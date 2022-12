Comment l'esprit de Noël a envahi YouTube (et son modèle économique)

Temps de lecture: 8 min

La plateforme de vidéos en ligne n'a jamais aussi bien porté son habillage rouge. Depuis le 1er décembre (et même parfois un peu avant), les contenus de Noël essaiment sur YouTube, à grand renfort de sapins enguirlandés, de bonnets rouges à pompon ou de feux de cheminée.

Parmi les vidéos les plus populaires, les fameux «vlogmas» font fureur depuis quelques années maintenant. Ce mot-valise, contraction des mots «vlog» et «Christmas», désigne les vidéos de Noël mises en ligne quotidiennement jusqu'au 24 décembre, à l'instar d'un calendrier de l'Avent numérique.

Fidéliser la communauté... et l'algorithme

«C'est un rendez-vous pour les abonnés: je sais que les fêtes peuvent être mal vécues par certains (conflits familiaux, stress...), ça permet de les accompagner pendant cette période! J'espère que mon contenu leur permet de s'évader, de penser à autre chose, de rire, aussi», expose Mariel, de la chaîne lilfestyle Le Blog de Néroli, qui s'est lancée dans l'aventure pour la deuxième année consécutive.

Elle poursuit: «Étant infirmière de formation, je connais la difficulté de se lever tôt, tous les jours. Je poste donc mes vlogs à 6h, pour accompagner les plus matinaux! C'est une manière de créer une routine tout le mois. J'ai déjà des commentaires du genre “tu vas nous manquer en janvier” alors que les vlogs viennent de démarrer, c'est adorable!»

Ce manque, c'est justement l'effet recherché, analyse le psychologue Michael Stora, spécialiste du numérique: «L'idée d'un rendez-vous quotidien a pour vocation de fidéliser, de créer à chaque fois un nouveau contenu qui va provoquer une adhésion. Jouer sur le manque et le désir, c'est la même chose que pour un bébé qui attend tous les jours le biberon. C'est d'autant plus addictif que c'est une période où les gens rentrent plus tôt chez eux, ne vont pas forcément fréquenter autant les terrasses, etc.»

La YouTubeuse de 34 ans, qui vit désormais à 100% de son activité en ligne, s'est organisée tôt, dès le mois de novembre, pour être capable de suivre le rythme de publication quotidien et ménager sa vie de famille. Car le mois de décembre est l'un des plus chargés pour les créateurs et les créatrices de la plateforme.

Rythme effréné, contenus inventifs mais aussi… deniers décuplés. «C'est vrai que les vidéos marchent particulièrement bien à cette saison, admet Mariel, dont la chaîne pointe à 67.000 abonnés. Ça s'explique d'abord par le mystérieux algorithme YouTube: personne ne sait exactement comment il fonctionne, mais plus on poste des vidéos et plus YouTube apprécie, les met en avant et les suggère dans le fil d'actualité. Et puis à cette période, le CPM est nettement plus élevé!»

Le CPM? Il s'agit du coût pour mille impressions, c'est-à-dire le prix facturé à un annonceur pour afficher sa publicité 1.000 fois sur la plateforme ou lorsque 1.000 personnes ont cliqué sur la vidéo dans laquelle l'annonce est diffusée. Ce prix payé par l'annonceur pour un espace publicitaire sur YouTube augmente à cette saison, où les marques sont très demandeuses, et les vidéastes perçoivent un pourcentage de ce CPM. Ainsi, plus ils publient du contenu au moment des fêtes, plus leurs revenus augmentent. Dans ces conditions, un calendrier de l'Avent numérique prend tout son sens.

Un vrai Noël de téléfilm

Si les influenceurs et influenceuses rivalisent d'ingéniosité, de décors floqués aux couleurs des fêtes et de diffusion régulière pour divertir leur audience, c'est aussi qu'ils ont bien compris l'intérêt de Noël dans leur business. Même les chaînes YouTube spécialisées dans le sport s'y mettent, en proposant à leurs abonnés des programmes spécialement pensés pour la saison.

Ainsi, Karoline.Ro présente son «Christmas workout challenge» à la lueur de sa cheminée, en pull de ski et avec des cadeaux dans les mains en guise d'haltères. «L'idée est simple: te proposer un calendrier de l'Avent comme tu n'en as jamais eu! Tous les jours, un nouveau défi te sera proposé», promet la YouTubeuse. L'influenceuse Sissy Mua, quant à elle, a créé pour ses contenus de décembre une introduction filmée dans un marché de Noël, juste avant d'effectuer ses séances de sport coiffée de faux bois de rennes, dans un décor festif enluminé.

Ces vidéos scénarisées, à l'esthétique de Noël bien rodée, sont aussi le fruit d'une stratégie commerciale de saison parfaitement maîtrisée, rappelle Ahlem Abidi-Barthe, docteure en sciences de gestion spécialisée en marketing numérique. «On voit partout des sapins, des décorations, des illuminations… C'est une période émotionnellement intense. Elle est très propice au storytelling: avec l'esprit de Noël, on peut raconter une histoire positive, colorée, festive. C'est une période magique pendant laquelle les consommateurs veulent rêver et se faire plaisir», assure-t-elle.

Une période clé pour les partenariats avec les marques

Ce storytelling féérique peut notamment servir aux YouTubers pour mettre en avant leurs propres produits: par exemple, Karoline.Ro appâte sa communauté via son défi de Noël en proposant dix jours gratuits sur son application fitness et en pariant que certains s'abonneront pour de bon sur le long terme.

Mais ce sont aussi les partenariats, opérations de sponsoring et autres campagnes commerciales avec les marques qui génèrent une partie importante des revenus. «Noël représente 20% du chiffre d'affaires des marques sur l'année. Le budget des Français s'élève à 568 euros en moyenne à cette période: ça englobe les cadeaux, les décorations, le repas, etc. C'est une somme importante», décrypte Ahlem Abidi-Barthe.

«Les annonceurs sont très friands de la période. Pendant les fêtes, c'est assez énorme, je reçois une vingtaine de propositions de marques par semaine!» Mariel, de la chaîne lilfestyle Le Blog de Néroli

En cette période cruciale pour le chiffre d'affaires, «l'influence semble être un moyen très efficace pour se faire connaître, ajoute-t-elle. C'est une manière d'approcher le consommateur d'une façon plus ciblée que des publicités classiques: les influenceurs ont des communautés qui sont très engagées, qui les suivent, qui leur donnent du crédit. C'est une vraie tendance, dans l'air du temps.»

Pour les YouTubers, les propositions de collaborations affluent, confirme Mariel: «Les annonceurs sont très friands de la période. Pendant les fêtes, c'est assez énorme, je reçois peut-être une vingtaine de propositions de marques par semaine! Mais je n'accepte pas tout. Sur le mois de décembre, je dois avoir cinq partenariats maximum. C'est légèrement plus que la moyenne de l'année, mais ça reste raisonnable pour moi.»

Retour sur investissement et image de marque

L'agence de marketing Golden Influence gère les partenariats de vingt-cinq influenceurs et influenceuses, du luxe à la grande distribution. Elle confirme que les opérations sponsorisées s'intensifient en fin d'année, de 20% à 30% en plus environ.

Sa cofondatrice, Coliane Geyer, distingue deux stratégies principales des marques à Noël. «Il y a celles qui ont vraiment une vision ROIste, c'est-à-dire qu'elles attendent un retour sur investissement. Il y aura donc dans les vidéos sponsorisées des codes promo, des liens d'affiliation, etc., détaille-t-elle. Et puis il y en a d'autres, souvent de grosses marques, qui sont plus orientées sur du branding, un travail de l'image. Par exemple, elles vont organiser des événements pour Noël, cocréer des collections, des produits ou des pop-up stores éphémères avec les influenceurs. Elles mettent plus en avant l'expérience que le produit. En résumé, certaines sont plus dans un objectif de rentabilité quand les autres cherchent à affirmer leur marque et renforcer leur image.»

Pour les enseignes, ce nouveau marché de la publicité rendu possible par les influenceurs et influenceuses est une aubaine: les dizaines de milliers de fans ayant cliqué sur la vidéo sponsorisée peuvent se transformer en clients potentiels. Cependant, l'agence Golden Influence ne note pas de réciprocité et réfute que Noël soit un moment particulièrement bénéfique aux créateurs et créatrices de contenus. «Les fêtes sont une période incontournable pour les marques mais pas pour l'influence. Avec les différentes plateformes, l'influence s'est démocratisée et les campagnes réalisées avec les marques s'étalent désormais sur toute l'année, sur le long terme.»

Du côté des YouTubers, on préfère insister sur l'aspect divertissant des vidéos postées à cette période, comme un cadeau fait aux abonnés, et sur le travail fourni à cette époque de l'année. «Zéro procrastination pendant tout le mois de décembre!», affirme Mariel, de la chaîne Le Blog de Néroli. «Filmer, monter et publier vingt-quatre vidéos pendant un mois, cela demande beaucoup de travail, acquiesçait la YouTubeuse Jenesuispasjolie dans un article du Monde publié en 2019. Si l'objectif c'est l'argent, ça ne vaut pas le coup de se lancer dans les vlogmas!»

Ne pas surcharger le sapin

C'est pourtant oublier que Noël rime avec cadeaux. Ainsi, les placements de produit distillés dans les vidéos à cette période-là sont redoutablement efficaces sur les consommateurs. Mariel admet d'ailleurs que les codes promotionnels qu'elle propose sont davantage utilisés et les liens commerciaux vers des produits sponsorisés davantage consultés. «S'il s'agit de produits que j'aime ou qui m'intéressent, ça m'influence totalement! J'ai déjà acheté des produits que j'ai vus en vidéo, ou ça m'a déjà donné des idées de cadeaux», assume Morgane, 25 ans, fan de la saison des fêtes.

Si cette emprise dont disposent les influenceurs et les influenceuses leur confère un pouvoir certain, elle est également à double tranchant, comme l'analyse Ahlem Abidi-Barthe: «Le business modèle des YouTubers se base sur la confiance de leur communauté, ils en sont tributaires et ils peuvent la perdre s'ils ne sont pas assez transparents sur leurs campagnes sponsorisées, rémunérées par les marques, clarifie la professeure en marketing numérique. Il y a aussi le risque de détourner ses abonnés. J'ai vu des influenceurs se transformer en produits commerciaux, en “supermarchés”, avec comme conséquence qu'une partie de la communauté ne s'y retrouve plus. C'est un business assez fragile finalement, leur communauté est leur fonds de commerce donc ils doivent faire attention à comment ils la gèrent.»

Nombreux sont les YouTubers qui filtrent ainsi drastiquement leurs collaborations commerciales, à l'instar de la créatrice du Blog de Néroli, qui a décidé de ne pas cumuler plus d'une opération de sponsoring par jour. «Je prends soin de sélectionner les marques pour qu'elles suivent mes valeurs: pas de dropshipping [business dans lequel des marchandises à bas coût, souvent chinoises, sont revendues beaucoup plus cher par un vendeur tiers, ndlr], pas de sélections non éthiques, pas de course au code promo ou au lien affilié, ajoute la vidéaste. J'évite de noyer mon contenu dans les pubs. Ce n'est pas parce que les clients affluent qu'il faut choisir n'importe quoi: j'ai mis dix ans à bâtir ma communauté, ce n'est pas une énième collaboration bien rémunérée qui me fera tourner la tête!»

«J'ai vu des influenceurs se transformer en produits commerciaux, avec comme conséquence qu'une partie de la communauté ne s'y retrouve plus. » Ahlem Abidi-Barthe, docteure en sciences de gestion spécialisée en marketing numérique

Quoi qu'il en soit, les consommateurs sont bien moins dupes que ce que l'on pourrait croire. Dans la multitude de partenariats affichés à cette période, les abonnés savent détecter l'arnaque et le couperet est alors implacable. «Il y a des YouTubers qui font énormément de concours, qui poussent à la consommation et qui n'ont pas d'éthique, fulmine Claire, 28 ans, une habituée de la plateforme aux convictions écologistes affirmées. Dans ce cas, j'arrête de regarder leurs vidéos.» Morgane, plus conciliante, reste elle aussi méfiante: «Ça ne me dérange pas du moment que le placement de produit est bien fait et que c'est naturel et honnête de la part de l'influenceur. Je n'aime pas quand le placement sonne faux et qu'on a l'impression qu'il n'utilise pas vraiment le produit.»

En moyenne, les Français passent trente-six minutes par jour sur YouTube, d'après la très récente étude dévoilée par Comscore Video Metrics en août dernier. Largement assez pour faire de la plateforme un vecteur commercial de grande ampleur. La messe de Noël est dite.