Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Est-ce plus sain de boire de l'eau de pluie ou l'eau de source?»

La réponse d'Arthur Dang:

Si vous vivez dans une société où la technologie moderne est omniprésente, la réponse est: eau de pluie ou eau de source, aucune n'est plus saine que l'autre. Votre corps n'a en effet pas développé les capacités de résistance nécessaires contre les potentielles bactéries ou virus présents dans ces eaux.

Cependant, vous aurez plus de chances de résister en buvant de l'eau de source. Généralement souterraine et ressortant naturellement à la surface, il est plus probable qu'elle ait été protégée de la pollution –ou en ait filtré une grande partie. Mais plus votre eau de source aura voyagé (par un courant, par exemple), plus elle aura des risques d'avoir été contaminée.

De plus, si votre eau de source a pour origine une nappe phréatique se trouvant sous des terrains agricoles, il y a aussi de gros risques qu'elle ait été contaminée par des produits de traitement des cultures. C'est moins un problème si vous vous trouvez sur un terrain sauvage ou protégé. Il vous sera tout de même toujours recommandé d'avoir un filtre purificateur ou des comprimés pour traiter l'eau. Quand je pars en camping rustique pendant plusieurs jours, ou lors de petites expéditions, j'apporte toujours avec moi ce genre de choses. Cela ne protège pas des virus, mais c'est mieux que rien du tout.

C'est pourquoi, même dans des villages possédant une fontaine dont l'eau provient directement des montagnes ou d'une source «propre», ou dans un chalet reculé dont l'eau provient du lac voisin ou d'un puit personnel, un message est souvent apposé pour indiquer que l'eau n'est pas considérée comme potable. Elle pourrait l'être, mais puisqu'il n'y a pas de contrôle qualité, on considère qu'elle n'est pas propre à une consommation humaine (en d'autres termes: c'est à vos risques et périls).