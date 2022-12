Les élèves font de plus en plus de fautes d'orthographe, mais lesquelles?

Temps de lecture: 4 min

Le 6 décembre 2022, la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère français de l'Éducation nationale a publié une nouvelle étude sur les performances en orthographe des élèves de primaire. Cette évaluation se fonde sur les résultats obtenus par des CM2 à une dictée réalisée en 1987, 2007, 2015 puis 2021. De prime abord, le texte proposé ne semble pas particulièrement difficile:

En trente-quatre ans, le nombre d'erreurs a presque doublé, passant de 10,7 à 19,4 en moyenne (pour 67 mots). Et on peut conclure de cette étude que la baisse s'accélère: on est passé d'une chute de 4 points en vingt ans (entre 1987 et 2007) à une baisse de 4,7 points en seulement quatorze ans (entre 2007 et 2021). Comme les années précédentes, c'est l'orthographe grammaticale qui est la plus touchée, c'est-à-dire les accords et la conjugaison. Cependant, derrière ce constat sans appel, un éclairage s'impose.

Les difficultés de l'orthographe grammaticale française

L'orthographe française est une des plus complexes au monde et nécessite un apprentissage long et fastidieux –tout particulièrement l'orthographe grammaticale. Ainsi, il est plus difficile d'enseigner le français écrit à des locuteurs francophones natifs plutôt que le finnois, l'italien ou l'espagnol à des natifs respectifs de ces langues.

En français écrit, les marques grammaticales sont majoritairement muettes et de nombreuses finales se prononcent pareillement mais ne s'écrivent pas à l'identique. En linguistique, on parle de mots homophones hétérographes. Et dans la dictée ci-dessus, il y a une concentration importante de ces difficultés. Par exemple, les lettres finales des mots tomb-ai-t, inqui-et-s, demand-ai-ent ne se prononcent pas et leur finale prononcée est homophone. Il en est de même pour les mots rentr-é-s, retrouv-é, arriv-er, fatigu-é-s, téléphon-er, aboy-er. Cela suppose un haut degré d'abstraction et de raisonnement pas évident à solliciter durant une activité de dictée. Détaillons un exemple.

Dans le cas de «nous les verrons arriver très fatigués», l'élève doit choisir si à la fin de fatigués, il faut mettre er, é, és, ée, ées… sans pouvoir s'aider de la prononciation. Pour ce faire, il lui est indispensable de retrouver le donneur d'accord, à savoir les (qui est le complément et non le sujet), ainsi que le groupe auquel renvoie ce pronom («les gamins»). On imagine donc la complexité de la tâche pour des enfants d'une dizaine d'années.

Cela se traduit par le constat que sur les neuf mots les moins bien réussis (moins d'un élève sur deux), huit comportent ces caractéristiques (inquiets, demandaient, rentrés, perdus, retrouvé, verrons, fatigués, vus). Une petite note d'espoir toutefois: entre 2015 et 2021, les performances des élèves en orthographe grammaticale ont légèrement progressé.

Concernant le seul exemple d'accord du participe passé avec le complément d'objet direct antéposé («Elle les a peut-être vus!»), moins d'un élève sur cinq l'écrit correctement.

Dans ce cas, la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir où ils l'ont appris, sachant que cette règle est censée être enseignée au collège (la maîtrise de l'accord d'un participe passé avec le verbe être, dans les cas les plus usuels, figure dans le programme du cycle 3, soit du CM1 à la sixième, mais celle de l'accord avec avoir, dans le cas d'un complément d'objet antéposé, figure dans le programme du cycle 4, soit de la cinquième à la troisième).

On peut également s'interroger sur la pertinence d'évaluer une règle de grammaire qui n'a pas encore été étudiée.

L'orthographe ne s'est jamais démocratisée

La baisse des performances en orthographe est antérieure à 1987. Dans un rapport rédigé par la commission ministérielle d'études orthographiques datant de 1965 et présidée par Aristide Beslais, il est écrit: «De toutes parts, dans les administrations comme dans l'enseignement, on se plaint de la dégradation rapide de l'orthographe.»

En réalité, contrairement à une idée reçue, l'orthographe ne s'est jamais démocratisée en France. Autrement dit, aucune génération parmi celles qui nous ont précédés n'a maîtrisé l'orthographe à grande échelle, malgré un nombre d'heures consacré à son enseignement amplement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. On peut trouver dans les années 1950 des témoignages sur le niveau en orthographe qui reprennent presque au mot près le constat actuel.

Et aujourd'hui comme hier, les difficultés orthographiques ne touchent pas avec la même intensité les élèves provenant de milieux sociaux différents. Pour le montrer, le département statistique du ministère a mis au point un indice basé sur le niveau social des écoles. Entre les écoles considérées comme les plus favorisées socialement et celles considérées comme les moins favorisées, on passe de 15,5 erreurs en moyenne à 21,9, avec plus du tiers des élèves qui font plus de 25 erreurs.

La question de l'orthographe représente un enjeu majeur de justice sociale et sa démocratisation, un véritable choix de société. Depuis des décennies, on assiste à des batailles politiques et idéologiques rendant difficile toute avancée sur le sujet. Pourtant, la situation est connue et documentée depuis longtemps et il est temps d'apporter des réponses à la hauteur.

Pour ce faire, il existe deux leviers complémentaires.

D'un côté, il est possible de rendre l'orthographe française plus régulière, en corrigeant ses imperfections, comme cela a été fait tout au long de son histoire.

D'un autre côté, il y a une nécessité d'utiliser et sans doute aussi de concevoir des méthodes plus robustes en rapprochant l'enseignement et la recherche.

Refuser, par principe, de considérer ces deux conditions revient à graver dans le marbre la situation actuelle. Pour relever le défi auquel nous sommes confrontés, il va falloir parvenir à dépasser la sempiternelle querelle des anciens contre les modernes.

