritable star du puroresu (catch japonais).

Du second, le grand public occidental ne se rappelle que sa pathétique performance face au boxeur: le Japonais a passé la quasi-totalité des quinze rounds de trois minutes sur le dos, essayant de faucher les jambes de son adversaire. Mohamed Ali n'aura lancé que six coups de poing pendant ces quarante-cinq minutes. Ce qui devait être le premier combat de MMA entre deux légendes de leur sport respectif s'est transformé en vaste blague. On s'en souvient encore aujourd'hui comme du «combat le plus ennuyeux de l'histoire».

Des règles qui transforment

le combat en véritable farce

En réalité, plusieurs conditions avaient été imposées à Antonio Inoki pour cette confrontation qui devait, à la base, être scénarisée et chorégraphiée comme un combat de catch. Selon Jim Murphy, un journaliste qui a couvert l'événement, Mohamed Ali devait ainsi porter un coup accidentel à l'arbitre et s'arrêter pour l'aider à se relever. Antonio Inoki aurait dès lors profité de ce moment de distraction pour l'envoyer au tapis. Cette victoire du catcheur nippon aurait contenté le public japonais, tout en sauvant la face de la star de la boxe.

«Ali peut saisir ou frapper

son adversaire; Inoki n'est pas autorisé à plonger dans les jambes d'Ali

ou à le plaquer, ce qui équivaut

à interdire à Ali de jabber.» Donn Draeger, pratiquant américain d'arts martiaux

Mais lorsque l'Américain a pris connaissance du scénario, il a refusé d'y participer. D'un spectacle monté de toutes pièces, le show s'est donc transformé en véritable combat, dont les règles avantageaient particulièrement Mohamed Ali. Antonio Inoki se voyait en effet privé de ses meilleures atouts: interdiction de projeter son adversaire, de le mettre à terre ou de lui donner des coups de pied, «à moins d'avoir un genou au sol».

Dans une correspondance citée par le Guardian, Donn Draeger, célèbre pratiquant américain d'arts martiaux qui a assisté à l'événement, écrit: «Les règles ont été tellement modifiées que ce n'est plus un match opposant la boxe au catch. À moins d'un changement, il n'y aurait aucun moyen de chorégraphier le combat et de le rendre convaincant. Ali peut saisir ou frapper son adversaire; Inoki n'est pas autorisé à plonger dans les jambes d'Ali ou à le plaquer. Cette dernière restriction équivaut à interdire à Ali de jabber [envoyer un direct du bras avant, ndlr]. Quelle farce!»

Ces règles sont restées cachées au public avant le combat. Après son aventure au Nippon Budōkan, Mohamed Ali a dû faire un passage à l'hôpital et rester au repos pendant plusieurs semaines: les coups de pieds aux jambes répétés d'Antonio Inoki, seule véritable arme dont il disposait, avaient endommagé les jambes du boxeur.

Une infection s'y était développée, accompagnée et deux caillots sanguins. D'après le Guardian, un membre de l'équipe de Mohamed Ali considère que le boxeur ne s'est jamais remis de ces blessures, qui auraient sérieusement affecté sa mobilité en fin de carrière. Malgré le fiasco de cet affrontement (qui a quand même rapporté 6 millions de dollars à Mohamed Ali), les deux hommes sont devenus bons amis.

Un mentor pour prendre son envol

Mais Antonio Inoki n'est pas seulement le catcheur de 100 kilos en culotte courte qui a fait trébucher Mohamed Ali et s'est assis sur son visage devant 14.000 personnes. De son vrai nom Kanji Inoki, il est né en 1943 à Yokohama (préfecture de Kanagawa). Son père meurt tôt. La vie est dure au Japon après la Seconde Guerre mondiale. L'adolescent et sa famille s'exilent donc au Brésil lorsqu'il a 14 ans. Là-bas, lorsqu'il ne va pas en cours, il travaille dans une plantation de café. Ce jusqu'à ce que, remarqué pour son athlétisme par le lutteur de sumo Rikidōzan, futur fondateur du puroresu, il retourne au Japon où sa carrière de catcheur décolle grâce aux conseils de son mentor.

Pour son premier combat, il délaisse son prénom Kanji pour celui d'Antonio, en hommage au catcheur italien Antonino Rocca. Il connaît les meilleurs moments de sa carrière de catcheur dans les années 1960, et, en 1972, fonde sa propre fédération: la New Japan Pro-Wrestling –qui est aujourd'hui la plus importante d'Asie.

«C'était un visionnaire. Sa philosophie, c'était le fighting spirit. Pour lui, un catcheur c'était pas un acteur, pas un comique, c'était un vrai combattant», se souvient Heddi Karaoui, catcheur qui a participé à plusieurs shows sous la houlette d'Antonio Inoki. «Il avait développé une sorte de catch que l'on appelle “strong style” et qu'on peut considérer comme l'ancêtre du MMA.»

Au Japon, l'homme devient une icône, au point que des dizaines de personnes font la queue devant lui, chaque jour de l'An, pour qu'il les gratifie de sa Inoki's slap, une énorme gifle censée transmettre son fighting spirit. «[La gifle] faisait mal!», se rappelle le pratiquant de MMA Bas Rutten dans la préface du livre Ali VS Inoki, de Josh Gross.

«La diplomatie par le sport»

En 1989, Antonio Inoki se fait élire au Sénat japonais après avoir fondé son propre parti politique, Sport et paix. Il prône «la diplomatie par le sport», slogan politique qu'il illustre à plusieurs reprises. Le 3 décembre 1990, il organise ainsi un gala de catch en Irak, le New Japan Pro-Wrestling Final Battle 90, auquel sont invités Saddam Hussein, sa famille et son gouvernement. En pleine guerre du Golfe, beaucoup de touristes étrangers étaient pris en otage en Irak et enfermés dans des infrastructures militaires clés. C'était notamment le cas de cent-quarante-et-un Japonais.

Antonio Inoki est l'un des seuls représentants nippons à tenter de dialoguer avec l'administration irakienne. Il se rend plusieurs fois dans le pays, rencontre Saddam Hussein, et se convertit à l'islam, se rebaptisant Muhammad Hussein. Les efforts constants du sénateur permettent au Japon d'envoyer une délégation de diplomates parlementer avec Saddam Hussein et son gouvernement. Ils obtiennent la libération de cent otages. C'est donc dans le but de rapatrier les quarante-et-un derniers qu'Antonio Inoki organise ce festival de la paix à Bagdad, embarquant avec lui une ribambelle de catcheurs et plusieurs familles d'otages japonais.

Pari gagnant: le lendemain, Saddam Hussein rédige un décret autorisant les otages à quitter le pays. «Quand j'étais au dojo d'Inoki à Los Angeles, il y avait une photo de lui avec Saddam Hussein. Il lui avait même offert un sabre en or!», se souvient le lutteur Heddi Karaoui. «L'histoire de la libération des otages, c'est une anecdote qui m'a surpris et qui continue de surprendre les gens. La plupart n'y croient pas.»

Une vision socialiste du catch

et des shows en Corée du Nord

À en croire Heddi Karaoui, Antonio Inoki aurait même fait l'acquisition d'une île proche de Cuba. «Il s'entendait très bien avec Fidel Castro. Il a même failli organiser le premier show de catch à Cuba en 2016, mais ça n'a jamais pu aboutir à cause d'un problème avec les responsables cubains.»

C'est justement cette volonté d'ouvrir l'accès au catch dans des pays moins fortunés qui contribuait au succès d'Antonio Inoki. «Il avait une vision du catch plus socialiste, vraiment axée sur le sport, contrairement aux Américains et à la WWE [la World Wrestling Entertainment, ndlr], qui étaient très capitalistes. Inoki n'avait aucun problème à aller organiser des shows dans des pays plus petits.»

«Inoki n'avait aucun problème à aller organiser des shows dans des pays plus petits.» | Uri Tours via Wikimedia Commons

Antonio Inoki a par exemple emmené le catcheur se produire en Corée du Nord en 2014. Le businessman entretenait des liens étroits avec la dictature dans laquelle était né son mentor Rikidōzan. Il voulait ouvrir les relations entre Tokyo et Pyongyang en organisant des galas de catch, et invitait le Premier ministre japonais à venir visiter le pays.

«Il y a eu deux shows. Le premier jour, on aurait dit des robots lorsqu'ils applaudissaient, rembobine Heddi Karaoui. Et puis, le deuxième jour, ils ont commencé à être plus expressifs, à montrer plus d'émotions. Tout le monde était triste qu'on parte, il y a eu beaucoup de câlins. C'est là qu'on voit l'importance du sport: ça forme des amitiés sincères, même entre citoyens de pays supposés ennemis.»

Ces dernières années, Antonio Inoki souffrait d'une maladie rare. Il publiait des vidéos où il documentait ses allers et venues à l'hôpital sur sa chaîne YouTube, Antonio Inoki's Last Fighting Spirit. La légende japonaise est finalement décédée le 1er octobre dernier, à 79 ans.