Faut-il faire payer sa famille pour le repas de Noël?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, la hausse des prix est sur toutes les lèvres. Certaines familles américaines ont même annoncé leur intention de faire payer leurs proches pour le repas de Noël, en demandant jusqu'à 20 dollars (18,50 euros) par tête. Et ce, par crainte de voir la note salée laisser une trace dans leurs finances.

Interrogé par Newsweek, Mike Simone, directeur exécutif des études de marché à la National Cattlemen's Beef Association, une organisation professionnelle travaillant pour les producteurs de bœuf américains, explique l'anxiété induite par l'inflation: «De nouvelles recherches montrent que les tablées américaines seront en moyenne constituées de dix personnes pour Noël. Ce sont deux membres de plus que lors des rassemblements de l'an dernier. Avec plus de bouches à nourrir cette année, il est légitime que 42% des consommateurs s'inquiètent du prix des aliments.»

Outre-Atlantique, l'inquiétude n'est pas moindre. Selon une étude menée par Consumer Science & Analytics, plus de huit Français sur dix sont soucieux quant au prix des denrées alimentaires pour les fêtes de fin d'année. Leur budget serait d'ailleurs supérieur à 2021, passant de 117 euros à 127 euros en 2022.

Alors, faire payer les membres de sa famille est-il la solution? Bien que le concept puisse sembler inhabituel, de plus en plus de personnes mettent cette alternative sur la table. «Je n'ai jamais demandé de participation, mais avec le climat financier actuel, je pense qu'il plus raisonnable de le faire. Il ne faut pas qu'un seul foyer supporte l'ensemble des coûts», témoigne Charley Mackintosh, mère de famille.

Sur Facebook, un utilisateur partage cet avis: «Cela fait dix ans que nous recevons du monde à Noël. Nous cuisinons toute la journée pour offrir un repas complet, de l'entrée au dessert. C'est normal que nous percevions une participation financière. Dans notre famille, soit tu paies, soit tu organises.»

Sinon, de nombreuses personnes préfèrent opter pour le partage des tâches. Alors que certains apportent le fromage, d'autres s'improvisent sommelier ou pâtissier. «C'est mieux que de ne pas se réunir en raison du coût. Ma fille est étudiante et lorsqu'elle organise des repas avec ses amis, ils fonctionnent ainsi. Je pense que nous devrions œuvrer de la même façon à Noël», raconte une internaute.

Un acte impoli?

Demander une participation financière peut s'avérer délicat si les revenus au sein d'une même famille sont foncièrement inégaux. «Il est tout à fait acceptable de solliciter ses proches pour subvenir aux coûts, mais tout le monde ne peut pas apporter une contribution. Le rôle d'une famille est de se soutenir les uns les autres. À ce titre, il ne devrait pas y avoir de problème à l'informer du fait que le montant de la participation est au-delà de vos moyens financiers», suppose Tamiko Brown-Zablith, fondatrice et directrice générale du cabinet de conseil Minding Manners.

Certains estiment même que cette alternative n'est pas valable, voire impolie. «Dans les normes du monde occidental, il peut être vraiment maladroit de demander de l'argent pour les repas. Donc, pour prévenir un malaise, évitez cette proposition», continue Tamiko Brown-Zablith.

Alors, si vous souhaitez garder un œil sur vos finances sans pour autant faire payer vos invités, Philip Stubbins, directeur général du comparateur de prix Money Expert, livre quelques conseils: «Comparez les prix des différents supermarchés et ne vous jetez pas sur les premiers produits venus. Aussi, avant de partir faire les courses, prévoyez les portions exactes que vous devez acheter. Ne soyez pas tenté de prendre un format supérieur “au cas où” puisque cela sera certainement gaspillé.»