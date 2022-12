Emmanuel Macron, le dernier homme politique?

Temps de lecture: 4 min

Les six premiers mois du deuxième quinquennat présidentiel d'Emmanuel Macron ont confirmé une chose: tout concourt à ce que, pour l'heure, il demeure le seul, voire le dernier homme politique du pays. Pour l'heure, évidemment.

Il est central au point que Nicolas Sarkozy insiste pour que Les Républicains (LR) passent une alliance avec lui. Sur le plan idéologique stricto sensu, c'est comme si l'ex-président avait demandé au Rassemblement pour la République (RPR) de 1990 de se fondre dans l'aile centriste de l'Union pour la démocratie française (UDF). Le macronisme partisan (Renaissance) entretient par contraste ce qui est devenu un dessein: rehausser continuellement l'aura de son chef.

Des costumes du président

et du costume de président

Adepte du port de différents costumes variant au fil de l'actualité, on l'a vu revêtir un t-shirt lui donnant des allures de Volodymyr Zelensky. Mais cet emprunt au look du dirigeant ukrainien ne relève ni du hasard, ni, nécessairement, du fantasque. La guerre en Ukraine met en valeur une action internationale dans laquelle le président s'épanouit.

Évidemment, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont, neuf mois durant, peiné à trouver quoi dire et à faire oublier leurs dires passés. De fait, si l'on omet trop souvent qu'une guerre a lieu sur notre continent, on ne peut reprocher au président de ne pas tenir de réelle distance vis-à-vis du Kremlin ni, d'ailleurs, de ne pas constamment tendre la main, dans l'espoir de négociations. Tant pis pour eux, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, produits d'un temps où chacun exprime à la minute son opinion à chaud, se sont fourvoyés.

Du général de Gaulle en 1958, l'ancien ministre Michel Jobert disait: «Dieu sait qu'il a baladé tout le monde à cette époque». À sa décharge, d'aucuns pourront objecter que si le fondateur de la Ve République s'est adonné à cette ardente obligation, cette dernière tient désormais de la figure répétitive.

Jouer à se faire peur

Le président est-il réellement au-dessus des querelles que l'on prête aux différents ministres entre eux, oubliées par le citoyen sitôt dévoilées par la presse? L'affirmer serait incertain, mais dire le contraire serait se soustraire à une hypothèse actuellement hautement probable: toute controverse mineure, toute polémique subalterne sembler rehausser la stature du président.

À écouter, dans les récents débats consacrés à la crise énergétique, les différentes déclarations relatives aux mesures prises, on se dit que tout le monde a intérêt à se faire peur: les décideurs pour donner un sens à leur action; les autres pour trouver un objet momentané à leur crise existentielle. La polémique autour des coupures de courant pour les patients hospitalisés à domicile sous «respirateurs artificiels» ferait presque penser à une des scènes les plus granguignolesques de Destination finale et les crises récentes traversées par notre pays à une autre de Y-a-t-il un pilote dans l'avion?. Qui fait peur à qui? Sur quelle base? Qui joue à se faire peur?

Panique partout, réflexion et action nulle part? Lors de la pandémie de Covid, peut-être par nécessité, la litanie sans fin de chiffres morbides a coïncidé avec l'acceptation la plus stricte par le peuple français de règles éminemment dérogatoires au minimum minimorum des libertés individuelles. À chaque fois, Emmanuel Macron corrigeait ses ministres et rappelle tout le monde à la raison: pour mieux instiller un réflexe dans la population du type «Ah si le président savait ça!»?

Maelström à gauche et droite

à côté de la plaque

Président en exercice pour un dernier mandat –quoique quelques supputations encore alambiquées prédisent une candidature à l'élection de 2027–, Emmanuel Macron n'est pas le seul à embrasser le temps long. Loin de là. Car si lui est encore au pouvoir, les prétendants à sa succession n'ont aucune raison de dissimuler leurs intentions.

D'un côté de l'échiquier, le maelström que jadis la gauche elle-même qualifiait de «décomposition» semble avoir pris le dessus. «Le privé est politique», clament ses plus zélés de ses activistes, ouvrant la voie à une exposition de chacun, et de ceux des siens qu'elle cible, à la vindicte publique. Russie, port du voile... Il est tant de déclarations, martelées hier ou avant-hier, qui deviennent embarrassantes aujourd'hui.

De l'autre côté, ce ne sont ni Éric Ciotti ni Bruno Retailleau qui posent à la droite dite «de gouvernement» ou «républicaine» la question centrale, aujourd'hui, dans la recomposition idéologique et électorale du pays: la question sociale. Force est de constater que c'est le député du Lot Aurélien Pradié (LR) qui s'impose sur le refus d'une réforme des retraites, perçue «tous azimuts» comme «injuste».

Une forme d'immunité régalienne

Édouard Philippe se prépare quant à lui, sans feindre d'en écarter l'idée ou de la repousser à plus tard, à une candidature présidentielle. Une convocation abracadabrantesque par la Cour de justice de la République concernant son rôle dans la gestion de l'épidémie de Covid n'aura à l'évidence raison de sa volonté. Dans une période de crise sanitaire, il a pris et assumé des décisions contestées mais qui, dans le concert des nations, n'échappaient pas à une certaine obligation.

Néanmoins, tel Jacques Chirac avant 1995, Édouard Philippe n'échappera pas à une franche atténuation de son libéralisme «pro-business» actuel, non pour nier l'importance de l'initiative privée mais pour la conforter par l'intervention de la puissance publique. Cependant, alors que l'identité de Renaissance, hormis son soutien au président, semble vague, celles d'Horizons et du MoDem apparaissent plus affirmées.

À l'extrême droite, Marine Le Pen, domptant ses troupes, se construit une image de responsable politique apte aux joutes et au fonctionnement parlementaire. Mais elle peine encore à crédibiliser totalement sa future candidature et à structurer son parti.

Emmanuel Macron, président de la République, semble, pour l'heure, moins isolé que seul. Les institutions, la situation internationale et son domaine réservé lui procurent une forme d'immunité régalienne sur le plan de la définition et de la résolution des enjeux politiques. À regarder la vie politique, le technique et l'anecdotique comme le polémique contribuent à stériliser les débats nationaux. Tout se concentre sur sa personne: il devient sa propre majorité et redevient sa propre opposition, c'était sa posture gagnante il y a six ans. Pour combien de temps encore?